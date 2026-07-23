Abuelito se hace viral por ganarse la vida rentando bandera de México y tomando fotos frente al Azteca

Por 10 pesos, el adulto mayor presta una bandera de México y un balón para ofrecer una foto del recuerdo con el Estadio Azteca de fondo. (Crédito especial: TikTok: @chinamendozaoficial)

La imagen de un adulto mayor que renta una bandera de México, un balón y toma fotos a las afueras del Estadio Azteca ha capturado la atención de miles de personas en redes sociales.

Su iniciativa, sencilla pero genuina, se ha convertido en uno de los relatos más comentados en la reapertura del Coloso de Santa Úrsula tras el Mundial 2026.

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La iniciativa del hombre con su bandera mexicana se ha convertido en uno de los relatos más comentados en la reapertura del Estadio Ciudad de México tras el Mundial 2026. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

Mientras la Ciudad de México retoma el pulso futbolero con el regreso de la Liga MX, la historia de este hombre refleja la capacidad de adaptación y el ingenio que florecen en el entorno de los grandes eventos deportivos.

Un modelo de emprendimiento aplaudido por la afición

La presencia del adulto mayor frente al Azteca no sólo llamó la atención por su servicio, sino por la respuesta que generó.

El hombre instaló su pequeño puesto sobre el puente peatonal, justo frente al Estadio Ciudad de México .

Por 10 pesos , renta una bandera de México y un balón para la tradicional foto del recuerdo.

Él mismo toma la imagen con el celular de cada cliente, asegurando que el emblemático recinto sea el fondo principal.

Visitantes y usuarios destacaron la creatividad y calidez con la que recibe a cada persona.

El hombre instaló su puesto en un puente peatonal frente al Coloso de Santa Úrsula para ofrecer la foto del recuerdo a los visitantes. (Crédito especial: TikTok: @chinamendozaoficial)

En cada jornada, el abuelito se convierte en parte de la experiencia de quienes asisten al inmueble, agregando un toque personal y humano al entorno futbolero.

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El apoyo de la afición trasciende la foto del recuerdo

El entusiasmo alrededor de la historia del abuelito se ha reflejado en las reacciones que inundan las redes y grupos de aficionados.

Usuarios proponen acudir al Azteca sólo para tomarse la foto y dejarle una propina mayor .

Comentarios invitan a “ apoyar al señor ”, sugiriendo sumarse con 50 o 100 pesos para alegrarle el día.

Se multiplican mensajes de admiración, como “emprender no tiene edad” y “un ejemplo de supervivencia digna”.

Durante la Copa del Mundo, en Guadalajara aficionados hicieron la coperacha para apoyar a abuelito que vendía playeras junto a su perro. (Redes Sociales)

Esta empatía de la afición no es un hecho aislado. Durante la Copa Mundial, otro adulto mayor y su perro recibieron el respaldo espontáneo de los asistentes en Guadalajara, quienes organizaron una “coperacha” para apoyarlo mientras vendía playeras en la Glorieta de La Minerva.

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El entorno del Estadio Azteca tras el Mundial 2026

La historia del abuelito ocurre en un entorno que vive su propia transformación tras la justa internacional.

El Azteca mantiene señalizaciones y logotipos del Mundial 2026 , generando nostalgia entre quienes han vuelto para la Liga MX .

Los puestos ambulantes y actividad informal vuelven a la explanada, recuperando la vida habitual del inmueble.

Aún con elementos de la indentidad mundialista, el Estadio Azteca volvió a operaciones para encuentros de la Liga MX. (X/ @ClubAmerica)

En ese contexto, el esfuerzo del adulto mayor resalta como la convivencia entre lo extraordinario de la Copa del Mundo y la rutina del futbol mexicano ha dado lugar a historias que conectan con la afición.

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