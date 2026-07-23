México

Morena y PAN chocan en la Comisión Permanente por el caso Ernesto Ruffo: cruzan acusaciones por huachicol fiscal

Legisladores oficialistas lo vincularon con una investigación por huachicol fiscal, mientras Acción Nacional acusó persecución política

Guardar
Google icon
Morena y PAN se enfrentan por proceso contra Ernesto Ruffo Appel.
Morena y PAN se enfrentan por proceso contra Ernesto Ruffo Appel.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue escenario de un intenso intercambio de acusaciones entre Morena y el PAN a raíz del proceso judicial que enfrenta el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, investigado por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.

Durante la discusión de la agenda política, legisladores de Morena sostuvieron que el exmandatario panista representa uno de los casos más relevantes de presunto contrabando de combustibles, mientras que la bancada del PAN respondió que se trata de una persecución política y exigió que el proceso se lleve con respeto al debido proceso.

PUBLICIDAD

Arturo Ávila arremete contra el PAN por el caso Ruffo

El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, lanzó fuertes críticas contra Acción Nacional al asegurar que el partido “no tiene autoridad moral” para señalar presuntos vínculos entre Morena y la delincuencia organizada.

Durante su intervención calificó a los panistas como los “reyes del huachicol fiscal” y afirmó que Ernesto Ruffo fue el socio mayoritario de una empresa bajo investigación por presunto contrabando de combustibles.

PUBLICIDAD

El PAN cuestionó el avance del caso contra Rubén Rocha Moya y acusó un trato distinto frente a otros procesos judiciales.

Además, recordó que el exgobernador fue relacionado con la empresa Ingemar, señalada en las investigaciones federales.

Ávila también hizo referencia a información periodística y a declaraciones públicas de dirigentes panistas que salieron en defensa del exmandatario, al tiempo que aseguró que el caso evidencia presuntos esquemas de evasión fiscal y operaciones de contrabando de hidrocarburos.

En su discurso, el legislador vinculó además al PAN con otros casos de corrupción, como el denominado “cártel inmobiliario”, y sostuvo que las investigaciones actuales forman parte de la estrategia del Gobierno federal para combatir el huachicol fiscal.

Contexto del caso Ernesto Ruffo

  • La Fiscalía General de la República investiga una presunta red de huachicol fiscal vinculada con la empresa Ingemar.
  • Ernesto Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio por delitos de delincuencia organizada y presunto contrabando de combustibles.
  • La defensa sostiene que inicialmente había sido citado como testigo y posteriormente pasó a ser imputado.
  • Los abogados del exgobernador rechazan las acusaciones y afirman que colaborará con las autoridades para demostrar su inocencia.
  • La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que la investigación continuará sin motivaciones políticas y conforme a derecho.

El PAN denuncia una persecución política

En respuesta, el senador panista José Máximo García López aseguró que Ernesto Ruffo es “el primer preso político de este sexenio” y acusó a Morena de utilizar las instituciones de justicia con fines políticos.

El legislador afirmó que el exgobernador ha sido un referente de la transición democrática en México y sostuvo que hasta ahora no existen pruebas concluyentes que acrediten su participación en una organización dedicada al contrabando de combustibles.

El PAN acusó una persecución política contra Ernesto Ruffo Appel y exigió que el proceso se desarrolle con respeto al debido proceso.

Asimismo, cuestionó que, mientras se procesa a Ruffo, otros casos relacionados con funcionarios y gobernadores señalados por la oposición no avancen con la misma rapidez.

Incluso mostró un cartel con críticas dirigidas al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y acusó a Morena de proteger a distintos mandatarios estatales.

Investigación por huachicol fiscal continúa abierta

El caso de Ernesto Ruffo se originó a partir de las investigaciones por el aseguramiento de millones de litros de hidrocarburos en Ramos Arizpe, Coahuila, operación que derivó en diversas indagatorias sobre un presunto esquema de contrabando de combustibles.

De acuerdo con la FGR, existen elementos para investigar la participación de personas vinculadas con Ingemar, empresa fundada en 2018 y en la que Ruffo figuró como accionista y miembro del consejo de administración.

La FGR mantiene abierta la investigación por una presunta red de huachicol fiscal relacionada con la empresa Ingemar, mientras continúan las indagatorias. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo
La FGR mantiene abierta la investigación por una presunta red de huachicol fiscal relacionada con la empresa Ingemar, mientras continúan las indagatorias. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo

La defensa del exgobernador sostiene que su participación fue únicamente empresarial y niega cualquier intervención en operaciones ilícitas.

Polarización política en torno al proceso judicial

El debate en la Comisión Permanente reflejó nuevamente la confrontación entre Morena y el PAN en torno a los casos de presunta corrupción y delincuencia organizada.

Mientras Morena sostiene que las investigaciones contra Ruffo demuestran que el combate al huachicol fiscal alcanza a figuras de distintos partidos, la oposición insiste en que el proceso debe desarrollarse con imparcialidad y sin utilizar la justicia como herramienta de confrontación política.

El proceso judicial continúa abierto y las autoridades federales han señalado que las investigaciones podrían ampliarse conforme avancen las indagatorias sobre la presunta red de contrabando de combustibles.

Temas Relacionados

MorenaPANComisión PermanenteErnesto RuffoArturo ÁvilaJosé Máximo GarcíaHuachicolPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 22 de julio: por tormenta con granizo se activa la Alerta Amarilla en la capital

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 22 de julio: por tormenta con granizo se activa la Alerta Amarilla en la capital

Por problemas familiares, pelea de Canelo vs Mbilli será a finales de octubre

Arabia Saudita recibirá la contienda por el cinturón mundial en la que el mexicano enfrentará a un invicto francés en las 168 libras

Por problemas familiares, pelea de Canelo vs Mbilli será a finales de octubre

WhomadeWho traera exclusivo festival “The Moment” a México: fechas, detalles y horario

El trío danés elige al Foro Polanco para una de las pocas escalas globales de su propuesta inmersiva, que mezcla shows, arte e instalaciones

WhomadeWho traera exclusivo festival “The Moment” a México: fechas, detalles y horario

Lotería Nacional rinde homenaje a corredoras indígenas con billete conmemorativo

El Sorteo Especial No. 315 reconoce a atletas de México Imparable por su trayectoria deportiva y aporte cultural

Lotería Nacional rinde homenaje a corredoras indígenas con billete conmemorativo

La Casa de los Famosos 2026: Wendy Guevara reacciona luego de ver pelona a su hermana Karina Torres

Wendy aseguró que no irá con la estilista de Karina a pesar de ser amigas

La Casa de los Famosos 2026: Wendy Guevara reacciona luego de ver pelona a su hermana Karina Torres
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: asesinan a balazos al periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: asesinan a balazos al periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

Dos personas en motocicleta y tres disparos calibre 9mm: lo que revelan autoridades sobre el asesinato del periodista Alejandro Leyva

UIF bloquea las cuentas bancarias de Ernesto Ruffo, según reportes

Hija de Ernesto Ruffo Appel solicita protección de Estados Unidos, insiste en que su padre es “preso político”

Marina acumula 75 narcolaboratorios desmantelados y golpea con más de 20 mil millones de pesos a cárteles mexicanos

ENTRETENIMIENTO

Massad Altamimi se enfrasca en redes tras acusación de maltrato a mujeres y “falso millonario”

Massad Altamimi se enfrasca en redes tras acusación de maltrato a mujeres y “falso millonario”

Livia Brito rompe el silencio tras perder el amparo y aclara qué pasará en su caso

WhomadeWho traera exclusivo festival “The Moment” a México: fechas, detalles y horario

La Casa de los Famosos 2026: Wendy Guevara reacciona luego de ver pelona a su hermana Karina Torres

Masad Altamimi, habitante de La Casa de los Famosos México, le declara su amor a Andrea Legarreta en vivo

DEPORTES

Por problemas familiares, pelea de Canelo vs Mbilli será a finales de octubre

Por problemas familiares, pelea de Canelo vs Mbilli será a finales de octubre

Luis Romo defiende a Julián Quiñones por su polémica declaración sobre Javier Aguirre

Tigres analizaría demandar a River Plate ante el TAS por esta razón

Directiva del Atlante impulsa proyecto para el equipo femenil: “Todos son importantes en la institución”

“Vamos a ser campeones” Luis Romo asegura que Chivas va por el título