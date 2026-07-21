Así queda el calendario oficial de actividades en La Casa de los Famosos México 2026

La producción de La Casa de los Famosos México 2026 presentó este 21 de julio el calendario oficial de actividades para la nueva temporada, que arranca en unos días y promete mantener a la audiencia pendiente cada jornada.
El reality, que reúne a personalidades de distintos ámbitos del espectáculo, incorpora nuevos retos, dinámicas y sorpresas que buscan elevar el nivel de competencia y convivencia en la casa más vigilada del país.
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El anuncio se realizó en conferencia de prensa en la Ciudad de México y revela un formato semanal lleno de giros, beneficios y castigos para los habitantes.
Así queda el calendario diario de La Casa de los Famosos México 2026
La estructura semanal presentada por la producción integra pruebas, dinámicas y eventos clave que marcarán la pauta de la convivencia y la estrategia en el reality.
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Cada día tendrá actividades específicas que pondrán a prueba a los participantes y definirán su permanencia, privilegios y presupuesto. El calendario queda de la siguiente manera:
- Lunes: Prueba del líder. Quien gane obtiene inmunidad y una semana exclusiva en la suite del líder, con privilegios que lo separan del resto de la casa.
- Martes: Prueba semanal para conservar el presupuesto de la casa. Además, habrá noches de cine, la dinámica “vida en fotos” y la cabina de las tentaciones, en la que los habitantes podrán reunirse con personas importantes del exterior, aunque esto tendrá un costo para ellos o para el resto de la casa.
- Jueves: Prueba por el robo de la salvación. Todos los integrantes, excepto el líder, compiten por el derecho a un duelo de salvación. Después, se realiza la cena de nominados. También se introduce la moneda del destino o las cajas del destino, donde pueden obtener beneficios personales y cambiar el rumbo del juego.
- Viernes: Fiesta temática y anuncio de quién es el salvado de la semana. Estas noches suelen estar llenas de sorpresas, disfraces y momentos virales.
- Sábado: Dinámicas de marcas. Los patrocinadores tendrán presencia directa con actividades especiales que pueden otorgar beneficios o castigos.
- Domingo: Gala de eliminación. La tensión llega a su punto máximo cuando uno de los habitantes abandona la casa por decisión del público.
La combinación de retos físicos, actividades de convivencia, recompensas y sanciones busca maximizar la interacción entre los participantes y mantener la atención del público a lo largo de toda la semana.
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Lo que se sabe del estreno y los participantes
El estreno de La Casa de los Famosos México 2026 está programado para el domingo 26 de julio, con transmisión por Las Estrellas y ViX a partir de las 8:30 p.m.
El reality contará con 16 habitantes confirmados, seleccionados entre actores, influencers, cantantes y figuras mediáticas. La producción ha optado por revelar los nombres de los participantes de manera paulatina, generando conversación y expectativa en redes sociales.
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Entre los confirmados hasta el momento se encuentran personalidades como:Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Aldo Rendón, Moisés Peñaloza, Cynthia Klitbo, Yahir, Massad Altamimi, Arantza Ruiz y Ese Pérez, así como otras figuras que han destacado en televisión, redes sociales y espectáculos.
Este año, la producción ha prometido mayores sorpresas, pruebas más exigentes y una dinámica de convivencia marcada por alianzas, traiciones y momentos emotivos.
Las galas principales estarán a cargo de Galilea Montijo, acompañada por Odalys Ramírez y Diego de Erice, mientras que Wendy Guevara y Ricardo Margaleff conducirán las pregalas y posgalas. El formato mantiene la interacción con el público, que podrá votar para salvar a sus favoritos y decidir quién abandona la casa cada domingo.
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La expectativa es que, con este calendario renovado y la variedad de perfiles entre los habitantes, la temporada 2026 supere los niveles de audiencia y conversación de ediciones anteriores, consolidando al reality como uno de los programas más vistos y comentados del verano en México.
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