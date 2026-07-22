PAN fija postura sobre la posible alianza del PT y Movimiento Ciudadano en Baja California

El senador del PAN José Máximo García habló sobre los encuentros entre Dante Delgado y Jaime Bonilla en Baja California. Crédito: PAN

José Máximo García López, senador del Partido Acción Nacional (PAN), compartió su opinión sobre una posible alianza política entre Jaime Bonilla, del Partido del Trabajo (PT), y Dante Delgado, uno de los líderes de Movimiento Ciudadano (MC).

García López reiteró que su partido mantiene su decisión de competir electoralmente de manera independiente. Aunque también reconoció desconocer si el blanquiazul trabaja en acuerdos para una posible alianza electoral en 2027.

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“Nosotros no tenemos conocimiento (sobre una posible alianza entre Movimiento Ciudadano y el PT en Baja California), el PAN ha sido muy claro en no ir en alianzas. Desconozco si hay acuerdo entre MC y otros partidos.

“La realidad es que ese es un trabajo que le corresponde más a la dirigencia nacional”, dijo el legislador ante medios de comunicación en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

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PAN aún trabaja en definir candidatos rumbo al 2027

Al ser cuestionado sobre qué perfiles sobresalen en el PAN para la gubernatura de Baja California en las elecciones del año entrante, Máximo García López sostuvo que ya hay militantes con serias aspiraciones.

“Bueno, ya tenemos algunas personas interesadas. Héctor Junen Jaime, que fue alcalde de Tijuana, fue senador de la República; y además de Margarita Sánchez, Margarita viuda de Sánchez, que fue, que fue esposa de Gustavo Sánchez, el exsenador; también tiene interés y la diputada Eva María Alguacil tiene interés en participar en el proceso para la gubernatura”, expresó el legislador.

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Aunque el proceso electoral comienza hasta septiembre de 2026, el PAN, al igual que Morena, ya mueve sus piezas internas para competir en los comicios intermedios de 2027, siendo Baja California una de las entidades que renovará mandatario en lugar de Marina del Pilar.

Dante Delgado y Jaime Bonilla se reúnen dos veces

El líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, y Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California y uno de los liderazgos del Partido del Trabajo en la entidad, protagonizaron una segunda reunión en ese estado del norte de México, el pasado martes 21 de julio.

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De acuerdo con Bonilla Valdez, ese fue el segundo encuentro que tuvieron ambos políticos, pero ninguno ha derivado en la formalización de una alianza entre ambos partidos con miras a las elecciones de 2027.

La reunión del martes tuvo como sede Tijuana, y aparte de los dos políticos antes mencionados, también estuvieron presentes la emecista Karla Ruiz McFarland, y, por el PT, la coordinadora Única Estatal de Afiliación, Montserrat Caballero.

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De acuerdo con Bonilla, durante esta segunda reunión dialogaron sobre la importancia de contar con una estructura partidista sólida, organizada y con presencia permanente en territorio, además de revisar el trabajo que el PT desarrolla para fortalecer su presencia en la entidad.

Primera conversación fue “cordial y franca”

Previamente, el lunes 20 de julio, el exgobernador informó sobre una primera reunión con Delgado, la cual describió como una conversación “cordial y franca” sobre la situación política del país, los retos de Baja California y los escenarios que se perfilan para los próximos años.

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En ambas ocasiones, Bonilla destacó que mantener el diálogo entre actores políticos permite compartir experiencias e identificar coincidencias con responsabilidad y respeto.

Estas reuniones entre liderazgos del PT y MC se dan en medio del escándalo protagonizado por la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar, y sus audios filtrados que la exhibieron buscando acuerdos con presuntas autoridades de Estados Unidos.

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Además, la nueva polémica salpicó a Jaime Bonilla, pues Del Pilar Ávila lo responsabilizó de filtrar los audios, ya que, según la morenista, el exgobernador se ofreció ponerla en contacto con autoridades norteamericanas para resolver el problema de su visa que fue revocada.