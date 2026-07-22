Euro hoy en México: cotización de cierre del 22 de julio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,85 pesos mexicanos, experimentando una disminución de -0,14% en comparación con el precio de cierre anterior de 19,88 pesos, según Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,43%, mientras que en el último año ha registrado una caída del 8,41%.
El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días, indicando una debilidad en la divisa europea frente al peso. La volatilidad actual se sitúa en 6,51%, superando la volatilidad de referencia del 5,56%, lo que sugiere un aumento en la inestabilidad en este par de divisas.
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