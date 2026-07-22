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Caso del perrito Rocky: mujer es detenida tras arrastrarlo con su camioneta de lujo en Saltillo

Liliana “N” fue puesta a disposición de un juez de control tras ser señalada en redes sociales y detenida por la Fiscalía de Coahuila

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Primer plano de un perro de raza Gran Pirineo de pelaje blanco y esponjoso, con la boca abierta, lengua rosada visible, y ojos oscuros, sobre fondo verde borroso.
Liliana “N” fue puesta a disposición de un juez de control tras ser señalada en redes sociales y detenida por la Fiscalía de Coahuila. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General del Estado de Coahuila detuvo a Liliana “N”, señalada como autora material del maltrato contra Rocky, un perro arrastrado con una camioneta de lujo en el fraccionamiento Villas de San Miguel, en Saltillo, Coahuila. La mujer fue puesta a disposición de un juez de control para que resuelva su situación jurídica. Horas antes, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) habían detenido a Jorge “N” por obstaculizar la investigación y amenazar a la autoridad. Rocky permanece en terapia intensiva con un diagnóstico reservado.

Liliana “N” detenida tras investigación de la Fiscalía de Coahuila por caso Rocky

El caso se desencadenó a partir de denuncias ciudadanas y publicaciones en redes sociales el sábado 18 de julio, que mostraban el presunto arrastre del animal con una camioneta en el fraccionamiento Villas de San Miguel. La Fiscalía activó su política de cero tolerancia e instruyó trabajos de campo y diligencias ministeriales para esclarecer los hechos.

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La identificación de Liliana “N” comenzó en redes sociales, donde usuarios de grupos de Facebook la señalaron como la dueña de Rocky y presunta responsable de arrastrarlo con su vehículo. La investigación formal, no obstante, se abrió cuando la asociación civil Dignidad Animal interpuso una denuncia ante las autoridades.

De acuerdo con primeros reportes, la mujer habría difundido mensajes en un grupo vecinal en los que aseguraba que no se había percatado de que el perro no viajaba dentro del vehículo.

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Rocky
Dos personas fueron detenidas en el caso del perro Rocky en Saltillo: Liliana N. como presunta autora material del maltrato, y Jorge N. por obstaculizar la investigación y amenazar a la autoridad. (Captura de pantalla Facebook Dignidad Animal.Oficial)

“Derivado de una serie de denuncias ciudadanas y publicaciones en redes sociales en las que se manifiesta un maltrato evidente a un ser sintiente en el Fraccionamiento Villas de San Miguel en el municipio de Saltillo”, la Fiscalía ordenó de inmediato protocolos de investigación, según el comunicado oficial emitido por el Gobierno Municipal de Saltillo.

El primer detenido fue el esposo de la detenida, Jorge “N”, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público local por obstaculizar las diligencias y proferir amenazas contra la autoridad. Posteriormente, tras un trabajo de gabinete y de campo, fue detenida Liliana “N” como presunta autora material de las agresiones contra el animal.

Jorge “N” detenido por obstaculizar la investigación y amenazar a la autoridad

La Fiscalía también habilitó el acceso de médicos veterinarios externos, avalados por asociaciones de protección animal, al expediente clínico de Rocky. El objetivo fue determinar la correspondencia entre las lesiones del perro y los hechos documentados, así como confirmar la identidad del animal como el ser sintiente agredido.

"Será en las siguientes horas cuando se determine la situación procesal legal de los participantes en los hechos referidos", advirtió la Fiscalía en su tarjeta informativa, sin adelantar cargos específicos.

Alcalde Javier Díaz González se pronuncia contra el maltrato animal

El alcalde de Saltillo Javier Díaz González condenó el maltrato y desmintió las versiones que lo señalaban de proteger a la familia involucrada en el caso. Sus palabras fueron directas ante las especulaciones que circularon en redes sociales.

“Aquí hay que decir: nadie por encima de la ley, el que la hace la paga. Estamos trabajando como autoridad municipal muy de la mano con la Fiscalía y con el Poder Judicial, que son las instancias a quienes les corresponde dar el tema de justicia en este sentido”, dijo Díaz González.

El alcalde fue tajante al desvincularse de los detenidos: “No los conozco, no tengo conocimiento de quiénes son. Si los conociera, el peso de la ley... quien la hace la paga. Nos sumamos a la indignación”, expresó.

Rocky
Rocky permanece hospitalizado con un trauma medular agudo y evolución incierta. (Captura de pantalla Facebook Pets Care Veterinaria)

Rocky permanece en terapia intensiva

El perro continúa hospitalizado en el Hospital Veterinario Pets Care, donde el doctor Humberto Vaca lidera el equipo médico que lo atiende desde su ingreso. El veterinario descartó especulaciones sobre el estado de salud del animal y ofreció un parte médico directo.

“Rocky en este momento se encuentra en estado crítico y se encuentra en terapia intensiva, su salud está muy en juego, el diagnóstico es reservado”, dijo el doctor Vaca. “Tiene un trauma medular agudo, no existe ningún otro diagnóstico que nosotros hayamos dado".

El médico subrayó que el equipo actuó de forma profesional y oportuna desde el momento en que Rocky ingresó al hospital, y que la decisión de hacer pública la información buscó generar transparencia ante las numerosas versiones que circulaban en redes sociales.

¿Qué cargos enfrenta Liliana “N” por el caso Rocky en Saltillo?

La situación jurídica de Liliana “N” quedó en manos de un juez de control, quien determinará los cargos formales. La Fiscalía no especificó en su comunicado los delitos que se le imputarán, aunque el caso se enmarca en la legislación de protección a animales vigente en Coahuila.

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