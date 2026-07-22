México

Nacionales: así quedó el precio de la gasolina hoy en México

La Comisión Nacional de Energía es el organismo que informa todos los días el costo de las gasolinas en México

Guardar
Google icon
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)

Una de las principales preocupaciones de los mexicanos es el precio de la gasolina y el diésel, debido al impacto que su costo tiene en el bolsillo.

Dicha inquietud es aún mayor cuando el costo de los combustibles depende de múltiples factores y cambia diariamente.

Por ello es importante estar actualizados, dependencias gubernamentales como la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dan a conocer constantemente los precios actualizados de los combustibles en estados y ciudades.

PUBLICIDAD

México: el precio de la gasolina por litro

La gasolina magna está en un promedio de 23.694 pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium se vende en un promedio de 28.503pesos por litro.

Finalmente, el diésel se encuentra en un promedio de 27.066 pesos por litro.

Los cambios en el precio de la gasolina en México

La CNE y la Profeco informan constantemente sobre los precios de los combustibles. (Reuters)
La CNE y la Profeco informan constantemente sobre los precios de los combustibles. (Reuters)

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

PUBLICIDAD

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoPrecio de la Gasolina en Nacionalesmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nuevo León: cuál es el precio de la gasolina este 22 de julio

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de los carburantes en el país

Nuevo León: cuál es el precio de la gasolina este 22 de julio

El olor que las arañas no soportan y que probablemente tienes en tu cocina

Ciertos aromas cuentan con respaldo científico para incomodar a algunas de las arañas más comunes en interiores

El olor que las arañas no soportan y que probablemente tienes en tu cocina

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 22 de julio

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 22 de julio

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día

Exdirector de la Junta de Caminos, Ariel Juárez, buscará la alcaldía de Cuautitlán en 2027 en medio de escándalos

El morenista señaló al gobierno de su compañera de partido, Juana Carrillo por diversas irregularidades

Exdirector de la Junta de Caminos, Ariel Juárez, buscará la alcaldía de Cuautitlán en 2027 en medio de escándalos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Masacre en Zacatecas: secretario de Gobierno ve “extraño” que familias no denunciaran desaparición de las 10 víctimas

Masacre en Zacatecas: secretario de Gobierno ve “extraño” que familias no denunciaran desaparición de las 10 víctimas

Aseguran casi 3 mil máquinas tragamonedas vinculadas al CJNG y decomisan 5 millones de pesos en Edomex

Forrajes El Barrio se deslinda de las 3 toneladas de metanfetamina halladas en cargamento de su producto en Sonora

Con radio y libros: cómo es la vida de “El Mayo” Zambada en la cárcel de EEEUU

EEUU no podrá confiscar los 15,000 millones de dólares a “El Mayo” Zambada, sostiene su abogado

ENTRETENIMIENTO

Harry Styles en CDMX: puntos de hidratación gratuita en el Estadio GNP Seguros para sus conciertos

Harry Styles en CDMX: puntos de hidratación gratuita en el Estadio GNP Seguros para sus conciertos

Alex Lora y Chela Lora renovarán votos matrimoniales en el concierto de El Tri en el Palacio de los Deportes

Belinda responde a rumores de una pelea con Kenia Os tras polémicas declaraciones de su dueto con Danna Paola

Fallece Adriana García: quién era la influencer sinaloense que murió a los 30 años

Marcela Mistral revela por qué no entró a La Granja VIP

DEPORTES

Quién es Luciano Herrera, jugador que apunta a convertirse en el nuevo fichaje de Solari con Pumas

Quién es Luciano Herrera, jugador que apunta a convertirse en el nuevo fichaje de Solari con Pumas

Pumas sorprende a Toluca en la Bombonera: remonta 2-1 y deja atrás la goleada sufrida en la Jornada 1

Cómo votar desde México para elegir el mejor gol del Mundial 2026

Quién es Jonathan Gomez, mexicano convocado a la Europa League con PAOK

Cruz Azul remonta al Puebla y ahora va por el título de Campeón de Campeones