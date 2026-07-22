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El olor que las arañas no soportan y que probablemente tienes en tu cocina

Ciertos aromas cuentan con respaldo científico para incomodar a algunas de las arañas más comunes en interiores

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Ilustración de frasco de aceite de menta, hojas, arañas, atomizador, lupa con mentol, perro, gato, persona estornudando, escoba y aspiradora.
Aceite de menta contra arañas: cómo actúa y uso seguro en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los hogares, el olor de la menta, especialmente su aceite esencial, es el aroma que, según la evidencia científica actual, más incomoda a ciertas especies de arañas frecuentes en interiores.

Esta conclusión proviene de una investigación dirigida en 2018 por A. Fischer y colegas de la Universidad de Ulm y la Universidad de Toronto Scarborough, publicada en el Journal of Economic Entomology.

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El estudio demostró que los compuestos volátiles de la menta disuaden eficazmente a dos especies de arañas comunes (Latrodectus geometricus y Araneus diadematus) de instalarse en áreas tratadas, mientras que otros aromas populares, como el limón, no mostraron ningún efecto repelente bajo condiciones controladas.

Menta y arañas: respaldo experimental y mecanismo sensorial

La eficacia de la menta como repelente de arañas se sustenta en pruebas de laboratorio rigurosas.

El equipo de Fischer comprobó que el aceite de menta, rico en mentol, provocó la evitación de áreas impregnadas por parte de Latrodectus geometricus y Araneus diadematus en más del 75 % de los ensayos.

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Esta preferencia fue clara al comparar con zonas de control sin tratamiento aromático, mientras que el aceite de limón, pese a su popularidad, no alteró el comportamiento de las arañas.

El fundamento biológico de este efecto se apoya en investigaciones como la publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), donde se identificaron sensilas de pared porosa en las patas de arañas del género Argiope, capaces de detectar compuestos volátiles en el entorno.

Este hallazgo explica por qué aromas intensos como el mentol pueden resultar disruptivos para estos animales, validando la plausibilidad fisiológica del uso de menta en estrategias domésticas.

Frasco de vidrio ámbar con gotero sobre una mesa de madera, con aceite, tres hojas secas de menta y una araña cerca de una ventana.
La eficacia de la menta como repelente de arañas se sustenta en pruebas de laboratorio rigurosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aceite de menta en el hogar: uso y advertencias

La menta es accesible y común en muchas cocinas, ya sea fresca, seca o en forma de aceite esencial.

Según el estudio de Fischer y el análisis de instituciones como la Entomological Society of America, el uso de aceite de menta puede integrarse en pulverizadores caseros para tratar marcos de puertas, esquinas y otras zonas de paso habitual de arañas.

Sin embargo, la Universidad de Kentucky y la Escuela de Manejo Integrado de Plagas de Texas A&M subrayan que estos métodos deben formar parte de un manejo integrado que incluya limpieza, reducción de desorden y sellado de entradas.

Los expertos recomiendan aplicar el aceite de menta con precaución, diluyéndolo en agua y evitando el contacto directo con piel o vías respiratorias, especialmente en hogares con personas sensibles, niños pequeños o mascotas.

Las instituciones insisten en que ningún aroma por sí solo garantiza la eliminación completa de arañas, por lo que la menta debe verse como complemento y no como solución única.

Otros olores y límites de la evidencia

Aunque el vinagre blanco y el limón se mencionan frecuentemente en remedios caseros, la Universidad de Kentucky y el análisis de expertos recogidos en The Journal of Economic Entomology coinciden en que no existen estudios revisados por pares que respalden su eficacia contra arañas.

El caso del limón es especialmente ilustrativo: el estudio de Fischer lo identificó como un mito popular sin efecto repelente medible.

Las guías académicas también advierten que la sensibilidad a los aromas varía entre especies, y que el efecto observado con la menta no necesariamente se extiende a todas las arañas domésticas.

Además, el uso intensivo de aceites esenciales puede presentar riesgos ambientales y para la salud, por lo que se prioriza la integración de medidas físicas y de higiene en el control de plagas.

Infografía con usos y precauciones del aceite de menta para arañas, mostrando botella, dilución, aplicación, limpieza, y alerta para niños y mascotas.
Aceite de menta: precauciones y usos para el control de arañas en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rol de la menta en el control doméstico de arañas

A la luz de la bibliografía revisada por pares y las recomendaciones de instituciones como la Universidad de Kentucky, Texas A&M y la Entomological Society of America, la menta, en particular su aceite esencial, es el olor doméstico con mejor respaldo experimental como repelente de ciertas arañas.

Su uso puede ser útil como parte de una estrategia más amplia de mantenimiento y prevención, pero no sustituye la limpieza ni las barreras físicas.

Los remedios como el limón y el vinagre siguen careciendo de aval científico específico en este contexto.

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