Presidenta municipal de Cuautitlán genera polémica tras aparecer en el partido México vs Ecuador en el Estadio Ciudad de México

Alcaldesa de Cuautitlán, en el centro de críticas por asistir a partido de la Selección.

La presidenta municipal de Cuautitlán, Juana “Juanita” Carrillo Luna, se convirtió en tendencia en redes sociales luego de publicar imágenes y transmisiones en vivo desde el partido entre México y Ecuador, disputado en el Estadio Azteca.

Su presencia en el encuentro provocó una ola de críticas por parte de usuarios, quienes cuestionaron que asistiera al evento durante un día y horario laboral, además de preguntarse cómo obtuvo el acceso a una de las zonas más exclusivas del inmueble.

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La polémica comenzó cuando la alcaldesa actualizó su fotografía de perfil con una imagen tomada en el estadio y publicó un mensaje de apoyo a la Selección Mexicana, acompañado de una transmisión en vivo en la que mostraba el ambiente previo al inicio del encuentro.

La publicación de fotos y transmisiones en vivo desde el estadio por parte de la alcaldesa de Cuautitlán desató polémica en redes sociales.

En otra publicación aseguró que el Ayuntamiento de Cuautitlán agradecía a la organización del Fan Fest por haberla invitado al evento, al señalar que el municipio fue sede de la Copa del Mundo y que preparaban actividades especiales para celebrar un eventual triunfo del combinado nacional.

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Redes sociales cuestionan la asistencia de la presidenta municipal

Las publicaciones rápidamente generaron cientos de comentarios. Entre las críticas más recurrentes estuvieron aquellas relacionadas con su presencia en el estadio mientras distintas zonas de Cuautitlán registraban afectaciones por las lluvias, así como cuestionamientos sobre si contaba con autorización para ausentarse de sus funciones.

Redes sociales cuestionan la asistencia de la presidenta municipal de Cuautitlán al partido México vs Ecuador. (Especial)

Usuarios también difundieron fotografías en las que la alcaldesa aparece tomándose una selfie desde una zona cercana a los palcos del inmueble, considerada una de las áreas de mayor valor comercial durante los encuentros de la Selección Mexicana.

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Con el paso de las horas, Carrillo desactivó los comentarios en algunas de sus publicaciones, decisión que también fue ampliamente comentada en plataformas digitales.

La explicación sobre los boletos genera nuevas dudas

Minutos después del incremento de las críticas, la alcaldesa explicó que los boletos habían sido proporcionados por el Fan Fest. Sin embargo, esa versión abrió un nuevo debate en redes sociales.

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De acuerdo con la información disponible sobre los Fan Fest oficiales de la FIFA, estos espacios permiten seguir los partidos de manera gratuita mediante pantallas gigantes, pero no incluyen como parte de su operación la entrega de boletos para ingresar a los estadios.

Alcaldesa de Cuautitlán afirma que fue invitada por el Fan Fest para asistir al México vs Ecuador, lo que genera dudas en redes.

¿Los Fan Fest regalan boletos?

Los Fan Fest ofrecen acceso gratuito para ver los partidos en pantallas gigantes .

En estos eventos suelen realizarse dinámicas con patrocinadores para entregar artículos promocionales .

En casos excepcionales, gobiernos locales o patrocinadores pueden organizar sorteos o programas especiales para entregar accesos a partidos, aunque no forma parte de la operación habitual del Fan Fest.

¿Qué dicen las reglas para los servidores públicos?

La asistencia de funcionarios a eventos deportivos internacionales no está prohibida; sin embargo, las normas establecen que deben hacerlo durante vacaciones, mediante permisos oficiales o sin afectar el cumplimiento de sus responsabilidades públicas.

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Asimismo, las autoridades federales han señalado que los servidores públicos no pueden utilizar recursos públicos para financiar viajes personales ni conservar boletos oficiales asignados al gobierno para este tipo de eventos, ya que estos deben destinarse a programas previamente establecidos.

Las reglas para servidores públicos establecen que deben asistir a eventos fuera de su horario laboral o con permisos oficiales, sin afectar sus funciones. (Foto: C/@alitomorenoc)

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Cuautitlán no ha informado si la presidenta municipal solicitó algún permiso para acudir al encuentro ni ha precisado las condiciones en las que asistió al estadio.

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¿Quién es Juanita Carrillo, presidenta municipal de Cuautitlán?

Juana Carrillo Luna es ingeniera mecánico-electricista y actualmente encabeza el Ayuntamiento de Cuautitlán para el periodo 2025-2027 bajo las siglas de Morena.

Antes de asumir la presidencia municipal fue diputada federal y previamente ocupó diversos cargos en la administración pública municipal, además de desarrollar parte de su trayectoria profesional en la iniciativa privada.

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En meses recientes, su administración también ha enfrentado diversos señalamientos públicos relacionados con presuntas irregularidades administrativas, nepotismo y tráfico de influencias.

Juana “Juanita” Carrillo Luna es la actual presidenta municipal de Cuautitlán, Estado de México, electa para el periodo 2025-2027. (Facebook Juanita Carrillo)

No obstante, dichas acusaciones han sido difundidas por actores políticos y medios de comunicación y, hasta ahora, no existe una resolución judicial firme que determine responsabilidades.

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La polémica continúa en redes sociales

Aunque la explicación sobre el origen de los boletos buscó responder a los cuestionamientos, la discusión continuó entre usuarios de redes sociales, quienes mantuvieron el debate sobre la conveniencia de que una presidenta municipal asistiera al encuentro en horario laboral y sobre la transparencia respecto al acceso al evento.

Hasta el cierre de esta edición, la alcaldesa no había emitido un posicionamiento adicional sobre las críticas generadas por su asistencia al partido entre México y Ecuador.