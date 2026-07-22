México y toda América Latina tienen la dieta saludable más cara del mundo: ONU

América Latina y el Caribe registra el costo más alto del mundo para una alimentación saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el número de personas que padecen hambre en el mundo disminuyó por tercer año consecutivo, el acceso a una alimentación saludable sigue siendo uno de los mayores desafíos globales. Así lo advierte el informe El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2025 (SOFI), elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otras agencias del sistema de Naciones Unidas.

El reporte, difundido en México por Alianza Alimentaria, destaca una paradoja preocupante: mientras los indicadores de hambre muestran una ligera mejoría, millones de personas continúan sin poder adquirir los alimentos necesarios para mantener una dieta equilibrada y nutritiva. De hecho, 2 mil 690 millones de personas, equivalentes a una de cada tres en el planeta, no pueden costear una alimentación saludable.

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En este panorama, América Latina y el Caribe encabezan un ranking poco alentador: es la región donde resulta más caro alimentarse de forma saludable, incluso por encima de África, Asia y América del Norte, una situación que especialistas consideran urgente atender mediante cambios profundos en los sistemas alimentarios.

Latam tiene el costo más alto del mundo para una dieta saludable

El informe SOFI 2025 señala que América Latina y el Caribe registran el costo promedio más elevado del planeta para acceder a una alimentación saludable.

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De acuerdo con el documento, mantener una dieta nutritiva en esta región cuesta en promedio 4.91 dólares diarios por persona, equivalentes a aproximadamente 85 pesos mexicanos, cifra superior a la observada en el resto de las regiones del mundo.

Esta realidad representa un desafío importante para millones de familias, ya que una alimentación adecuada es indispensable para prevenir enfermedades crónicas, favorecer el desarrollo infantil, mejorar la calidad de vida y fortalecer la productividad de las personas.

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Sin embargo, el informe advierte que los actuales sistemas alimentarios continúan favoreciendo la disponibilidad y el consumo de alimentos con menor valor nutricional, mientras que las opciones saludables permanecen fuera del alcance económico de una parte importante de la población.

El hambre disminuyó, pero millones siguen sin poder comer saludablemente

Según el reporte de la ONU, entre 608 y 696 millones de personas padecieron hambre durante 2025, lo que representa una disminución aproximada de 14 millones respecto al año anterior.

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No obstante, los organismos internacionales advierten que esta reducción no significa que el problema alimentario esté resuelto.

La principal preocupación ahora es el acceso a una dieta de calidad. Mientras el hambre extrema disminuye lentamente, 2 mil 690 millones de personas continúan sin recursos suficientes para adquirir alimentos variados y nutritivos.

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Para Sofía Ruiz Oldenbourg, gerente de Políticas Alimentarias de Alianza Alimentaria y Acción Climática, el indicador que realmente debe medir el éxito de un sistema alimentario no es únicamente la cantidad de alimentos producidos, sino la capacidad de la población para acceder a opciones saludables.

La especialista sostuvo que mientras los alimentos más nutritivos continúen siendo los más costosos, el derecho a la alimentación seguirá siendo una meta incumplida.

ONU propone transformar los sistemas alimentarios

El informe plantea que reducir el costo de una alimentación saludable requiere modificar la manera en que se producen, distribuyen y comercializan los alimentos.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Fortalecer la producción de frutas, verduras, hortalizas y legumbres.

Reorientar los subsidios agrícolas hacia alimentos con mayor calidad nutricional.

Mejorar la infraestructura y la logística para facilitar el acceso a alimentos frescos.

Impulsar mercados que favorezcan una oferta más diversa y saludable.

Asimismo, el documento señala que actualmente alrededor del 70 % del apoyo agrícola mundial sigue concentrándose en cereales, azúcar y productos de origen animal, lo que limita la disponibilidad de alimentos más nutritivos.

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Especialistas piden políticas públicas para abaratar los alimentos saludables

Para Sofía Ruiz Oldenbourg, garantizar el derecho a una alimentación adecuada exige transformar integralmente los sistemas alimentarios y replantear la manera en que se destinan los recursos públicos.

La especialista afirmó que no resulta sostenible continuar financiando modelos de producción que abaratan alimentos asociados con la degradación ambiental y encarecen aquellos que benefician la salud de las personas. En su opinión, las políticas públicas deben alinearse con objetivos de salud, sostenibilidad y seguridad alimentaria.

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Finalmente, el informe de la FAO concluye que avanzar hacia sistemas agroalimentarios más saludables dependerá de políticas capaces de reducir el costo de una dieta nutritiva, fortalecer la producción sostenible y garantizar que todas las personas puedan ejercer efectivamente su derecho a una alimentación adecuada.