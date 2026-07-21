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Confirmado: Memo Schutz es el habitante 14 de La Casa de los Famosos México 2026 y sorprende su llegada al reality

El comentarista deportivo se suma al programa de Televisa ampliando la diversidad de perfiles que competirán por conquistar al público

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Memo Schutz se une a La Casa de los Famosos México 2026. - (Instagram)
Memo Schutz se une a La Casa de los Famosos México 2026. - (Instagram)

La Casa de los Famosos México 2026 continúa sorprendiendo con la revelación de sus participantes. Este martes se confirmó que Memo Schutz es el habitante número 14 de la nueva temporada, una incorporación que llamó la atención por tratarse de uno de los comentaristas deportivos más reconocidos de TUDN.

Con esta incorporación, la producción sigue ampliando la variedad de perfiles que formarán parte de la convivencia dentro de la casa más famosa de México.

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La llegada de Memo Schutz representa un giro interesante para el reality, ya que su trayectoria ha estado ligada al periodismo deportivo y la narración de eventos internacionales. Ahora, el comunicador cambiará los estadios y las transmisiones deportivas por una competencia en la que las estrategias, la convivencia y la personalidad serán clave.

Las pistas apuntaban directamente a un rostro de TUDN

Este video promocional presenta pistas visuales sobre el decimocuarto habitante de La Casa de los Famosos México.

Antes del anuncio oficial, la producción compartió una serie de pistas que despertaron las especulaciones entre los seguidores del programa. Balones de futbol y basquetbol, micrófonos, hojas de estadísticas, un control de videojuegos, guantes y cámaras hicieron pensar que el nuevo integrante pertenecía al equipo deportivo de TUDN.

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Desde ese momento, muchos seguidores comenzaron a mencionar el nombre de Memo Schutz como uno de los principales candidatos para ingresar al reality. Finalmente, la expectativa terminó cuando la producción confirmó que el comentarista sí formará parte de la nueva temporada.

Con su incorporación, el programa suma un perfil distinto al de actores, cantantes e influencers que ya habían sido anunciados. Su experiencia frente a las cámaras podría convertirse en una ventaja dentro del formato, aunque ahora enfrentará un escenario completamente diferente al de las transmisiones deportivas.

¿Quién es Memo Schutz?

Memo Schutz - 20 marzo
(IG/ @memo_schutz)

Memo Schutz es un comentarista y conductor deportivo mexicano con una sólida trayectoria en TUDN. A lo largo de su carrera ha cubierto competencias de talla internacional como Copas del Mundo, Juegos Olímpicos y el Super Bowl.

En distintas entrevistas ha compartido que su pasión por el deporte nació desde muy joven gracias a la influencia de su familia. “Yo siempre quise estar ligado al deporte de alguna forma. Practiqué muchas disciplinas sin mucho talento, pero con muchas ganas”, recordó al hablar sobre sus primeros años.

El comunicador también reveló que el basquetbol ocupó un lugar muy importante en su vida. “Finalmente, en el básquetbol encontré un camino, estuve becado e inclusive llegué a tener sueños de grandeza, de terminar en la NBA, pero llega un momento en el que tienes que tener los pies bien puestos sobre la tierra. Mi familia, sobre todo mi abuelo y mi papá, me inculcaron el tema del deporte”, expresó.

Así marcha el elenco rumbo al estreno

Hombre con gorra y camiseta celeste frente al logo tridimensional "La Casa de los Famosos México" sobre un fondo degradado rosa y azul.
Fede Vigevani aparece en primer plano con el logotipo tridimensional de "La Casa de los Famosos México" al fondo, sobre un degradado de colores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la confirmación de Memo Schutz, la lista de habitantes continúa tomando forma rumbo al estreno del reality. Hasta este 21 de julio de 2026 ya habían sido anunciados Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Aldo Rendón, Moisés Peñaloza, Cynthia Klitbo, Yahir, Flor Vigna, Masad Al-tamimi, Aranza Ruiz, Ese Pérez, Fede Vigevani y Brianda Deyanara.

La nueva temporada de La Casa de los Famosos México comenzará el próximo 26 de julio de 2026 y contará nuevamente con Galilea Montijo al frente de las galas principales. También participarán Odalys Ramírez, Diego de Erice, Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp en las distintas emisiones del programa.

Aunque el elenco está prácticamente completo, la producción todavía tiene nombres por revelar antes del estreno. Con la llegada de Memo Schutz, el reality suma una figura reconocida del periodismo deportivo que buscará demostrar que su capacidad para enfrentar la presión también puede llevarlo lejos dentro de la competencia.

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