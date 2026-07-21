Otro fusil Barrett, otro detenido: autoridades procesan a un hombre con armamento en Matamoros. Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de Donalson “N” por portación y posesión de armas, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, entre los que destacan un fusil .50 Barrett, tras su detención en Matamoros, Tamaulipas, donde civiles armados atacaron a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que realizaban recorridos de seguridad en la colonia Praderas de La Rioja.

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, presentó los datos de prueba ante el juez especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Reynosa.

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El juez resolvió vincular a proceso al imputado y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Agresión armada en el libramiento Emilio Portes Gil

El 11 de julio de 2026, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) realizaba recorridos de seguridad y vigilancia por el libramiento Emilio Portes Gil, en la colonia Praderas de La Rioja de Matamoros, cuando fue atacado a tiros por civiles armados.

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Otro fusil Barrett, otro detenido: autoridades procesan a un hombre con armamento en Matamoros. Crédito: FGR

Durante el enfrentamiento, uno de los vehículos en que se desplazaban los presuntos agresores perdió el control y terminó impactado. La Vocería de Seguridad de Tamaulipas reportó de manera preliminar dos presuntos agresores lesionados.

Ningún elemento de la SEDENA resultó herido en la acción.

Arsenal de uso militar asegurado en el lugar

Tras repeler la agresión, las autoridades aseguraron un fusil calibre .50 tipo Barrett, nueve armas largas, 51 cargadores, mil 167 cartuchos de diversos calibres, seis chalecos balísticos y un vehículo.

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Todo el material fue puesto a disposición de la FGR con sede en Matamoros para los peritajes correspondientes y la determinación de su procedencia.

El fusil Barrett calibre .50 es un rifle de origen estadounidense con un alcance efectivo documentado de mil 800 metros, capaz de neutralizar objetivos a distancias que superan la capacidad del armamento convencional. Su presencia en el aseguramiento ubica el caso entre los de mayor poder de fuego registrados en la entidad durante julio de 2026.

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Prisión preventiva en Matamoros durante la investigación

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Donalson “N” por su probable participación en los delitos de portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y posesión de cargadores, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El MPF aportó los datos de prueba ante el juez del Centro de Justicia Penal Federal en Reynosa, quien emitió la resolución correspondiente.

Además de la vinculación, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Donalson “N” permanecerá recluido en el Centro de Ejecución de Sanciones de la Ciudad de Matamoros durante los dos meses establecidos para el cierre de la investigación complementaria.

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Matamoros, zona de presión sostenida contra el armamento ilegal

El aseguramiento del 11 de julio no fue un hecho aislado en el municipio fronterizo. Cuatro días después, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a cuatro personas en la colonia Loma Alta de Matamoros y decomisaron otro fusil Barrett calibre .50, cuatro armas largas, 31 cargadores, 930 cartuchos, una granada de mano, equipo táctico y un vehículo con reporte de robo en Estados Unidos, de acuerdo con la Vocería de Seguridad de Tamaulipas.

Otro fusil Barrett, otro detenido: autoridades procesan a un hombre con armamento en Matamoros. Crédito: FGR

Entre el 10 y el 12 de julio, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México registró 56 detenidos y 91 armas aseguradas, entre ellas otro fusil Barrett, en 15 entidades del país, según datos oficiales.

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La acumulación de operativos con armamento de nivel militar en Matamoros refleja la presión que las fuerzas federales mantienen sobre la zona fronteriza de Tamaulipas, donde la aparición reiterada del fusil Barrett calibre .50 se ha convertido en un indicador del poder de fuego disponible para grupos del crimen organizado en la región.