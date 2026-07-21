México felicita a Andy Burnham por su nombramiento como Primer Ministro del Reino Unido

La SRE felicitó a Andy Burnham por su nombramiento como Primer Ministro del Reino Unido. REUTERS/Temilade Adelaja

El Gobierno de México felicitó este 21 de julio a Andy Burnham por su nombramiento como Primer Ministro del Reino Unido, un relevo que abre una nueva etapa en una relación bilateral de 200 años y que ocurre en medio de presiones económicas y políticas para el nuevo gobierno británico.

En el mensaje difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Gobierno de México señaló que ambos países mantienen una relación diplomática de siglos, sostenida por vínculos de amistad y cooperación que, afirmó, se han fortalecido con el tiempo en distintos ámbitos.

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La cancillería agregó que buscará dar continuidad a la colaboración y seguir fortaleciendo la relación bilateral con el Reino Unido, luego de la llegada del nuevo jefe de gobierno británico.

En el plano internacional, Burnham ya recibió felicitaciones del presidente del Consejo Europeo, António Costa, y una invitación del canciller alemán Friedrich Merz para visitar Berlín.

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Burnham llega a Downing Street con una economía débil y presión por el costo de vida

Andy Burnham asume tras ser recibido por el rey Carlos III en Buckingham y formar gobierno luego de la renuncia de Keir Starmer. Aaron Chown/Pool via REUTERS

Andy Burnham asumió el cargo el pasado 20 de julio después de ser recibido por el rey Carlos III en el Palacio de Buckingham, donde el monarca le encargó formar gobierno tras aceptar la renuncia de Keir Starmer. El nuevo primer ministro tiene 56 años y es ex alcalde del Gran Mánchester.

El relevo se concretó horas después de que Starmer dejara Downing Street con un discurso de despedida. Dijo: “Me voy con elegancia, me voy con una sonrisa y me voy orgulloso de todo lo que logramos”.

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Burnham es el sexto primer ministro que asumió en Downing Street en la última década. También señaló que regresó como parlamentario hace apenas cuatro semanas, después de que el Laborismo lo impulsara tras la renuncia de Starmer a fines de junio.

En su primer mensaje frente al número 10 de Downing Street, Burnham dijo que Gran Bretaña necesita demostrar al mundo que puede “recuperar la estabilidad”. También prometió ofrecer “un nuevo modelo político”, “construir una nueva economía” e impulsar un plan de 10 años, aunque sin detallar su contenido.

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Como medida inmediata, ofreció dar a la población “algo de respiro ahora, algo de ayuda con el costo de vida”. Añadió que su primera instrucción de gobierno será un compromiso para terminar con las personas que duermen en la calle.

Entre sus anuncios, también planteó reindustrializar el país mediante compras públicas y construir más vivienda pública. En política exterior, adelantó que sus primeras llamadas serán al presidente de Estados Unidos Donald Trump y al mandatario ucraniano Volodimir Zelensky, a quien buscará transmitirle que estará “con él al cien por ciento”.

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El nuevo gobierno británico enfrenta deuda, energía cara y el avance de Nigel Farage

El Primer Ministro planteó reindustrializar el Reino Unido mediante compras públicas, además de construir más vivienda pública. REUTERS/Temilade Adelaja

Entre los problemas más urgentes para Burnham figuran una economía débil, altos costos de endeudamiento estatal, aumento del gasto en asistencia social y la llegada de migrantes irregulares en pequeñas embarcaciones, un factor que ha alimentado el respaldo a Reform UK, el partido antiinmigración de Nigel Farage.

La incertidumbre en los precios de la energía, derivada de la guerra entre Estados Unidos e Irán, y la imprevisibilidad de Trump amenazan con complicar su gestión. A eso se suma el estrecho margen fiscal con el que arranca su administración.

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Burnham dijo a The Times que adoptará un enfoque “más centrado en la inversión temprana, la intervención temprana, en preparar a la gente para el éxito y mucho menos en pagar por el fracaso”. También prometió “medidas tempranas” para aliviar la presión sobre las finanzas de la población.

La atención política se concentra ahora en la integración de su gabinete, en particular en quién sustituirá a Rachel Reeves al frente del Ministerio de Finanzas. Su primer anuncio ocurrió el pasado 18 de julio, cuando eliminó el esquema nacional de identidad digital promovido por Starmer, valuado en 1 mil 800 millones de libras a tres años, con la intención de redirigir esos recursos a apoyos frente al costo de vida.

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