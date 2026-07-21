Avanza renovación y reconstrucción de hospitales en México: estos son los proyectos que se realizarán en 2026. (Presidencia)

El Gobierno de México presentó este martes un balance del Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria, una de las principales apuestas de la actual administración para fortalecer la capacidad del Sistema Nacional de Salud.

Durante la conferencia matutina, Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, informó que este año concluirán 33 proyectos hospitalarios que permitirán incrementar la disponibilidad de camas y ampliar la atención médica especializada.

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El funcionario explicó que estas obras forman parte de un programa sexenal que busca construir nuevos hospitales, sustituir unidades con décadas de antigüedad y ampliar la infraestructura existente en distintas entidades del país. Posteriormente, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, detalló el avance de varias obras estratégicas que actualmente se encuentran en construcción o rehabilitación.

Con estas acciones, el Gobierno federal prevé cerrar 2026 con 2 mil 637 camas hospitalarias nuevas incorporadas desde el inicio de la administración, además de avanzar casi una tercera parte de la meta establecida para todo el sexenio.

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Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria contempla 152 proyectos

Durante su exposición, Eduardo Clark García recordó que el Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria contempla, entre octubre de 2024 y finales de 2030, un total de 152 proyectos distribuidos en tres grandes rubros.

Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria. Foto: Presidencia

La estrategia considera:

50 hospitales completamente nuevos , con 6 mil 364 camas nuevas .

47 hospitales ampliados , que añadirán mil una camas mediante la expansión de servicios de hospitalización, urgencias y cuidados intensivos.

55 hospitales sustituidos, es decir, unidades antiguas que serán reemplazadas por hospitales completamente nuevos, modernos y con mayor capacidad, sumando mil 774 camas adicionales.

Con estas obras, el sector salud pasará de 96 mil 966 camas hospitalarias existentes al inicio de la administración a 106 mil 105 camas, lo que, de acuerdo con el funcionario, representará el mayor crecimiento registrado desde que existen datos comparables.

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Ya concluyeron 30 proyectos hospitalarios

El subsecretario informó que entre octubre de 2024 y julio de 2026 ya fueron concluidos 30 proyectos, los cuales ya se encuentran en operación.

Estas obras incorporaron mil 474 camas nuevas y corresponden a:

7 hospitales del IMSS .

19 hospitales del IMSS-Bienestar .

4 hospitales del ISSSTE.

Los proyectos incluyen hospitales completamente nuevos, ampliaciones de infraestructura y sustituciones de unidades médicas con muchos años de operación.

Proyectos hospitalarios que concluirán en 2026

Para el resto de 2026, el Gobierno federal informó que ya se encuentran en construcción 33 proyectos, cuya entrega está prevista antes de finalizar el año.

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Las obras se distribuyen de la siguiente manera:

IMSS

4 hospitales nuevos.

5 hospitales sustituidos por instalaciones completamente nuevas.

2 hospitales ampliados.

IMSS-Bienestar

1 hospital completamente nuevo.

8 hospitales sustituidos.

3 ampliaciones hospitalarias.

ISSSTE

1 hospital nuevo.

2 hospitales sustituidos.

7 hospitales con ampliaciones o rehabilitaciones mayores.

En conjunto, estos proyectos añadirán mil 163 camas hospitalarias antes de concluir el año.

Con ello, el Gobierno federal estima que al finalizar 2026 el país habrá incorporado 2 mil 637 camas nuevas desde el inicio de la administración y alcanzará aproximadamente 29 % del avance de la meta total planteada para el sexenio.

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ISSSTE reporta avances en nueve hospitales estratégicos

Durante la misma conferencia, Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, informó que la institución construirá, rescatará o rehabilitará integralmente 20 hospitales durante el sexenio.

Hasta ahora ya fueron inaugurados cuatro hospitales:

Acapulco, Guerrero.

Tlajomulco, Jalisco.

Torreón, Coahuila.

Hospital “Carlos Calero” de Cuernavaca, Morelos.

Además, actualmente avanzan nueve obras relevantes.

Hospital General de Tampico, Tamaulipas

Presenta un 98 % de avance.

Contará con:

150 camas censables.

35 consultorios.

18 especialidades.

5 quirófanos.

Resonador magnético.

Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca

Se trata de una unidad de tercer nivel que registra 55 % de avance.

Tendrá:

250 camas censables.

46 consultorios.

36 especialidades.

11 quirófanos.

Resonador magnético.

Acelerador lineal para tratamientos oncológicos.

Hospital General de Chetumal

Corresponde a la transformación de una antigua clínica hospital en un nuevo hospital general.

La obra presenta 50 % de avance y contará con:

90 camas censables.

30 consultorios.

15 especialidades.

5 quirófanos.

Rehabilitación integral de la Clínica Hospital de Chilpancingo

El proyecto registra un avance importante en la reconstrucción de áreas que resultaron afectadas por los sismos ocurridos este año.

Las obras incluyen la renovación total de:

Área de quirófanos.

Consultorios.

Servicio de urgencias.

La unidad tendrá:

56 camas censables.

26 consultorios.

20 especialidades.

3 quirófanos.

Rescate del Hospital Vasco de Quiroga

El antiguo Hospital Vasco de Quiroga, cerrado desde 2012 tras la apertura del Hospital Regional de Morelia, será recuperado por el ISSSTE.

Actualmente presenta 20 % de avance y contará con:

30 camas censables.

20 consultorios.

3 quirófanos.

Nueva Clínica Hospital de Cherán

Uno de los proyectos más representativos será la nueva Clínica Hospital de Cherán, Michoacán, que registra 13 % de avance.

La unidad estará ubicada en la región purépecha y ofrecerá:

30 camas censables.

12 consultorios , incluyendo espacios para medicina tradicional .

6 especialidades.

1 quirófano.

Área de partería, donde podrán realizarse partos naturales con la participación de parteras tradicionales de las comunidades.

Con estas obras, el ISSSTE busca ampliar la cobertura médica especializada, modernizar hospitales con décadas de antigüedad y acercar servicios de mayor complejidad a regiones donde anteriormente no existía infraestructura suficiente.

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