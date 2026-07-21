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Personas obsesionadas con celebridades serían menos inteligentes, revela estudio científico

La escala de actitud hacia las celebridades vincula puntajes altos de adoración a celebridades con resultados más bajos en ambas pruebas cognitivas

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A fan sings while waiting for the start the South Korean band BTS concert, in Mexico City, Thursday, May 7, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)
A fan sings while waiting for the start the South Korean band BTS concert, in Mexico City, Thursday, May 7, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)

Sin duda tomos somos fans de algún artista del cual seguimos su carrera, vamos a sus conciertos y estamos al pendiente de su vida; sin embargo, cuando este gusto va más allá, esto puede afectar incluso las habilidades cognitivas.

Así lo demostró una investigación realizada con mil 763 adultos publicada en BMC Psychology encontró una asociación directa entre la obsesión por los famosos y un peor desempeño en pruebas cognitivas.

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Si bien un resultado así no prueba causalidad entre un hecho y el otro, los expertos a cargo del estudio señalan que sí abre la discusión sobre si la atención dedicada a seguir la vida de celebridades podría interferir con habilidades como la concentración y el procesamiento mental.

El estudio fue realizado por investigadores de Hungría y evaluó a los participantes con dos pruebas concretas: un examen de vocabulario de 30 palabras y una prueba de sustitución de símbolos por dígitos. Después, los comparó con una escala diseñada para medir el grado de fascinación por figuras públicas.

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La publicación explicó que quienes obtuvieron los puntajes más altos en la llamada “escala de actitud hacia las celebridades” también registraron resultados más bajos en ambas pruebas de capacidad cognitiva.

El hallazgo se resume en una frase de los investigadores: “Existe una asociación directa entre la adoración a las celebridades y un peor desempeño en pruebas cognitivas”.

Los autores aclaran que la investigación no demuestra causa y efecto entre la obsesión por celebridades y la capacidad cognitiva. (Chris Young/The Canadian Press via AP, archivo)
Los autores aclaran que la investigación no demuestra causa y efecto entre la obsesión por celebridades y la capacidad cognitiva. (Chris Young/The Canadian Press via AP, archivo)

El estudio midió interés por celebridades con preguntas de sí o no

El cuestionario usado por los autores pedía responder solo “sí” o “no” a una serie de afirmaciones sobre el vínculo emocional con una celebridad favorita.

Entre ellas figuraban expresiones como sentir una necesidad frecuente de conocer los hábitos personales del famoso, obsesionarse con detalles de su vida o incluso considerar hacer algo ilegal si esa persona se lo pidiera como favor.

Ese instrumento buscaba establecer cuánto interés o fijación tenía cada participante con personas famosas. A partir de esa medición, los investigadores identificaron que los niveles más altos de apego coincidían con menor rendimiento en las dos evaluaciones cognitivas aplicadas.

Persona sentada en un escritorio con libros y hojas de examen, mira una pared con un collage de múltiples rostros de celebridades.
Un joven se distrae de sus libros y apuntes al mirar una pared llena de rostros de celebridades pegados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores dicen que el estudio no demuestra causa y efecto

Los propios investigadores advirtieron que su trabajo no permite afirmar si la obsesión por la cultura de las celebridades causa una menor capacidad cognitiva o si ocurre al revés.

Es decir, el estudio detecta una relación entre ambos elementos, pero no determina cuál de los dos aparece primero.

El equipo planteó que estudios futuros tendrían que buscar más respaldo para la idea de que el esfuerzo mental invertido en mantener esa absorción por una celebridad favorita podría interferir con tareas que exigen atención y otras habilidades cognitivas.

También señaló que, aunque su investigación no demuestra que desarrollar una obsesión intensa haga que una persona obtenga peores resultados, sí sugiere que convendría vigilar con cuidado ese tipo de sentimientos.

Las preguntas indagan la necesidad de conocer hábitos personales del famoso y la fijación con detalles de su vida, según el instrumento aplicado. REUTERS/Henry Romero/Foto de archivo
Las preguntas indagan la necesidad de conocer hábitos personales del famoso y la fijación con detalles de su vida, según el instrumento aplicado. REUTERS/Henry Romero/Foto de archivo

El estudio se basó en una muestra de 1,763 personas adultas y utilizó dos herramientas de medición cognitiva junto con una escala específica sobre admiración hacia celebridades, con preguntas que iban desde el interés por hábitos personales hasta conductas extremas ligadas a esa fascinación.

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