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Captura de El Mayo en EEUU ‘fue un error’, asegura exagente de la DEA: “No vale la pena el costo de perder miles de personas”

Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales, señaló que las declaraciones del FBI de atribuirse el operativo donde arrestaron al narcotraficante es la única información que tendrá México

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Mayo Zambada Cártel de Sinaloa
Ismael "El Mayo" Zambada García denunció que fue traicionado por su ahijado, Joaquín Guzmán López, quien lo secuestró y entregó a las autoridades estadounidenses el 25 de julio de 2024. Foto: Infobae México

La captura de Ismael “El Mayo” Zambada García, exlíder del Cártel de Sinaloa, provocó una guerra entre las facciones de los Chapitos y los Mayos desde septiembre de 2024 que ha dejado más de 3 mil personas desaparecidas, el mismo número de asesinatos y constantes balaceras en Sinaloa.

El narcotraficante era uno de los más conocidos en la historia criminal del país, ya que sus inicios se remontan al extinto Cártel de Guadalajara. Al desintegrarse a finales de los años noventa, “El Mayo” fundó junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán el Cártel de Sinaloa, dando inicio al que sería el grupo criminal más poderoso.

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A casi dos años del inicio de la disputa, de que la violencia no cese y de que la información de su arresto y secuestro se mantenga con incógnitas, Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) señaló en entrevista con Infobae México que el arresto de Zambada García “no valió la pena”.

Imagen de archivo. El presunto capo mexicano Ismael "El Mayo" Zambada escucha al intérprete judicial con el auricular en la mano mientras el juez lo interroga sobre posibles conflictos de abogados durante una audiencia en Nueva York, EE. UU. 15 de enero de 2025. REUTERS/Jane Rosenberg
Imagen de archivo. El presunto capo mexicano Ismael "El Mayo" Zambada escucha al intérprete judicial con el auricular en la mano mientras el juez lo interroga sobre posibles conflictos de abogados durante una audiencia en Nueva York, EE. UU. 15 de enero de 2025. REUTERS/Jane Rosenberg

Su señalamiento se da luego de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) se atribuyó el operativo donde fue asegurada la avioneta que trasladó tanto a Joaquín Guzmán como a Ismael Zambada a territorio estadounidense, de acuerdo con la propia confirmación que obtuvo el periodista Luis Chaparro de Pie de Nota.

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“Un capo, aunque sea al nivel de Mayo Zambada, no vale el costo de perder miles de personas”, sentenció.

Además, acusó que los desaparecidos y asesinados que ha provocado la guerra del Cártel de Sinaloa no valen la detención del narcotraficante: “Yo siempre estoy de acuerdo en que todos los narcotraficantes o los criminales deben enfrentar a la justicia, pero no con este costo”.

Exagente acusa que fue una operación encubierta por el FBI y “un gran error” por la violencia que provocó

Momento en que los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa descendieron de la aeronave tipo Beechcraft King Air. Cortesía: Pie de Nota
Momento en que los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa descendieron de la aeronave tipo Beechcraft King Air. Cortesía: Pie de Nota

Mike Vigil detalló que la atribución del FBI del operativo fue la manera en que los Estados Unidos admitió que participó en la captura de “El Mayo”, lo cual señaló se trató de “un gran error” al no coordinarse con México para evitar la violencia que provocó en el país.

“El FBI no miró las consecuencias de lo que hicieron, o yo creo que no sabían o no les importó. Esto fue un gran error de parte de los Estados Unidos, el no coordinar con el gobierno mexicano”, afirmó.

Y es que fue el 25 de julio de 2024 cuando el narcotraficante fue detenido en Santa Teresa, Nuevo México, luego de que, según reveló el propio exlíder del cártel, Joaquín Guzmán López, su ahijado, lo secuestró y entregó a las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con “El Mayo”, horas antes se habían reunido en una finca de Culiacán con el objetivo de mediar conflictos entre Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y el gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, pero “El Mayo” fue obligado a trasladarse a EEUU.

Los indicios que, asegura, revelan la operación planeada

El exagente detalló que existen indicios para creer que se trató de una operación planeada con el FBI: las negociaciones que las autoridades estadounidenses mantuvieron con Ovidio Guzmán debido a que estaba preso en Estados Unidos, y con Joaquín Guzmán López para entregarse. La clave sería la relación de confianza: “Joaquín Guzmán López era el ahijado de ‘El Mayo’, y Zambada le tenía más confianza a él que a los otros Chapitos”.

rancho Huertos El Pedregal El Mayo. (Foto: FGR)
rancho Huertos El Pedregal El Mayo. (Foto: FGR)

Además, la avioneta usada para trasladar a Zambada era un King Air Beechcraft construido en 1976, pintada para aparentar ser más nuevo.

“Ese avión del FBI tenía todas las luces exteriores de la avioneta cubiertas con cinta. Apagaron el transmisor localizador para que no lo pudieran detectar, cuando aterrizó, ya los estaban esperando”, dijo Vigil.

El exagente afirmó que al llegar a Estados Unidos, Joaquín Guzmán López declaró de inmediato que el gobierno estadounidense no había estado involucrado en la captura de Mayo Zambada; una declaración que no sería espontánea.

“Eso no es normal”, dijo. “Es como que le dijeron: ‘Mira, di esto para protegernos, para que México no se entere que nosotros estábamos involucrados’”. El exagente de la DEA consideró que esas palabras fueron guionadas por las autoridades para blindar al FBI ante el gobierno mexicano.

Hasta 6 mil desaparecidos, 3 mil desplazados y más de 3 mil asesinatos: el saldo de la guerra

Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa
Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa refieren que desde el 1 de septiembre de 2024 al 21 de junio de 2026 se han registrado un total de 3 mil 889 personas desaparecidas, cifras que difieren de lo reportado por colectivos de búsqueda.

María Isabel Cruz Bernal, fundadora del colectivo Sabuesos Guerreras, explicó en entrevista con Infobae México que ellas han contabilizado en la misma fecha entre 5 mil 900 y 6 mil desaparecidos, una cifra que contempla a familias que no denuncian por miedo a represalias; es decir, casi el doble de víctimas.

La Fiscalía del Estado ha registrado desde septiembre de 2024 hasta junio de 2026 un total de 2 mil 951 homicidios dolosos, mientras que el medio local, Noroeste, ha contabilizado en el mismo periodo un total de 3 mil 489 casos.

Personal de medios de comunicación en el aeropuerto privado del condado de Doña Ana, donde un avión que se cree transportaba al narcotraficante mexicano Ismael "El Mayo" Zambada y a Joaquín Guzmán López, hijo del exsocio de Zambada, Joaquín "El Chapo" Guzmán, que fueron detenidos en El Paso, Texas, se ve en la pista, en Santa Teresa, Nuevo México, EEUU, 25 de julio de 2024. REUTERS/José Luis González
Personal de medios de comunicación en el aeropuerto privado del condado de Doña Ana, donde un avión que se cree transportaba al narcotraficante mexicano Ismael "El Mayo" Zambada y a Joaquín Guzmán López, hijo del exsocio de Zambada, Joaquín "El Chapo" Guzmán, que fueron detenidos en El Paso, Texas, se ve en la pista, en Santa Teresa, Nuevo México, EEUU, 25 de julio de 2024. REUTERS/José Luis González

Ante el saldo actual de la guerra que mantienen las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, Vigil sentenció que: “La pregunta contundente es: ¿Valió la pena el secuestro de Mayo Zambada? Yo digo que no".

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