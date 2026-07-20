Elaine Haro espera más polémica en la nueva temporada de La Casa de los Famosos México

(La Casa de los Famosos México)

La nueva temporada de La Casa de los Famosos México 2026 está por arrancar, y con los participantes confirmados hasta ahora, se especula que será una edición mucho más picante y polémica que la anterior, incluso la actriz Elaine Haro, quien integró la tercera temporada, también lo piensa así.

La cantante aseguró que se viene un cambio de temperatura en el reality show debido a que en su temporada el ambiente estuvo muy tranquilo, y el programa está diseñado para que existan romances, peleas y enfrentamientos, aunque dependerá de las personalidades de los habitantes.

PUBLICIDAD

Además, Elaine Haro habló de la incorporación de Danna al elenco de Mentiras All-Stars, asegurando que ella compraría un boleto sin duda para ver a la cantante, a quien considera una de los mejores talentos que tiene México.

Elaine Haro se subió a la conversación de Mentiras All-Star por Danna

Danna se suma a Belinda y Mariana Treviño en Mentiras All Stars: en qué fechas y ciudades estará la cantante (RS)

Al hablar de la incorporación de Danna a Mentiras All-Star, Haro enmarcó la noticia desde el terreno del talento musical y el vínculo con el teatro. “Qué increíble. Danna Paola es uno de los grandes talentos que tiene México… Danna lo va a hacer espectacular, estoy muy emocionada. Yo, si viene aquí a Ciudad de México, yo sí compro mi boleto y la veo”, dijo Elaine Haro.

PUBLICIDAD

La declaración ocurrió durante el evento donde la actriz fue presentada como madrina de un nuevo concepto teatral musical. En ese foro, el anfitrión del proyecto explicó que buscó abrir un espacio para “poder cantar” y apuntó que no abundan bares preparados para musicales de teatro.

La Casa de los Famosos México 2026: “más polémica y más conflictiva”, según Elaine Haro

Elaine Haro, quien mantuvo una relación con Moisés Peñaloza, uno de los habitantes que se integrará en la nueva temporada de La Casa de los Famosos México, anticipó un cambio de temperatura en el reality. “Yo creo que esta temporada va a ser muchísimo más polémica y más conflictiva que la nuestra, porque justamente veníamos de una temporada como muy tranqui”, señaló.

PUBLICIDAD

(Captura de pantalla YouTube)

En la misma respuesta, la cantante explicó cómo entiende la lógica de producción del formato de reality show de Televisa: “Es un reality y tiene que haber ciertas circunstancias. Tiene que existir el romance, tiene que existir la pelea, tiene que existir el enfrentamiento”, dijo a propósito de lo que, para ella, dependerá de la personalidad de los habitantes.

“Amor a la antigua”: la postura de Elaine Haro sobre el 50/50

En otro momento de la charla, la actriz y cantante habló de lo que espera en su vida personal y dijo que se inclina por un esquema tradicional en una relación de pareja: “A la antigua… Sí”, respondió cuando le preguntaron si prefería que su pareja pagara cenas y regalos.

PUBLICIDAD

La cantante también precisó que su postura se relacionó con su momento actual: “En este momento de mi vida… sí quiero ese amor a la antigua, que dé y que recibamos y que nos dé regalos”, aseguró Elaine Haro.

Aldo de Nigris y Elaine Haro se dejan ver juntos en fiesta de Galilea Montijo. (Tiktok: _charless_1)

¿Quién es el novio de Elaine Haro?

Actualmente la actriz y cantante se encuentra soltera desde hace varios meses, debido a que terminó su relación con el también actor Moisés Peñaloza, con quien sostuvo un noviazgo de dos años. La ruptura ocurrió semanas antes de que Elaine Haro ingresara a La Casa de los Famosos México en el 2025.

PUBLICIDAD

Curiosamente Moisés Peñaloza ahora participará en la edición del reality show del 2026, luego de que fuera confirmado su nombre dentro de los 18 habitantes de la cuarta temporada.