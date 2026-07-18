La razón por la que Osmar “N” fue sentenciado a solo tres años tras el asesinato de dos docentes

Osmar "N" recibió la pena máxima de tres años de internamiento prevista para adolescentes de 14 y 15 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sentencia de tres años de internamiento impuesta a Osmar “N”, el adolescente de 15 años que asesinó a dos maestras dentro de una preparatoria en Lázaro Cárdenas, Michoacán, generó cuestionamientos debido a la gravedad del crimen.

Sin embargo, la resolución no obedeció a una decisión discrecional del juez, sino a los límites que establece la legislación mexicana para adolescentes en conflicto con la ley.

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El menor fue sentenciado este viernes por un juez especializado en justicia para adolescentes tras reconocer su responsabilidad en el asesinato de las profesoras Tatiana Madrigal Bedolla y María del Rosario Sagrero Chávez, ocurrido el pasado 24 de marzo en la preparatoria Antón Makárenko.

Además del delito de feminicidio, también aceptó su responsabilidad por la portación de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

¿Por qué Osmar “N” solo recibió tres años de internamiento?

La principal razón es que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece límites específicos para las sanciones que pueden imponerse a personas menores de edad.

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El ataque ocurrió el 24 de marzo de 2026 dentro de la preparatoria Antón Makárenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Crédito: Fiscalía de Michoacán.

En el caso de adolescentes de 14 y 15 años, la legislación contempla que la medida de internamiento no puede superar los tres años, incluso cuando hayan sido encontrados responsables de delitos considerados graves, como el feminicidio.

Por ello, el juez impuso la pena máxima permitida por la ley para el rango de edad de Osmar “N”.

La sentencia también fue resultado de un procedimiento abreviado, mecanismo legal mediante el cual el acusado reconoce su responsabilidad a cambio de concluir el proceso sin llegar a juicio oral.

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La solicitud fue presentada por la defensa del adolescente y autorizada por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, además de requerir el consentimiento de las víctimas indirectas, es decir, de los familiares de las docentes asesinadas.

Como parte de la resolución, el juez también ordenó el pago de 3 millones 280 mil 769 pesos por concepto de reparación del daño a favor de los familiares de las víctimas.

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¿Dónde cumplirá la sentencia?

Debido a su condición de menor de edad, Osmar “N” no será enviado a un centro penitenciario para adultos.

La condena deberá cumplirla en la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes, antes conocida como Albergue Tutelar para Menores Infractores, ubicada en la ciudad de Morelia.

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El internamiento se realizará conforme a las reglas previstas para adolescentes en conflicto con la ley, bajo supervisión de las autoridades especializadas.

Así ocurrió el ataque en la preparatoria

De acuerdo con la carpeta de investigación, la mañana del 24 de marzo de 2026 Osmar “N” ingresó a la preparatoria Antón Makárenko, en el municipio de Lázaro Cárdenas, portando un rifle de asalto calibre 5.56 tipo AR-15, oculto dentro de un estuche para guitarra.

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Al llegar a la recepción del plantel abrió fuego contra las profesoras Tatiana Madrigal Bedolla y María del Rosario Sagrero Chávez, quienes murieron a consecuencia de las heridas.

La sentencia de tres años impuesta al adolescente Osmar "N" por el doble feminicidio en Lázaro Cárdenas se explica por límites legales y procedimiento abreviado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones también señalan que el adolescente realizó un disparo contra un estudiante, quien logró ponerse a salvo al refugiarse en los baños de la escuela.

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La agresión terminó gracias a la intervención de alumnos del plantel.

Según la Fiscalía, un estudiante consiguió desarmarlo y, con ayuda de otro compañero, lo sometió utilizando un lazo y cables mientras llegaban elementos de la Policía Municipal.

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Las investigaciones continúan

La Fiscalía de Michoacán informó que el adolescente presuntamente planeó el ataque días antes y que en redes sociales se identificaba como simpatizante de grupos radicales autodenominados “incel”, término derivado del inglés involuntary celibate (“célibe involuntario”).

Antes del atentado, Osmar publicó un video en el que aparecía portando el rifle de asalto y utilizando la misma ropa que llevaba el día del ataque.

Las autoridades continúan investigando el origen del arma, ya que el propio adolescente declaró que la tomó de su domicilio, por lo que podría pertenecer a un familiar.

Asimismo, la Fiscalía mantiene la búsqueda del teléfono celular del menor para establecer si actuó solo o recibió apoyo de otra persona durante la planeación del ataque.

Con esta sentencia concluye el proceso penal contra Osmar “N” mediante procedimiento abreviado. Aunque la condena ha generado debate por su duración, el juez aplicó la pena máxima prevista por la legislación mexicana para adolescentes de su edad.