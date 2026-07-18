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El IMSS lanza importante aviso sobre el trámite que ahora se debe hacer en línea

El cambio elimina una credencial separada, refuerza la autenticación en movimientos afiliatorios y protege a empresas y trabajadores frente a registros no reconocidos a través de un trámite sencillo del SAT

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(Jesús Avilés/Infobae México)
(Jesús Avilés/Infobae México)

El IMSS elimina el NPIE y adopta la e.firma del SAT como único certificado digital válido para trámites patronales electrónicos, tras una serie de fraudes masivos que expusieron las vulnerabilidades del sistema anterior.

Los patrones tienen hasta el 13 de octubre de 2026 para completar la migración.

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

El fraude que aceleró el cambio

El detonante del cambio fue una acumulación de esquemas fraudulentos que el NPIE no pudo contener. En julio de 2026, el IMSS emitió una alerta nacional después de detectar casos en los que empresas amanecían con hasta 15 mil trabajadores falsos registrados en un solo día mediante el sistema patronal electrónico.

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Un caso documentado en San Pedro, Coahuila, reveló que un negocio amaneció con 300 empleados apócrifos afiliados sin su conocimiento. El esquema, que preocupó a la iniciativa privada, se replicó en múltiples empresas de distintas partes del país.

Las consecuencias para los patrones afectados incluían el pago de cuotas obrero-patronales improcedentes, diferencias en obligaciones fiscales y posibles bloqueos de cuentas bancarias. En paralelo, investigaciones previas también habían documentado la suplantación de identidad para inscribir patrones apócrifos directamente en subdelegaciones del Instituto.

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La e.firma —antes conocida como FIEL— es la Firma Electrónica Avanzada que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emite a personas físicas y morales con RFC activo. (Infobae/Jesús Aviles)
La e.firma —antes conocida como FIEL— es la Firma Electrónica Avanzada que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emite a personas físicas y morales con RFC activo. (Infobae/Jesús Aviles)

La decisión y su respaldo institucional

El H. Consejo Técnico del IMSS aprobó por unanimidad la medida en sesión ordinaria celebrada el 29 de junio de 2026. La propuesta fue presentada por Luisa Obrador Garrido, titular de la Dirección de Incorporación y Recaudación (DIR), ante el organismo presidido por el director general Zoé Robledo, con representantes del sector patronal, obrero y de gobierno.

El acuerdo ACDO.AS2.HCT.290626/176.P.DIR se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de julio de 2026 y entró en vigor al día siguiente. Con ello, quedaron derogados los acuerdos 43/2004 y 533/2006 que regulaban el NPIE, así como el certificado digital expedido por el propio Instituto.

Obrador Garrido señaló que la necesidad del cambio partió de la identificación de mejoras en la seguridad y simplificación de trámites del sistema anterior.

Qué cambia para los patrones

La vinculación de representantes legales también cambia: deberá realizarse exclusivamente en línea a través del Escritorio Virtual del IMSS (IMSS)
La vinculación de representantes legales también cambia: deberá realizarse exclusivamente en línea a través del Escritorio Virtual del IMSS (IMSS)

La e.firma —antes conocida como FIEL— es la Firma Electrónica Avanzada que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emite a personas físicas y morales con RFC activo. Desde 2013, el IMSS contemplaba la migración hacia este mecanismo; el acuerdo de junio de 2026 concluye formalmente ese proceso.

A partir del 14 de octubre de 2026, la e.firma será el único certificado aceptado para realizar altas, bajas y modificaciones de salario de trabajadores por medios electrónicos. Los actos firmados con este instrumento tienen el mismo valor jurídico que una firma autógrafa, conforme al artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación y la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

La vinculación de representantes legales también cambia: deberá realizarse exclusivamente en línea a través del Escritorio Virtual del IMSS, con autenticación conjunta del representado y su representante, ambos con su propia e.firma.

Calendario de transición y riesgos de no migrar

El periodo de transición inició el 17 de julio de 2026 y vence el 13 de octubre de 2026. Durante esos 90 días naturales, el NPIE y la e.firma pueden coexistir para la realización de trámites.

Quien no complete la migración antes del plazo quedará imposibilitado para realizar movimientos afiliatorios electrónicos. Las consecuencias operativas incluyen el rechazo de solicitudes de alta, baja o modificación salarial, además de posibles infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones patronales.

Para patrones cuya e.firma esté próxima a vencer o ya haya expirado, el SAT requiere agendar una cita presencial con identificación oficial vigente, CURP y comprobante de domicilio fiscal.

Beneficios y canales de atención durante la transición

Dos mujeres en una oficina. Una empleada del IMSS recibe documentos de una trabajadora doméstica. Hay logos del IMSS, banderas de México y letreros.
Entre los beneficios declarados por la DIR figuran la reducción de riesgos de suplantación de identidad, el fortalecimiento de la transparencia y la protección de los derechos de los trabajadores ante movimientos afiliatorios no reconocidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida estandariza la autenticación patronal bajo un único instrumento reconocido por toda la Administración Pública Federal, lo que elimina la necesidad de gestionar el NPIE como credencial separada.

Entre los beneficios declarados por la DIR figuran la reducción de riesgos de suplantación de identidad, el fortalecimiento de la transparencia y la protección de los derechos de los trabajadores ante movimientos afiliatorios no reconocidos.

Durante el periodo de transición, la orientación estará disponible a través del Escritorio Virtual, el Centro de Contacto del IMSS y las áreas de Afiliación de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD).

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