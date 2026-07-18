Alice Oseman rompe récord de asistentes en CDMX: así será el histórico encuentro para despedir Heartstopper

Alice Oseman llega a la Ciudad de México

La visita de Alice Oseman a México ya hizo historia incluso antes de llevarse a cabo. El encuentro con la creadora de Heartstopper rompió un récord de participantes al agotar los registros en menos de cinco minutos, reflejando el enorme interés que existe por la autora británica y por una de las historias más influyentes entre la comunidad lectora y LGBTQ+.

El evento, que marcará la primera visita de la escritora al país, se perfila como uno de los acontecimientos culturales más relevantes del año. Miles de seguidoras mexicanas buscarán formar parte de una jornada literaria que servirá como cierre internacional de la saga, en una celebración que reunirá a lectores de distintas edades para compartir la despedida de una obra que dejó huella en toda una generación.

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La cita tendrá lugar el jueves 30 de julio de 2026, a las 17:00 horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la Ciudad de México. La entrada será gratuita mediante registro previo, con acceso a través de un código QR y validación con identificación oficial. La presentación se desarrollará en inglés y contará con traducción simultánea al español para facilitar la participación del público.

La saga de Heartstopper. (Instagram - @aliceoseman)

¿Cómo conseguir boletos para el evento de Alice Oseman?

El entusiasmo generado por la presencia de Oseman quedó demostrado desde la apertura del registro, cuando los lugares disponibles fueron agotados en minutos.

Ante la elevada demanda, los organizadores habilitaron una lista de espera que permitirá asignar espacios adicionales conforme se liberen lugares. Las personas inscritas deberán permanecer atentas a su correo electrónico para conocer cualquier actualización relacionada con la disponibilidad de accesos.

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Esta experiencia va más allá de una presentación editorial, los organizadores de VRYA pidieron a los asistentes usar sus mejores atuendos inspirados en el libro, además de intercambiar freebies y sumarse a distintas dinámicas que ya comienzan a organizarse entre la comunidad de fanáticos.

El ambiente previsto estará marcado por la emoción, las sorpresas y el cariño hacia los personajes que dieron vida a la historia. La reunión también representará la oportunidad para escuchar a la autora en un momento que simboliza la despedida oficial de la saga a nivel global.

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Un evento con causa a favor de la comunidad LGBTQ+

Además del encuentro con los lectores, la visita incorporará una iniciativa con causa para generar un impacto positivo en la comunidad. Durante el evento se instalará un centro de acopio para reunir alimentos y productos no perecederos que serán entregados a Manos Amigues, un comedor comunitario LGBTQ+ de la CDMX que brinda apoyo a personas en situación vulnerable.

Quienes deseen colaborar podrán donar arroz, frijol, pasta para sopa, sal, papel higiénico y artículos básicos de limpieza, como jabones para cocina. Por motivos de seguridad, los organizadores recomendaron evitar productos líquidos o en envases de vidrio.

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El póster oficial de 'Heartstopper Forever' muestra a Nick y Charlie mirándose con ternura bajo un cielo crepuscular, anunciando su estreno el 17 de julio en Netflix. (Netflix)

La despedida de Heartstopper: estreno del último libro y la película

El universo de Heartstopper vivió un verano decisivo con el lanzamiento de sus dos despedidas más esperadas. Alice Oseman publicó el último tomo de la saga el 2 de julio de 2026, mientras que el 17 de julio Netflix estrenó la película que puso punto final a la historia de Nick, Charlie y el resto de los personajes.

La producción cinematográfica marcó el cierre de una de las series juveniles más exitosas de la plataforma, luego de cinco años desde su estreno. La adaptación destacó por abordar temas como la visibilidad de la comunidad LGBT+ y la salud mental, elementos que consolidaron su popularidad entre el público.

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Tanto la publicación de la obra final como el lanzamiento de la cinta despertaron entusiasmo entre las seguidoras de la franquicia, quienes celebraron el desenlace de la historia, aunque también expresaron nostalgia por despedirse de una obra que trascendió la literatura y el entretenimiento.