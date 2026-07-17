México

Feria Escolar Profeco 2026: útiles, ropa, calzado y cortes de cabello con descuento

La Profeco lleva sus ferias de regreso a clases a todo el país con descuentos en útiles, calzado, dispositivos electrónicos y certificados médicos a bajo costo

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Ilustración de un mapa de México con un niño, mochila, zapatos, teléfono, lápices, cuaderno y billetes de 20, 50, 100 y 200 pesos.
Las ferias de la Profeco ofrecen productos escolares con descuento y servicios gratuitos en un mismo espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) organiza 55 Ferias de Regreso a Clases en todo el país durante julio y agosto de 2026, con entrada gratuita y una oferta que va de útiles y mochilas a certificados médicos y cortes de cabello sin costo.

El objetivo es reducir el gasto de las familias mexicanas en la temporada de regreso a clases.

En la Ciudad de México, la feria se realizará los días 15 y 16 de agosto en Expo Reforma, con horario de 9:00 a 20:00 horas. El acceso no tiene costo.

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Una maestra señala una pizarra blanca mientras más de diez niños uniformados, sentados en pupitres, escriben y observan en un salón de clases.
La primera sede de la Feria Profeco 2026 abre el 17 de julio en la Plaza de Las Tres Garantías, en Iguala, Guerrero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el interior de la república, las sedes arrancarán desde el 17 de julio y se extenderán hasta septiembre en varios estados del país.

Profeco ofrece ropa, calzado, útiles y servicios de telecomunicaciones con descuento

Los asistentes encontrarán en un mismo espacio ropa, mochilas, calzado, útiles, libros y servicios de telecomunicaciones con descuentos y promociones negociados por la Profeco con los proveedores participantes.

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La Ley Federal de Protección al Consumidor prohíbe que las escuelas privadas obliguen a comprar útiles o uniformes con proveedores exclusivos; condicionar el servicio es una práctica abusiva denunciable ante Profeco. (Facebook/ Procuraduría Federal del Consumidor).

No se trata de una venta ordinaria: la procuraduría interviene para garantizar precios por debajo del mercado.

Además de los productos escolares, la feria incluye servicios gratuitos: certificados médicos y cortes de cabello sin costo para los asistentes.

La Profeco también ofrecerá asesorías jurídicas y talleres de Tecnologías Domésticas como parte del programa de apoyo directo a las familias.

Un niño sonriente con uniforme y mochila camina con una lonchera de dinosaurios hacia la entrada del Colegio San Miguel, con otros estudiantes al fondo
Las escuelas públicas no pueden exigir marcas específicas, productos costosos ni materiales sin utilidad pedagógica directa, según directrices de la SEP para el ciclo 2026-2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Feria de Regreso a Clases 2026: sedes desde Puebla hasta Quintana Roo

La primera sede en abrir será Iguala, Guerrero, en la Plaza de Las Tres Garantías, del 17 al 20 de julio.

Le siguen Acapulco, en el Zócalo de la ciudad, del 3 al 6 de agosto, y Veracruz, en el Auditorio-Gimnasio Benito Juárez, el 5 de agosto.

En la segunda semana de agosto se concentra la mayor parte de las ferias.

Cancún, Querétaro, León, Tlaxcala, Oaxaca y Tuxtepec abren del 14 al 16 de agosto.

Infografía de fechas y ciudades de la Feria Regreso a Clases 2026, con mochila, útiles escolares, globo terráqueo, calendarios, mapas de México, computadora y teléfono.
Una infografía detalla las fechas y las ciudades de México donde la Profeco realizará la Feria Regreso a Clases 2026 entre julio y septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puebla operará del 15 al 16 en el espacio entre el Zócalo y la Catedral. Chilpancingo lo hará del 14 al 16 en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac.

San Luis Potosí recibirá la feria del 17 al 19 de agosto en las oficinas de la Profeco ubicadas en la calle Librado Rivera.

Tampico la organizará del 28 al 30 de agosto en el Sitio de Exposiciones de la colonia Anáhuac. Tepic operará en el Andador Amado Nervo Poniente del 21 de agosto al 4 de septiembre.

Una ilustración de una regla verde horizontal con números y marcas de medición, junto a un lápiz amarillo y un borrador rosado sobre un fondo blanco texturizado.
Ninguna escuela pública puede condicionar la inscripción, el acceso a clases o la entrega de documentos al pago de cuotas, establece la SEP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ubicaciones restantes, con direcciones exactas y fechas de operación, se pueden consultar en el mapa del portal oficial de la Feria de Regreso a Clases Profeco 2026, disponible en: https://www.profeco.gob.mx/feria_regreso/.

El regreso a clases es el 31 de agosto, según el calendario oficial de la SEP

Las ferias de la Procuraduría se alinean con el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó este miércoles el calendario oficial: los alumnos de preescolar, primaria y secundaria regresan al salón de clases el 31 de agosto de 2026 y concluyen el ciclo el 9 de julio de 2027, con 185 días efectivos de jornada escolar.

Profesora de pie frente a pizarrón blanco con ecuaciones, enseñando a diez niños uniformados sentados en pupitres de madera en una primaria mexicana, con ventanas al fondo.
La Profeco aconseja evitar útiles con personajes de moda o licencias de entretenimiento: según la dependencia, encarecen el producto hasta 40% sin mejorar su calidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Diario Oficial de la Federación (DOF) establece que el calendario es obligatorio tanto para escuelas públicas como para planteles privados incorporados al Sistema Educativo Nacional.

Las vacaciones de invierno van del 21 de diciembre al 1 de enero, y la Semana Santa del 29 de marzo al 9 de abril de 2027.

Grupo de jóvenes estudiantes en un aula. Uno con auriculares. Todos usan distintos dispositivos digitales: smartphones, tabletas y laptops, enfocados en sus pantallas.
Organizarse con otros padres de familia para comprar al mayoreo puede generar ahorros de entre 15% y 30% en el gasto total de útiles, de acuerdo con especialistas en finanzas personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Profeco aclara: la entrada es gratuita en todas las sedes del país

El acceso a las 55 ferias es libre y sin costo. La Profeco no cobra inscripción ni registro previo para ingresar a ninguna de las sedes.

Tampoco hay cuota para acceder a los servicios de asesoría jurídica, certificados médicos o cortes de cabello, de acuerdo con la institución.

Niña mexicana con uniforme escolar, cuadernos de espiral, lápices de colores, tijeras, reglas, marcadores, notas adhesivas y una computadora portátil, sobre fondo vibrante.
Comprar útiles a última hora eleva los precios y reduce la disponibilidad de productos de buena calidad, advierte la Profeco en su Guía de Regreso a Clases 2026-2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el portal oficial de la Feria de Regreso a Clases 2026 también se pueden consultar los proveedores y productos participantes en cada sede.

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