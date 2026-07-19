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Egipto, Cabo Verde e Irán: los posibles rivales de México en la Copa Oro 2027

Tras su destacada actuación en la Copa del Mundo 2027, se buscaría que los tres países formen parte del torneo de Concacaf

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Vozinha podría disputar un encuentro amistoso con México. IMAGN IMAGES vía Reuters/Brett Davis/
Vozinha podría disputar un encuentro amistoso con México. IMAGN IMAGES vía Reuters/Brett Davis/

Después de la destacada participación que tuvieron varias selecciones fuera de la Concacaf en la Copa del Mundo de 2026, el panorama rumbo al siguiente ciclo internacional comienza a generar nuevas posibilidades.

Entre ellas aparece la opción de que Egipto, Cabo Verde e Irán formen parte de la Copa Oro 2027, un escenario que, de concretarse, modificaría de forma importante el nivel competitivo del torneo y representaría un nuevo reto para la Selección Mexicana.

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Egipto, Cabo Verde e Irán apuntan a convertirse en invitados de la Copa Oro 2027

Según reportes, la posibilidad de que Egipto, Cabo Verde e Irán sean invitados a disputar la Copa Oro 2027 ha comenzado a tomar fuerza tras el impacto que dejaron estas selecciones durante el Mundial 2026.

Aunque la Concacaf todavía no ha realizado un anuncio oficial, la propuesta ya genera debate por el efecto deportivo y comercial que tendría el certamen.

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Las tres selecciones llamaron la atención durante la Copa del Mundo al competir de buena manera frente a potencias tradicionales, elevando su prestigio internacional.

Ese desempeño ha provocado que distintos sectores consideren que su presencia en la Copa Oro ayudaría a incrementar el nivel del torneo y ofrecer partidos mucho más exigentes para selecciones como México, Estados Unidos y Canadá.

Estrellas que fueron eliminadas del mundial 2026
Salah podría disputar el torneo de Concacaf. Getty Images via AFP)

La Copa Oro ya cuenta con antecedentes de equipos invitados de otras confederaciones, por lo que la inclusión de representativos africanos y asiáticos no sería un hecho sin precedentes.

Sin embargo, la eventual participación de Egipto, Cabo Verde e Irán representaría una nueva etapa para la competencia, ya que se trata de selecciones que llegan impulsadas por un buen momento futbolístico y no únicamente por el atractivo comercial que podrían generar.

En el caso de México, un torneo con invitados de ese nivel supondría una preparación mucho más cercana a la clase de rivales que suele enfrentar en una Copa del Mundo.

Además, permitiría a la selección dirigida por Rafael Márquez medir su crecimiento frente a estilos de juego diferentes a los habituales dentro de la región.

Mientras la Concacaf analiza el formato y los posibles invitados, la expectativa continúa creciendo entre los aficionados, quienes consideran que una Copa Oro con selecciones de mayor jerarquía elevaría considerablemente la competitividad del campeonato.

México ya habría buscado enfrentar a Cabo Verde en un partido amistoso

Uno de los nombres que más interés ha despertado es el de Cabo Verde, selección que protagonizó una de las historias más llamativas del Mundial 2026 y que ahora también aparece en los planes de la Federación Mexicana de Futbol.

Se buscaría también un amistoso vs Cabo Verde en el Estadio Banorte. REUTERS/Pawel Kopczynski
Se buscaría también un amistoso vs Cabo Verde en el Estadio Banorte. REUTERS/Pawel Kopczynski

De acuerdo con información publicada, la FMF ya habría presentado una propuesta para disputar un partido amistoso frente al conjunto africano, encuentro que además serviría como el debut de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana tras asumir el cargo de director técnico.

La intención de enfrentar a Cabo Verde responde al deseo de construir un calendario con rivales de mayor exigencia internacional, aprovechando el crecimiento que ha tenido la selección africana y el reconocimiento que obtuvo después de su histórica actuación mundialista.

En caso de concretarse ese amistoso y posteriormente confirmarse la invitación de Cabo Verde a la Copa Oro 2027, México podría enfrentarlo en más de una ocasión dentro del nuevo proceso mundialista.

Lo mismo ocurriría si Egipto e Irán terminan aceptando una eventual invitación de la Concacaf, escenario que convertiría al torneo regional en una competencia con un nivel mucho más cercano al de otras grandes competiciones internacionales.

Por ahora, la posibilidad permanece en etapa de análisis y no existe una confirmación oficial por parte de la Concacaf. Sin embargo, la sola aparición de Egipto, Cabo Verde e Irán como candidatos a disputar la Copa Oro 2027 refleja la intención de fortalecer el campeonato y ofrecer un desafío más importante para México y el resto de las selecciones de la región rumbo al siguiente ciclo mundialista.

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