PAN pide que Marina del Pilar se separe del cargo mientras se aclaran audios sobre presuntos vínculos con EEU

PAN exige licencia de Marina del Pilar mientras se investigan los señalamientos derivados de los audios difundidos.

El Partido Acción Nacional (PAN) solicitó que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, pida licencia al cargo mientras se esclarecen los señalamientos derivados de los audios que en las últimas semanas han generado una creciente controversia.

A través de un comunicado difundido este 13 de julio, el partido afirmó que el caso dejó de ser únicamente un asunto político y consideró que ya representa un tema de seguridad nacional.

PUBLICIDAD

La dirigencia nacional del PAN respaldó la postura del Comité Directivo Estatal en Baja California, encabezado por Liz Mata, y exigió que las autoridades competentes realicen una investigación transparente sobre el contenido de las grabaciones atribuidas a la mandataria.

Comunicado Oficial del PAN.

De acuerdo con Acción Nacional, la difusión del nuevo audio abre interrogantes que deben aclararse de inmediato, particularmente por las referencias a presuntos contactos con personas que se presentaban como representantes o intermediarios de autoridades estadounidenses.

PUBLICIDAD

Acción Nacional cuestiona el contenido del nuevo audio

En su posicionamiento, el PAN sostuvo que, si del contenido de la conversación se desprende que la gobernadora se presenta o se refiere a sí misma como colaboradora o informante de autoridades de Estados Unidos, Morena debe explicar por qué mantiene un discurso distinto cuando los señalamientos involucran a integrantes de su propio partido.

Asimismo, el instituto político aseguró que el debilitamiento de las instituciones y las dudas sobre funcionarios públicos convierten este caso en un asunto que rebasa la esfera política.

PUBLICIDAD

El PAN señaló que la nueva grabación abre interrogantes sobre los presuntos contactos de Marina del Pilar con intermediarios vinculados a autoridades estadounidenses. Crédito: X(@JorgeRoHe)

El partido también señaló que, cuando existen cuestionamientos sobre las propias autoridades en un contexto de inseguridad, el tema adquiere una dimensión de interés nacional, por lo que insistió en que la gobernadora debe separarse temporalmente del cargo mientras se esclarecen los hechos.

Cronología de los audios de Marina del Pilar Ávila: así surgió la polémica

El 21 de junio de 2026 se difundió el primer audio atribuido a Marina del Pilar .

La gobernadora reconoció la autenticidad de esa grabación y afirmó que estaba relacionada con gestiones legales tras la revocación de su visa estadounidense .

El 13 de julio se publicó un segundo audio con nuevas conversaciones sobre presuntos contactos con intermediarios vinculados con autoridades de Estados Unidos .

Hasta ahora, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI no han confirmado públicamente investigaciones penales o cargos formales contra la mandataria.

El PAN solicitó que Marina del Pilar pida licencia mientras se aclaran los señalamientos.

Marina del Pilar rechaza las interpretaciones sobre las grabaciones

Tras la publicación del nuevo material, el Gobierno de Baja California difundió un comunicado en el que la gobernadora aseguró que los audios corresponden únicamente a fragmentos aislados de una conversación privada que, afirmó, fue sacada de contexto.

PUBLICIDAD

Marina del Pilar aseguró que los audios difundidos corresponden a fragmentos aislados de una conversación privada y fueron sacados de contexto. (Foto: redes sociales)

Según explicó, las personas con quienes dialogó se presentaron como agentes o intermediarios de instituciones estadounidenses, pero nunca acreditaron oficialmente esa representación mediante documentos o identificaciones.

Ávila Olmeda sostuvo que durante la conversación únicamente escuchó planteamientos sobre distintos escenarios legales y reiteró que cualquier asunto relacionado con autoridades extranjeras debe atenderse exclusivamente por las vías institucionales y conforme al marco jurídico.

PUBLICIDAD

La mandataria también manifestó que mantiene plena disposición para atender cualquier requerimiento formal que, en su caso, realicen las autoridades competentes y aseguró que no existe ningún acto irregular que ocultar.

Gobierno de Baja California defiende la coordinación con Estados Unidos

Como parte de su posicionamiento, la administración estatal explicó que las referencias realizadas en la conversación sobre intercambio de información corresponden a los mecanismos de coordinación que Baja California mantiene con autoridades mexicanas y estadounidenses en materia de seguridad.

PUBLICIDAD

Comunicado Oficial.

El gobierno señaló que esta colaboración es habitual debido a la condición fronteriza de la entidad y precisó que se desarrolla mediante canales oficiales, dentro del marco legal y con pleno respeto a la soberanía de ambos países.

También enfatizó que la comunicación bilateral no implica subordinación a autoridades extranjeras, sino cooperación institucional para atender temas de seguridad.

La controversia por la visa continúa generando reacciones políticas

La difusión de los nuevos audios reactivó una polémica que comenzó en mayo de 2025, cuando el Gobierno de Estados Unidos revocó la visa de Marina del Pilar y de quien entonces era su esposo, Carlos Torres Torres.

PUBLICIDAD

La difusión de nuevos audios reavivó la controversia que inició tras la cancelación de la visa estadounidense de Marina del Pilar en 2025. REUTERS/Dado Ruvic

Semanas atrás, la gobernadora reconoció haber buscado asesoría jurídica del exfiscal federal Michael Nadler para conocer sus opciones legales tras la cancelación del documento migratorio, aunque posteriormente afirmó que el abogado ya no forma parte de su equipo y negó haber sostenido reuniones con autoridades estadounidenses fuera de los canales institucionales.

En aquella ocasión, también pidió no convertir el caso en una “telenovela” y sostuvo que siempre ha actuado con transparencia.

Mientras la gobernadora mantiene esa postura, el PAN insiste en que la mejor forma de garantizar certeza pública es que solicite licencia al cargo y que las autoridades esclarezcan con total transparencia el contenido de las grabaciones y los hechos relacionados con este caso.

PUBLICIDAD