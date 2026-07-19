Liga Mx: Atlante dedica guiño a Karol G para anticipar la llegada de su refuerzo de lujo en el Apertura 2026

Los Potros anunciarían a su siguiente refuerzo en los próximos días (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Atlante FC ya tendría cerrado a su próximo fichaje bomba para resguardar su portería durante el Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx. Se trata del portero colombiano David Ospina, quien le hará competencia al mexicano Oscar Jiménez, arquero que llegó al equipo del pueblo, procedente del Club León, para formar parte de la historia de los Potros de Hierro en su retorno a la Primera División.

Sería en las próximas horas cuando el cuadro Azulgrana haga oficial a David Ospina, dado que en una de sus vigentes publicaciones Atlante FC colgó la bandera colombiana en una de sus porterías. Además, utilizó una de las frases de la melodía “Si antes te hubiera conocido” de la cantante Karol G para adelantar su llegada a la capital mexicana.

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“¿Qué hubiera sido, si antes te hubiera conocido? Mi nombre suena bien con tu apellido", dicen las líneas que utilizaron los Potros de Hierro para emocionar a su público, poco después de volver a vivir un partido del Máximo Circuito, al abrir el telón del Apertura 2026 de visita al Club Necaxa, quien remontó en el estadio Victoria para vencer al Atlante FC.

¿Quién es David Ospina, posible refuerzo de los Potros del Atlante?

El arquero sería el nuevo refuerzo del Atlante FC. Reuters/Anne-Marie Sorvin

David Ospina Ramírez es un portero veterano de nacionalidad colombiana que apunta a cuidar el marco de los Potros de Hierro del Atlante FC, después de estar en la convocatoria de la Selección Colombia para la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá; no jugó un minuto oficial por órdenes del entrenador Néstor Lorenzo.

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En el Atlante FC el Piojo Miguel Herrera tomaría muy en consideración a David Ospina para competir por la titularidad con Oscar Jiménez, cancerbero que se volvió uno de los primeros fichajes del equipo Azulgrana y el viernes 17 de julio estuvo bajo palos en la visita a los Rayos del Club Necaxa, recibiendo dos goles en la derrota del club de la capital.

A sus 37 años de edad, el histórico portero la Selección Colombia probaría oportunidad en el Futbol Mexicano, después de una amplia experiencia y reconocida carrera en clubes de élite internacional, entre ellos el Arsenal de Inglaterra y la Napoli de Italia), así como OGC Niza francés, Al-Nassr F.C. de Arabia Saudita y Atlético Nacional en dos etapas.

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De acuerdo a la información del periódista, César Luis Merlo, especialista en fichajes, David Ospina llegaría como agente libre al Atlante FC después de concluir con su contrato en el Atlético Nacional. En caso de fichar con el equipo mexicano, plasmaría su rúbrica en un contrato válido por un año para ser uno de los refuerzos más llamativos de esta campaña.

Tres veces mundialista

David Ospina representó a colombia en tres Copas del Mundo. REUTERS/Luisa Gonzalez

David Ospina representó a la Selección Colombia en tres Copas del Mundo: Brasil 2014, Rusia 2018 y Norteamérica 2026. En Qatar 2022 el portero se ausentó junto con toda la delegación cafetera al quedar fuera del Mundial celebrado en Oriente Medio desde las eliminatorias del área de Conmebol.

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La directiva del Atlante FC mira en Ospina experiencia y liderazgo para fortalecer un plantel que empezará agarrar ritmo y el nivel de la Primera División, luego de doce años de acostumbrarse a la escala que ofrecen los torneos de la Segunda División y la Liga de Expansión Mx, certamen que los Potros dominaron con tres títulos.

¿Cuándo debutaría David Ospina?

Mientras Atlante FC no haga oficial la presencia de David Ospina en sus filas, no es posible dar una fecha tentativa para su debut bajo el marco Azulgrana. Mientras tanto, la institución capitalina confiará en su arqueros mexicanos: Oscar Jiménez y Roberto Barragán, quienes están registrados de manera oficial para salvaguardar la meta.

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Primera localía en su regreso a la Liga Mexicana

Atlante ya debutó en Primera División de la Liga MX y registró su primer gol (X/ @Atlante)

Los Potros de Hierro debutan como local en la cancha del estadio Banorte, otrora Azteca, el próximo viernes 24 de julio frente a las Águilas del Club América. De acuerdo a la Liga Mx, el encuentro tomará el horario de las 21:00 p.m. (tiempo del centro de México) en la doble jornada que prepara en esa fecha además del Tijuana vs León.