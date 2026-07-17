México

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Bahía de Banderas

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Guardar
Google icon
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Primavera, verano, otoño o invierno, por estos días no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El buscar el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Bahía de Banderas para este viernes.

PUBLICIDAD

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este viernes, se estima que en Bahía de Banderas habrá un 65% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 32 centígrados y una mínima de 25°. La nubosidad será del 71% y por la noche habrá una probabilidad del 95% de lluvias.

PUBLICIDAD

La predicción del estado del tiempo en Bahía de Banderas (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Bahía de Banderas (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuál es el clima en Bahía de Banderas

Bahía de Banderas es uno de los 20 municipios que conforman el estado de Nayarit y que se caracteriza por tener un clima cálido subhúmedo con temperaturas promedio anuales que oscilan entre los 31.1 y los 27.8 grados.

El verano en esta región nayarita, particularmente entre los meses de junio a septiembre presenta fuertes lluvias; la precipitación media anual es de 1,159.2 mm, no obstante, el 90% de los días del año son soleados.

Cuál es el clima en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente distintas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas ronden los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden encontrar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

El tiempo promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura mínima se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático la nación sufrirá en un futuro una disminución de las precipitaciones anuales y un aumento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una alza en el número de contingencias ambientales en las principales metrópolis como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Bahía de BanderasClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Omar Chávez reaparece junto a Canelo Álvarez tras polémica por su detención en Culiacán

El hijo de Julio César Chávez buscará continuar con su carrera en el boxeo pese a los escándalos personales que ha tenido

Omar Chávez reaparece junto a Canelo Álvarez tras polémica por su detención en Culiacán

SNTE ya perfila desaparición de la “nefasta” USICAMM para el próximo periodo ordinario en el Congreso de la Unión

El magisterio se encuentra dividido y la disidencia se manifestó este 16 de julio

SNTE ya perfila desaparición de la “nefasta” USICAMM para el próximo periodo ordinario en el Congreso de la Unión

Esposa de Raúl Jiménez responde a críticas por usar la playera de Inglaterra: “Somos cien por ciento mexicanos”

Los cuestionamientos hacia el atacante surgieron tras la eliminación de la Selección Mexicana ante los ingleses en el Estadio Azteca

Esposa de Raúl Jiménez responde a críticas por usar la playera de Inglaterra: “Somos cien por ciento mexicanos”

Así luce el Estadio Banorte para recibir el torneo de Apertura 2026 de la Liga MX

Luego de que dejara de usarse para el Mundial 2026, el mítico estadio ya se prepara para la actividad del futbol mexicano

Así luce el Estadio Banorte para recibir el torneo de Apertura 2026 de la Liga MX

INAH y autoridades ejidales de Villa de Chalco celebran convenio para conservación del sitio arqueológico Los Tlalteles

Según el INAH, el convenio impulsará la investigación, conservación, protección legal y divulgación del sitio arqueológico

INAH y autoridades ejidales de Villa de Chalco celebran convenio para conservación del sitio arqueológico Los Tlalteles
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR acusa a Ernesto Ruffo de liderar la mayor red de tráfico de huachicol y estima daños millonarios a la nación

FGR acusa a Ernesto Ruffo de liderar la mayor red de tráfico de huachicol y estima daños millonarios a la nación

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: operativo en Culiacán deja dos civiles abatidos y 25 kilos de metanfetamina asegurados

Otro golpe a “Los Olmos Fragoso”: cae en Coacalco Samantha “N”, presunta robacasas

Cae Ricardo Thompson Navarro, presunto socio de Ingemar, empresa del exgobernador Ernesto Ruffo investigada por huachicol fiscal

Tras designar al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas, Marco Rubio reafirma que EEUU nunca cesará

ENTRETENIMIENTO

Ghost estrena “2 Big To Rig” en cines: los conciertos de CDMX llegan a IMAX

Ghost estrena “2 Big To Rig” en cines: los conciertos de CDMX llegan a IMAX

¿Pedro Sola podría ir a la cárcel si se aprueba la ley que inspiraron sus declaraciones contra los perros?

El jugoso sueldo que le ofrecieron a Sylvia Pasquel para entrar a La Casa de los Famosos México 2026

Camila Sodi reaparece en silla de ruedas tras su cirugía de matriz

Gala Montes recibe críticas en redes tras video con Eleazar Gómez: “Tres pesos de coherencia”

DEPORTES

Omar Chávez reaparece junto a Canelo Álvarez tras polémica por su detención en Culiacán

Omar Chávez reaparece junto a Canelo Álvarez tras polémica por su detención en Culiacán

Esposa de Raúl Jiménez responde a críticas por usar la playera de Inglaterra: “Somos cien por ciento mexicanos”

Así luce el Estadio Banorte para recibir el torneo de Apertura 2026 de la Liga MX

Gobierno de Querétaro prohíbe acceso a la porra de Cruz Azul en el Estadio Corregidora

Toluca confirma fichaje de estrella mundialista para hacer dupla con Paulinho