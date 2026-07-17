Moody’s reafirma calificación crediticia para CFE: calificadora le da AAA.mx en deuda de largo plazo. (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La tarde de este 17 de julio de 2026, Comisión Federal de Electricidad (CFE) obtuvo la reafirmación de sus calificaciones crediticias más altas en la escala local: AAA.mx para deuda de largo plazo y ML A-1.mx para deuda de corto plazo en pesos mexicanos, ambas otorgadas por Moody’s Local México.

Apoyo del Gobierno, entre los motivos principales para la calificación

La calificadora sustenta su decisión en el vínculo de la empresa con el Gobierno Federal y en su posición dominante en el mercado eléctrico nacional, donde genera alrededor del 72% de la energía del país.

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El respaldo del Estado es el principal pilar de la calificación. Moody’s señala que la CFE, al ser subsidiada por el Estado, cuenta con una muy alta probabilidad de recibir apoyo financiero del Gobierno federal ante cualquier situación de estrés, dada su función en el desarrollo económico y la estabilidad social del país.

La empresa atiende a 49.9 millones de usuarios y cubre al 99.8% de la población mexicana. Sus actividades de transmisión y distribución están reservadas de forma exclusiva para el gobierno mexicano a través de la CFE, lo que refuerza su posición en el mercado.

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La calificadora sustenta su decisión sobre CFE en el vínculo de la empresa con el Gobierno Federal y en su posición dominante en el mercado eléctrico nacional. (REUTERS/Luisa González)

CFE opera bajo política de Estado

La calificadora destaca que los ingresos de la CFE están altamente diversificados. Sus actividades principales abarcan generación, transmisión, distribución, suministro y venta de energía eléctrica, comercialización de combustibles, generación de energía nuclear y suministro a usuarios calificados.

La legislación vigente permite la participación de empresas privadas en generación y suministro, pero establece que ningún particular podrá tener prevalencia sobre la CFE. La actual administración fijó como objetivo que la empresa genere al menos el 54% de la electricidad del país.

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La empresa fue creada por decreto presidencial el 14 de agosto de 1937 y opera bajo el marco de la política energética del Gobierno de México, actualmente, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Apalancamiento elevado y presiones sobre liquidez

Moody’s advierte que las calificaciones ya incorporan un alto nivel de apalancamiento. La razón Deuda Total/EBITDA de los últimos 12 meses se ubicó en 8.44x al primer trimestre de 2026, impulsada por el pasivo laboral, contratos de arrendamiento y deuda bajo el mecanismo de PIDIREGAS.

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CFE opera bajo el marco de la política energética del Gobierno de México. | (Crédito: Itzalla López/Infobae México)

La calificadora también identifica los siguientes factores de riesgo en el perfil crediticio de la CFE:

Alta exposición de sus márgenes a la volatilidad del precio del gas natural, insumo del que depende en gran parte para sus actividades de generación.

Un programa de inversiones de gran escala para los próximos años que, sumado a su perfil de vencimientos, podría presionar su liquidez y métricas crediticias.

La calificación no puede subir, pero sí bajar

Las calificaciones de la CFE se encuentran en el nivel máximo de la escala local, por lo que no tienen margen de mejora. Moody’s indica que una baja podría ocurrir si el Gobierno Federal modifica de forma significativa su política energética y eso reduce la probabilidad de respaldo financiero a la empresa.

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La reafirmación consolida a la CFE como una opción de inversión sólida para el mercado mexicano y se enmarca en la estrategia de la administración de Sheinbaum de fortalecer sus instituciones productivas.