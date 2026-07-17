México

Moody’s reafirma calificación crediticia para CFE: calificadora le da AAA.mx en deuda de largo plazo

La Comisión Federal de Electricidad destacó que se trata de la máxima calificación otorgada a nivel local

Guardar
Google icon
Moody’s reafirma calificación crediticia para CFE: calificadora le da AAA.mx en deuda de largo plazo. (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Moody’s reafirma calificación crediticia para CFE: calificadora le da AAA.mx en deuda de largo plazo. (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La tarde de este 17 de julio de 2026, Comisión Federal de Electricidad (CFE) obtuvo la reafirmación de sus calificaciones crediticias más altas en la escala local: AAA.mx para deuda de largo plazo y ML A-1.mx para deuda de corto plazo en pesos mexicanos, ambas otorgadas por Moody’s Local México.

Apoyo del Gobierno, entre los motivos principales para la calificación

La calificadora sustenta su decisión en el vínculo de la empresa con el Gobierno Federal y en su posición dominante en el mercado eléctrico nacional, donde genera alrededor del 72% de la energía del país.

PUBLICIDAD

El respaldo del Estado es el principal pilar de la calificación. Moody’s señala que la CFE, al ser subsidiada por el Estado, cuenta con una muy alta probabilidad de recibir apoyo financiero del Gobierno federal ante cualquier situación de estrés, dada su función en el desarrollo económico y la estabilidad social del país.

La empresa atiende a 49.9 millones de usuarios y cubre al 99.8% de la población mexicana. Sus actividades de transmisión y distribución están reservadas de forma exclusiva para el gobierno mexicano a través de la CFE, lo que refuerza su posición en el mercado.

PUBLICIDAD

La calificadora sustenta su decisión sobre CFE en el vínculo de la empresa con el Gobierno Federal y en su posición dominante en el mercado eléctrico nacional. (REUTERS/Luisa González)
La calificadora sustenta su decisión sobre CFE en el vínculo de la empresa con el Gobierno Federal y en su posición dominante en el mercado eléctrico nacional. (REUTERS/Luisa González)

CFE opera bajo política de Estado

La calificadora destaca que los ingresos de la CFE están altamente diversificados. Sus actividades principales abarcan generación, transmisión, distribución, suministro y venta de energía eléctrica, comercialización de combustibles, generación de energía nuclear y suministro a usuarios calificados.

La legislación vigente permite la participación de empresas privadas en generación y suministro, pero establece que ningún particular podrá tener prevalencia sobre la CFE. La actual administración fijó como objetivo que la empresa genere al menos el 54% de la electricidad del país.

La empresa fue creada por decreto presidencial el 14 de agosto de 1937 y opera bajo el marco de la política energética del Gobierno de México, actualmente, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Apalancamiento elevado y presiones sobre liquidez

Moody’s advierte que las calificaciones ya incorporan un alto nivel de apalancamiento. La razón Deuda Total/EBITDA de los últimos 12 meses se ubicó en 8.44x al primer trimestre de 2026, impulsada por el pasivo laboral, contratos de arrendamiento y deuda bajo el mecanismo de PIDIREGAS.

CFE opera bajo el marco de la política energética del Gobierno de México. | (Crédito: Itzalla López/Infobae México)
CFE opera bajo el marco de la política energética del Gobierno de México. | (Crédito: Itzalla López/Infobae México)

La calificadora también identifica los siguientes factores de riesgo en el perfil crediticio de la CFE:

  • Alta exposición de sus márgenes a la volatilidad del precio del gas natural, insumo del que depende en gran parte para sus actividades de generación.
  • Un programa de inversiones de gran escala para los próximos años que, sumado a su perfil de vencimientos, podría presionar su liquidez y métricas crediticias.

La calificación no puede subir, pero sí bajar

Las calificaciones de la CFE se encuentran en el nivel máximo de la escala local, por lo que no tienen margen de mejora. Moody’s indica que una baja podría ocurrir si el Gobierno Federal modifica de forma significativa su política energética y eso reduce la probabilidad de respaldo financiero a la empresa.

La reafirmación consolida a la CFE como una opción de inversión sólida para el mercado mexicano y se enmarca en la estrategia de la administración de Sheinbaum de fortalecer sus instituciones productivas.

Temas Relacionados

Moody’sCFEEconomíaClaudia SheinbaumPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atacan a balazos domicilio vinculado al dueño y director de Grupo Adiscusión, medio de comunicación de Culiacán

El agresor descendió de un Volkswagen blanco la mañana de este 17 de julio y con un rifle de alto poder disparó contra la fachada del domicilio

Atacan a balazos domicilio vinculado al dueño y director de Grupo Adiscusión, medio de comunicación de Culiacán

José Ramón Fernández cuestiona a la FIFA antes de la final: “Es el Mundial o el Super Bowl”

El histórico periodista criticó al ente rector por seguir el modelo de los deportes en Estados Unidos rumbo al juego entre España y Argentina

José Ramón Fernández cuestiona a la FIFA antes de la final: “Es el Mundial o el Super Bowl”

Pedro Sola intenta reconciliarse con perritos en un refugio: “Estuve a punto de llorar”

El conductor de “Ventaneando” visitó una fundación tras los reclamos por sus declaraciones que se calificaron como apología al maltrato animal

Pedro Sola intenta reconciliarse con perritos en un refugio: “Estuve a punto de llorar”

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de julio? Cierran estación de la L1 del MB el fin de semana

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de julio? Cierran estación de la L1 del MB el fin de semana

Survivor México 2026: estos son los objetos prohibidos que los participantes no podrán ingresar

Los nuevos sobrevivientes eligieron su objeto para la competencia

Survivor México 2026: estos son los objetos prohibidos que los participantes no podrán ingresar
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 17 de julio: Ruffo y su relación con los Arellano Félix

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 17 de julio: Ruffo y su relación con los Arellano Félix

Atacan a balazos domicilio vinculado al dueño y director de Grupo Adiscusión, medio de comunicación de Culiacán

Ernesto Ruffo comparece ante jueza federal desde la FEMDO por delincuencia organizada y huachicol fiscal

Corte de Chicago pospone la audiencia de Ovidio Guzmán López para el 28 de octubre

Empresario que agredió a recepcionista en Santa Fe estaría ligado a Los Chapitos: aparece en narcovolantes

ENTRETENIMIENTO

Pedro Sola intenta reconciliarse con perritos en un refugio: “Estuve a punto de llorar”

Pedro Sola intenta reconciliarse con perritos en un refugio: “Estuve a punto de llorar”

Survivor México 2026: estos son los objetos prohibidos que los participantes no podrán ingresar

Emiliano Aguilar sorprende con su nuevo tatuaje y despierta sospechas con Gala Montes

Esta fue la última publicación de Mauro, el hijo de Aylín Mujica que murió de neumonía

Fofo Márquez publica carta desde la cárcel: “El delito por el que me juzgan está fabricado”

DEPORTES

José Ramón Fernández cuestiona a la FIFA antes de la final: “Es el Mundial o el Super Bowl”

José Ramón Fernández cuestiona a la FIFA antes de la final: “Es el Mundial o el Super Bowl”

Guillermo Pacheco, árbitro mexicano, tendrá participación en la final del Mundial 2026

No sería el Chino Huerta: esta es la bomba mundialista que realmente llegaría a Toluca

Quién es Hugo Cuypers, posible refuerzo de Rayados de Monterrey

Ramón Juárez deja claro mensaje previo al debut del América: “El tricampeonato ya pasó”