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Hacienda aumenta el subsidio a los combustibles para evitar presiones por la inflación

La Secretaría de Hacienda incrementó los estímulos fiscales al IEPS para el diésel y la gasolina magna

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Nuevo incremento en los estímulos fiscales por parte de Hacienda (REUTERS/José Luis González)
Nuevo incremento en los estímulos fiscales por parte de Hacienda (REUTERS/José Luis González)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció un nuevo incremento en los estímulos fiscales aplicados al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para el diésel y la gasolina Magna, beneficio que estará vigente del 11 al 17 de julio, de acuerdo con la publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La medida representa un aumento en los apoyos fiscales respecto a la semana anterior y busca reducir el impacto del incremento en los precios internacionales del petróleo, evitando que el alza en los combustibles afecte el bolsillo de los consumidores y contribuya a mayores niveles de inflación.

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Diésel recibe el mayor apoyo fiscal

Según la SHCP, el diésel contará con un estímulo fiscal de 26.26 por ciento, el porcentaje más alto entre los combustibles comercializados en el país.

Con este beneficio, los consumidores únicamente pagarán 5.42 pesos por litro correspondientes al IEPS, mientras que el resto del impuesto será absorbido por el Gobierno Federal mediante el subsidio.

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público-SHCP-México-21 de mayo
Hacienda reactivó estos apoyos a los combustibles debido al comportamiento de los mercados internacionales del petróleo (Cuartoscuro)

Desde finales de marzo, Hacienda reactivó estos apoyos para el diésel debido al comportamiento de los mercados internacionales del petróleo. El objetivo principal es evitar que el aumento en el costo de este combustible repercuta en el transporte de mercancías y pasajeros, sectores estratégicos para la economía nacional.

Especialistas señalan que el diésel tiene un efecto directo sobre los costos logísticos y de distribución, por lo que mantener controlado su precio ayuda a contener incrementos en productos y servicios de consumo diario.

Gasolina Magna también aumenta su estímulo

La gasolina Magna tendrá apoyo de Hacienda Foto: iStock
La gasolina Magna tendrá apoyo de Hacienda Foto: iStock

En el caso de la gasolina regular o Magna, conocida también como gasolina verde, el gobierno mexicano otorgará un estímulo fiscal de 15.95 por ciento durante la misma semana.

Con este porcentaje de apoyo, los automovilistas únicamente pagarán 5.63 pesos por litro del IEPS correspondiente.

El incremento del subsidio representa una mejora respecto al esquema aplicado la semana anterior y forma parte de la estrategia de estabilización de precios impulsada por la Secretaría de Hacienda.

Las autoridades han reiterado que estos estímulos fiscales son variables y se actualizan cada viernes conforme al comportamiento de los mercados internacionales de energía y el tipo de cambio.

Gasolina Premium continúa sin subsidio

La gasolina Premium seguirá sin estímulo fiscal por la siguiente semana (Foto AP/Rebecca Blackwell, Archivo)
La gasolina Premium seguirá sin estímulo fiscal por la siguiente semana (Foto AP/Rebecca Blackwell, Archivo)

A diferencia de la Magna y el diésel, la gasolina Premium continuará sin estímulo fiscal durante el periodo comprendido del 11 al 17 de julio.

Esto significa que quienes consuman este combustible deberán cubrir el 100 por ciento del IEPS, equivalente a 5.65 pesos por litro, sin recibir apoyo por parte del Gobierno Federal.

La gasolina Premium ha permanecido sin subsidio durante varios meses debido a que sus condiciones de mercado no han requerido la aplicación de estímulos fiscales, según los criterios establecidos por la Secretaría de Hacienda.

Buscan mantener estables los precios de los combustibles

El incremento en los subsidios ocurre en un contexto donde continúan vigentes los acuerdos entre el Gobierno Federal y empresarios gasolineros para mantener precios máximos de referencia.

De acuerdo con dichos compromisos, se busca que la gasolina Magna no supere los 24 pesos por litro, mientras que el diésel permanezca alrededor de 27 pesos por litro, dependiendo de la región del país y los costos logísticos.

La estrategia pretende ofrecer mayor estabilidad a los consumidores frente a la volatilidad del mercado internacional del petróleo, cuyo comportamiento continúa influenciado por factores geopolíticos, la oferta mundial de crudo y la demanda energética.

Con este nuevo ajuste, Hacienda mantiene su política de utilizar los estímulos fiscales al IEPS como una herramienta para amortiguar las fluctuaciones en los precios de los combustibles y reducir su impacto en la inflación, especialmente en productos transportados por carretera y en los gastos cotidianos de millones de mexicanos.

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