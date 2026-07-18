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Osmar ‘N’, adolescente que asesinó a dos maestras en preparatoria de Michoacán, recibe sentencia de un juez

El adolescente, de 15 años de edad, fue sentenciado con la pena máxima de tres años de reclusión

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Dictan la máxima pena al menor Osmar 'N', quien mató a dos maestras en una escuela de Michoacán. Crédito: Fiscalía de Michoacán.
Un juez dictó tres años de sentencia al menor Osmar 'N', quien mató a dos maestras en una escuela de Michoacán. Crédito: Fiscalía de Michoacán.

Este viernes, Osmar ‘N’, joven de 15 años de edad, que asesinó a dos maestras al interior de una preparatoria en Michoacán el pasado mes de marzo, fue sentenciado con la pena máxima de tres años de reclusión por un juez certificado en justicia integral para adolescentes.

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