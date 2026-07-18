Osmar ‘N’, adolescente que asesinó a dos maestras en preparatoria de Michoacán, recibe sentencia de un juez

Este viernes, Osmar ‘N’, joven de 15 años de edad, que asesinó a dos maestras al interior de una preparatoria en Michoacán el pasado mes de marzo, fue sentenciado con la pena máxima de tres años de reclusión por un juez certificado en justicia integral para adolescentes.

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