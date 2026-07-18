CNDH emite “nota aclaratoria” tras polémica “recomendación” del caso Ayotzinapa

La CNDH publicó una nota aclaratoria sobre la recomendación que hizo por el caso Ayotzinapa. Crédito: CNDH

Este viernes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó una nota aclaratoria sobre su más reciente recomendación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y remarcó que la elaboró apegada a su reglamento.

En la nota aclaratoria, la CNDH señaló que la Recomendación 208VG/2026 se realizó “privilegiando el interés de las víctimas, desde el principio pro persona, y los más altos estándares de protección a los derechos humanos reconocidos en el orden jurídico mexicano”.

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Cabe recordar que en el documento, la Comisión cuestiona los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) y de organizaciones civiles.

CNDH defiende la “antiverdad” de Ayotzinapa

De acuerdo con el organismo a cargo de Rosario Piedra Ibarra, las instancias antes mencionadas impulsaron una narrativa que no contribuyó al esclarecimiento del caso y que nada más alimentó una “antiverdad” para responsabilizar al Ejército de la desaparición de los normalistas.

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Luego de la publicación de la recomendación, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prohd) consideró que el documento, en lugar de exhibir las violaciones a derechos humanos realizadas por las autoridades, señala y deslegitima a las organizaciones que han estado del lado de las familias de los estudiantes desaparecidos.

Portada de la reciente recomendación de la CNDH por el caso Ayotzinapa. Crédito: CNDH

Ante las críticas hechas por organizaciones como el Centro Prohd, la CNDH insistió en que “se emitió una Recomendación, reiteramos, no un informe ni un libro. Por lo mismo, sus efectos y consecuencias, en beneficio de las víctimas, no están sujetos a debate, quedan ahora en el ámbito de su cumplimiento. Y, sin embargo, hay quienes creen que es esta ocasión para descalificar nuestro trabajo, y para invalidarlo”.

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Comisión se lanza contra abogado Alejandro Martínez

El organismo autónomo también uso la nota aclaratoria para responder al abogado Alejandro Martínez, extitular de la Dirección Especial de para el Caso Ayotzinapa de la CNDH.

Previamente, en un comunicado, el abogado compartió su postura en contra de la reciente recomendación 208VG/2026 y sostuvo que ésta tiene “el objetivo de proteger a servidores públicos imputados de cometer graves violaciones a los derechos humanos”.

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“La recomendación responde a intereses contrarios a las víctimas, carece de rigor técnico y es producto de la simulación de un proceso de investigación, llevado a cabo durante más de cuatro años, con el objetivo de obstaculizar el acceso a la justicia y proteger a servidores públicos imputados de cometer graves violaciones a los derechos humanos”, expresó Martínez.

Presentación de la nota aclaratoria de la CNDH por recomendación de caso Ayotzinapa. Crédito: CNDH

Como respuesta, la CNDH afirmó que “es un reflejo del afán por mantener narrativas fantasiosas pero muy rentables, la mentira como vehículo de supuesta ‘legitimación’ de teorías que mucho dinero, han dejado, aún a costa de aplazar la verdad y la justicia, están llegando a extremos inverosímiles”.

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Arremeten contra CNDH por recomendación

Tal fue la indignación por la nueva recomendación de la Comisión de Derechos Humanos sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, que organizaciones civiles, expertos y periodistas criticaron fuertemente a la Comisión.

Aparte del Centro Prohd, Fundar México también criticó la recomendación de la CNDH y puso énfasis en los cuestionamientos que hizo la institución a cargo de Rosario Piedra Ibarra contra organizaciones civiles que han respaldado a los padres de los normalistas.

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Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, ha estado en el centro de la polémica por la recomendación de Ayotzinapa. Crédito: CNDH

Aparte del abogado Alejandro Martínez, de quien ya compartimos su postura líneas arriba, la periodista Elía Almanza criticó que la CNDH saliera en defensa de los militares, pese a que hay 17 soldados vinculados a proceso por este emblemático caso.

“La CNDH emite una ‘nota aclaratoria’ sobre la ‘Recomendación’ de Ayotzinapa.

“Nada de responder cuestionamientos sobre las barbaridades que ahí ponen, es para decirle ‘mentiroso’ a un ex colaborador. Ajá”, escribió la comunicadora en su cuenta de X.

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Mientras que el analista Alfredo Lecona recordó que el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, “supo y ocultó que normalistas continuaban con vida días después del 26 de septiembre de 2014”.

Continúa la polémica con la CNDH y su recomendación sobre el caso Ayotzinapa y ,con una nota aclaratoria, vuelve a salir en defensa del Ejército.

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