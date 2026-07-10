Noroña se lanza contra Ignacio Mier por negarse a su postulación para presidir el Senado de la República, asegura que las declaraciones de su compañero de bancada son "desafortunadísimas". (YouTube: Noroña)

En medio de las tensiones que se han generado en el Senado de la República por la disputa para ver quién presidirá la Mesa Directiva, el legislador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, ha subido de tono el discurso luego de que políticos de su bancada le pusieran freno a sus aspiraciones para ser relegido en el tercer periodo de la LXVI Legislatura.

Durante su videocharla en YouTube, el legislador lanzó directo el cuestionamiento hacia Ignacio Mier, “¿Cómo se atreve?”, luego de que el coordinador descartara la postulación de su compañero, tal como lo hicieron otros senadores, por considerar que su primer periodo fue demasiado polémico:

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“Y luego mi compañero, coordinador de los senadores, Nacho Mier, le preguntan que yo, y dice ‘no’, ¿Qué le pasa? O sea, ¿Qué le pasa? A ver, yo llegué a la Presidencia de la Mesa Directiva por un acuerdo“.

“Si yo participo y saco un voto, pues ya, no tengo apoyo”, recalcó Noroña, dejando ver que él realizará el sondeo de manera interna para evaluar si sus compañeros aprueban su decisión y calificó lo dicho por Mier como “declaraciones desafortunadísimas”.

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El senador aseguró que no busca generar un pleito interno, ya que tiene presente mantener la unidad del movimiento.

Pleito en Morena: Noroña se lanza contra Ignacio Mier por negarse a su postulación para presidir el Senado de la República. (Captura de pantalla/Cuartoscuro)

Esta fue la declaración que enfureció a Noroña

“No, somos un grupo de 67 en Morena, tenemos que buscar el consenso, el acuerdo con nuestros aliados”, esto fue parte de lo declarado por Ignacio Mier el pasado 8 de julio, al ser cuestionado sobre las aspiraciones de Noroña, agregó que el consenso será con toda la bancada de por medio y sin presiones de un solo legislador, describiendo el perfil ideal para el cargo:

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“Yo tengo que platicar con ellos, de tal manera que tengamos a un presidente de la Mesa Directiva que no solamente garantice la buena conducción de los trabajos en el Pleno, sino que asuma una responsabilidad institucional y de representación legal del Senado de la República".

El senador adelantó que el proceso se llevará a cabo en agosto, por lo que, se tomarán su tiempo para elegir a quién asumirá el cargo: “Entonces se requieren varias cualidades, todos mis compañeros las tienen, pero vamos a tomar la mejor decisión con inteligencia, con prudencia”.

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El Senado mantiene abierta la discusión sobre el calendario electoral de 2027.

Este es el proceso para elegir a quiénes integrarán la Mesa Directiva

La Mesa Directiva es el órgano encargado de conducir los trabajos legislativos, garantizar el orden y la legalidad en las sesiones, y representar la unidad de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión, así como de la Comisión Permanente. Sus integrantes ejercen funciones de dirección, trámite y disciplina parlamentaria.

La elección de la Mesa Directiva se realiza al inicio de cada año legislativo o al instalarse la Comisión Permanente, mediante votación por cédula o sistema electrónico.

En la Cámara de Diputados , se requiere el voto de las dos terceras partes de los presentes para elegir a un presidente, tres vicepresidentes y un secretario por cada grupo parlamentario.

En el Senado, la Mesa Directiva se integra por un presidente, tres vicepresidentes y cuatro secretarios, electos por mayoría absoluta de los senadores presentes en votación por cédula.

En la Comisión Permanente, la Mesa Directiva incluye un presidente, un vicepresidente y cuatro secretarios, de los cuales dos deben ser diputados y dos senadores.

Los integrantes de la Mesa Directiva duran en funciones un año y pueden ser reelectos; la presidencia rota entre los grupos parlamentarios con mayor número de legisladores que no la hayan ejercido.

La integración y elección de la Mesa Directiva busca asegurar la representación plural y el equilibrio entre las fuerzas políticas que conforman el Congreso, promoviendo la legalidad y el funcionamiento ordenado de los trabajos legislativos.

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