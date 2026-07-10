México

Pleito en Morena: Noroña se lanza contra Ignacio Mier por negarse a su postulación para presidir el Senado de la República

Las aspiraciones de Gerardo Fernández Noroña han sido rechazadas por políticos de su bancada y de partidos de oposición

Guardar
Google icon
Noroña se lanza contra Ignacio Mier por negarse a su postulación para presidir el Senado de la República, asegura que las declaraciones de su compañero de bancada son "desafortunadísimas". (YouTube: Noroña)

En medio de las tensiones que se han generado en el Senado de la República por la disputa para ver quién presidirá la Mesa Directiva, el legislador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, ha subido de tono el discurso luego de que políticos de su bancada le pusieran freno a sus aspiraciones para ser relegido en el tercer periodo de la LXVI Legislatura.

Durante su videocharla en YouTube, el legislador lanzó directo el cuestionamiento hacia Ignacio Mier, “¿Cómo se atreve?”, luego de que el coordinador descartara la postulación de su compañero, tal como lo hicieron otros senadores, por considerar que su primer periodo fue demasiado polémico:

PUBLICIDAD

“Y luego mi compañero, coordinador de los senadores, Nacho Mier, le preguntan que yo, y dice ‘no’, ¿Qué le pasa? O sea, ¿Qué le pasa? A ver, yo llegué a la Presidencia de la Mesa Directiva por un acuerdo“.

Si yo participo y saco un voto, pues ya, no tengo apoyo”, recalcó Noroña, dejando ver que él realizará el sondeo de manera interna para evaluar si sus compañeros aprueban su decisión y calificó lo dicho por Mier como “declaraciones desafortunadísimas”.

PUBLICIDAD

El senador aseguró que no busca generar un pleito interno, ya que tiene presente mantener la unidad del movimiento.

Pleito en Morena: Noroña se lanza contra Ignacio Mier por negarse a su postulación para presidir el Senado de la República. (Captura de pantalla/Cuartoscuro)
Pleito en Morena: Noroña se lanza contra Ignacio Mier por negarse a su postulación para presidir el Senado de la República. (Captura de pantalla/Cuartoscuro)

Esta fue la declaración que enfureció a Noroña

No, somos un grupo de 67 en Morena, tenemos que buscar el consenso, el acuerdo con nuestros aliados”, esto fue parte de lo declarado por Ignacio Mier el pasado 8 de julio, al ser cuestionado sobre las aspiraciones de Noroña, agregó que el consenso será con toda la bancada de por medio y sin presiones de un solo legislador, describiendo el perfil ideal para el cargo:

“Yo tengo que platicar con ellos, de tal manera que tengamos a un presidente de la Mesa Directiva que no solamente garantice la buena conducción de los trabajos en el Pleno, sino que asuma una responsabilidad institucional y de representación legal del Senado de la República".

El senador adelantó que el proceso se llevará a cabo en agosto, por lo que, se tomarán su tiempo para elegir a quién asumirá el cargo: “Entonces se requieren varias cualidades, todos mis compañeros las tienen, pero vamos a tomar la mejor decisión con inteligencia, con prudencia”.

El Senado mantiene abierta la discusión sobre el calendario electoral de 2027.
El Senado mantiene abierta la discusión sobre el calendario electoral de 2027.

Este es el proceso para elegir a quiénes integrarán la Mesa Directiva

La Mesa Directiva es el órgano encargado de conducir los trabajos legislativos, garantizar el orden y la legalidad en las sesiones, y representar la unidad de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión, así como de la Comisión Permanente. Sus integrantes ejercen funciones de dirección, trámite y disciplina parlamentaria.

  • La elección de la Mesa Directiva se realiza al inicio de cada año legislativo o al instalarse la Comisión Permanente, mediante votación por cédula o sistema electrónico.
  • En la Cámara de Diputados, se requiere el voto de las dos terceras partes de los presentes para elegir a un presidente, tres vicepresidentes y un secretario por cada grupo parlamentario.
  • En el Senado, la Mesa Directiva se integra por un presidente, tres vicepresidentes y cuatro secretarios, electos por mayoría absoluta de los senadores presentes en votación por cédula.
  • En la Comisión Permanente, la Mesa Directiva incluye un presidente, un vicepresidente y cuatro secretarios, de los cuales dos deben ser diputados y dos senadores.
  • Los integrantes de la Mesa Directiva duran en funciones un año y pueden ser reelectos; la presidencia rota entre los grupos parlamentarios con mayor número de legisladores que no la hayan ejercido.

La integración y elección de la Mesa Directiva busca asegurar la representación plural y el equilibrio entre las fuerzas políticas que conforman el Congreso, promoviendo la legalidad y el funcionamiento ordenado de los trabajos legislativos.

Temas Relacionados

MorenaNoroñaIgnacio MierSenado de la RepúblicaGerardo Fernández NoroñaPANPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Festival de la Barbacoa y el Pulque llega a Chignahuapan, Puebla, el 26 de julio de 2026

El evento gastronómico se suma a las Fiestas Patronales en honor a Santiago Apóstol e incluye degustaciones de barbacoa de carnero, pulque artesanal, música y actividades culturales en el zócalo del municipio poblano

Festival de la Barbacoa y el Pulque llega a Chignahuapan, Puebla, el 26 de julio de 2026

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de julio: Sheinbaum señaló a Calderón por proteger al Cártel de Sinaloa

La presidenta señaló que en ese pasado sexenio permieron la gestión de agencias de EEUU en México, además de disparar la violencia y asesinatos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de julio: Sheinbaum señaló a Calderón por proteger al Cártel de Sinaloa

Sebastián Córdova y Chicote Calderón dejan atrás su paso por América: “El pasado es historia”

Los futbolistas mexicanos cerraron el capítulo con las Águilas en su presentación como refuerzos de los Pumas UNAM

Sebastián Córdova y Chicote Calderón dejan atrás su paso por América: “El pasado es historia”

EN VIVO | Clima en CDMX y México hoy viernes 10 de julio: se activa Alerta Naranja por fuertes lluvias en la capital

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima en CDMX y México hoy viernes 10 de julio: se activa Alerta Naranja por fuertes lluvias en la capital

Pumas se lanza por un campeón de Liga MX y anuncia el fichaje de Arteaga

Antonio Sancho confirmó que el jugador de 22 años llega libre y ya realiza pruebas médicas para cubrir las bajas de César Garza y Jordan Carrillo

Pumas se lanza por un campeón de Liga MX y anuncia el fichaje de Arteaga
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de julio: Sheinbaum señaló a Calderón por proteger al Cártel de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de julio: Sheinbaum señaló a Calderón por proteger al Cártel de Sinaloa

Aseguran más de 7 mil balas escondidas en camión de reconocida empresa de paquetería en Ciudad Juárez

Seis integrantes del CJNG “Delta 4” van 60 años a prisión por secuestrar y robar a motociclista en Toluca

Fiscalía de EEUU descarta acuerdo con el “Z-40” y el “Z-42”: los llevará a juicio

¿De qué delitos acusan a Alejandro Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont, tras su detención en Cancún?

ENTRETENIMIENTO

Esta lista filtrada de La Casa de los Famosos México coincide en todos los habitantes revelados

Esta lista filtrada de La Casa de los Famosos México coincide en todos los habitantes revelados

Pepillo Origel vuelve a la carga en contra de Pedro Sola por comentarios sobre envenenar perros: “Son lo más hermoso que tengo”

¿Qué opina Maribel Guardia del nuevo novio de Imelda Tuñón y la relación con su nieto?

Poncho de Nigris revela la cantidad que pagó para que el Pato Merlín visitara su negocio, tras intentar comprarlo

Cómo registrarse al Rocket Club de Elton John para obtener boletos de CDMX antes

DEPORTES

Sebastián Córdova y Chicote Calderón dejan atrás su paso por América: “El pasado es historia”

Sebastián Córdova y Chicote Calderón dejan atrás su paso por América: “El pasado es historia”

Pumas se lanza por un campeón de Liga MX y anuncia el fichaje de Arteaga

James Rodríguez llegaría al América tras participar en el Mundial 2026: esto se sabe

Esta fue la curiosa reacción de Haaland a la canción mexicana que le dedicaron

Gignac sorprende a la Selección de Francia con su visita al vestidor y protagoniza reencuentro con Mbappé