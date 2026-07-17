EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 17 de julio

Este viernes se espera que la presidenta de Claudia Sheinbaum brinde más detalles sobre la detención del exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, quien fue arrestado el pasado 16 de julio en Ensenada, Baja California por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

Asimismo, acerca del asesinato de Josué Martínez Contreras a unos metros de su domicilio, en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, este suceso genero consternación entre las personas de la región, donde era conocido por su labor como maestro, periodista, abogado y promotor de iniciativas sociales.