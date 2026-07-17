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Euro hoy en México: cotización de apertura del 17 de julio

La moneda europea ha registrado un avance respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el euro se cotiza en promedio a 20,04 pesos mexicanos, lo que representa un aumento del 0,51% respecto al precio de cierre previo de 19,94 pesos mexicanos. Dow Jones

En la última semana, el euro mostró un avance del 0,52%, aunque su variación interanual se sitúa en un -7,44%.

El euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, registrando un aumento durante dos días consecutivos frente al peso mexicano.

La volatilidad actual del tipo de cambio euro-peso mexicano es del 5,33%, inferior a la volatilidad de referencia del 5,59%, lo que sugiere una ligera estabilidad en el mercado de divisas.

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