Vinagre blanco o vinagre de manzana: cuál limpiar mejor y cuál es solo para cocinar

Diferencias clave entre vinagre blanco y de manzana para cocina y limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Informes técnicos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y universidades estadounidenses como Penn State y Nuevo México coinciden en que el vinagre blanco destilado, con acidez del cinco por ciento, es el más adecuado para la limpieza doméstica.

El vinagre de manzana, en cambio, se destina sobre todo a la cocina, ya que su color ámbar y sus sedimentos pueden dejar marcas en tejidos y superficies.

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Documentos oficiales publicados entre 2019 y 2024 incluyen además una serie de precisiones relevantes sobre las aplicaciones y limitaciones del vinagre blanco y del vinagre de manzana en el ámbito doméstico.

Estas fuentes abordan aspectos clave que conviene tener en cuenta a la hora de decidir qué tipo de vinagre utilizar en las distintas tareas del hogar.

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Diferencias químicas y recomendaciones de uso según guías universitarias

El documento “Alternative Cleaning Solutions” de la Universidad Estatal de Nuevo México explica que el vinagre blanco destilado se produce a partir de alcohol de cereal y es incoloro, adecuado para desengrasar, eliminar restos de jabón y neutralizar olores en baños, cocinas y cristales.

La acidez es relevante tanto para el vinagre blanco como para el de manzana, ya que ambos deben tener al menos cinco por ciento para ser seguros en cocina.

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Para la limpieza, el vinagre blanco es preferido porque no altera el color de tejidos ni deja residuos visibles.

El vinagre de manzana se elabora a partir de jugo de manzana o sidra y suele contener la llamada “madre del vinagre”, una combinación de bacterias y celulosa en suspensión.

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La extensión de la Universidad Estatal de Pensilvania indica que la presencia de sedimentos y el tono dorado pueden oscurecer ropa o superficies claras y obstruir pulverizadores, por lo que su uso se limita principalmente a la cocina.

El vinagre de manzana se elabora a partir de jugo de manzana o sidra y suele contener la llamada “madre del vinagre”, una combinación de bacterias y celulosa en suspensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferenciación regulatoria entre limpiar y desinfectar

Las definiciones técnicas de los CDC y la EPA establecen que solo los productos sometidos a pruebas específicas pueden garantizar la eliminación de bacterias, hongos y virus.

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El vinagre, tanto blanco como de manzana, no figura como desinfectante aprobado y no se recomienda para limpiar después de manipular carne cruda o ante la presencia de personas con enfermedades infecciosas en el hogar.

La limpieza física con agua y jabón elimina la mayoría de los gérmenes, pero la desinfección requiere productos específicos. El vinagre blanco limpia suciedad, grasa y olores, pero no actúa como desinfectante.

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Aplicaciones prácticas y limitaciones del vinagre blanco en el hogar

En la guía “Household uses for vinegar beyond the kitchen” de la Universidad Estatal de Michigan, el vinagre blanco aparece como un limpiador eficiente y económico para eliminar restos de jabón en duchas, limpiar encimeras, pulir cristales y suelos duros.

El Vinegar Institute también menciona su uso para limpiar cubos de basura, desagües y metales, y advierte no mezclarlo con cloro por riesgo de gases tóxicos.

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Para el lavado de ropa, las recomendaciones sugieren añadir media taza de vinagre blanco al ciclo de enjuague para suavizar y eliminar olores sin manchar.

El vinagre de manzana puede dejar residuos y teñir tejidos, por lo que no se aconseja para este fin.

Para el lavado de ropa, las recomendaciones sugieren añadir media taza de vinagre blanco al ciclo de enjuague para suavizar y eliminar olores sin manchar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos y mitos sobre los beneficios del vinagre de manzana

El documento “Apple cider vinegar: Myths & facts” de la Universidad de Virginia Occidental y un análisis de Harvard Health Publishing indican que las presuntas propiedades medicinales del vinagre de manzana carecen de evidencia clínica sólida.

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Puede observarse una ligera reducción de glucosa posprandial con su consumo en pequeñas dosis, pero el abuso puede provocar irritación gástrica, náuseas y alteraciones electrolíticas.

Ninguna fuente lo recomienda como agente antiinfeccioso, ni por vía oral ni tópica.

Seguridad alimentaria y lavado de frutas y verduras

La guía “Washing fresh fruits and vegetables” de la Universidad de Minnesota y las recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria señalan que el lavado con vinagre, blanco o de manzana, solo puede ser un complemento al uso de agua corriente.

El beneficio adicional es limitado, el sabor de los alimentos puede alterarse y ninguno de los dos vinagres sustituye a los desinfectantes validados para eliminar patógenos resistentes.

La acidez es relevante tanto para el vinagre blanco como para el de manzana, ya que ambos deben tener al menos cinco por ciento para ser seguros en cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión de literatura técnica y sanitaria muestra que el vinagre blanco destilado es la mejor opción para la limpieza cotidiana del hogar, por su eficacia y bajo coste.

El vinagre de manzana se reserva como ingrediente de cocina y para usos domésticos limitados donde el color y los sedimentos no representen inconveniente.

Para desinfectar superficies y garantizar la seguridad sanitaria, es necesario recurrir a productos aprobados y seguir las recomendaciones de los organismos reguladores.