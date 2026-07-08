Alertan por posible formación de la tormenta tropical Elida: ¿afectará las costas de México?

Un mapa satelital indica la ubicación de la tormenta tropical Elida y una probabilidad del 40% de intensificación en la costa del Pacífico de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades meteorológicas mantienen bajo vigilancia una zona de baja presión ubicada frente a las costas del Pacífico mexicano, debido a que presenta condiciones favorables para evolucionar a un ciclón tropical durante los próximos días.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema registra 40% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días, por lo que, en caso de fortalecerse, se convertiría en la tormenta tropical Elida, el quinto ciclón con nombre de la temporada 2026 en el océano Pacífico.

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Aunque por ahora no representa un impacto directo para territorio nacional, su evolución podría favorecer lluvias, oleaje elevado y rachas de viento en varios estados del occidente y sur del país, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Mantiene un 40 % de probabilidad de que en 7 días se forme una zona de #BajaPresión que pueda desarrollar un #CiclónTropical en el #Pacífico Sur mexicano. pic.twitter.com/MA37E1JtUt — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 8, 2026

¿Dónde se podría formar la tormenta tropical Elida?

Según el reporte más reciente del SMN, la zona de baja presión se localiza frente a las costas de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, donde las condiciones del océano y de la atmósfera favorecen un desarrollo gradual del sistema.

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Actualmente, el fenómeno continúa en fase de organización y todavía no alcanza la categoría de depresión tropical. Sin embargo, si mantiene su fortalecimiento durante los próximos días, evolucionaría primero a depresión tropical y posteriormente a tormenta tropical, momento en el que recibiría el nombre de Elida.

Hasta el momento, los modelos meteorológicos no permiten definir con precisión su trayectoria o si llegará a tocar tierra, por lo que cualquier pronóstico sobre un posible impacto directo todavía es preliminar.

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¿Elida afectará las costas de México?

La respuesta, por ahora, es que aún no se puede confirmar.

Los especialistas explican que el sistema todavía se encuentra en una etapa temprana de desarrollo y su trayectoria dependerá de diversos factores atmosféricos, como la temperatura del mar, la cizalladura del viento y las corrientes de dirección.

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No obstante, incluso si el centro del ciclón permanece mar adentro, su circulación podría incrementar el ingreso de humedad hacia el occidente y sur del país, favoreciendo:

Lluvias fuertes a muy fuertes .

Rachas de viento en zonas costeras.

Oleaje elevado en playas del Pacífico.

Posibles deslaves e inundaciones en regiones montañosas con precipitaciones intensas.

Por ello, Conagua y el SMN mantienen vigilancia permanente sobre el fenómeno y actualizarán su pronóstico conforme evolucione.

¿Qué estados deben mantenerse atentos?

Aunque todavía no existe una zona de impacto definida, las entidades que se mantienen bajo mayor vigilancia son:

Oaxaca

Guerrero

Michoacán

Colima

Dependiendo de la evolución del sistema, los efectos indirectos podrían extenderse hacia otros estados del Pacífico mexicano, especialmente por el incremento de lluvias derivado del aporte de humedad.

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Las autoridades recomiendan consultar únicamente la información emitida por el SMN, la Conagua y los sistemas estatales de Protección Civil, ya que la trayectoria de un ciclón tropical puede modificarse significativamente en cuestión de horas.

¿Qué necesita una zona de baja presión para convertirse en tormenta tropical?

Una zona de baja presión es el primer indicio de que podría desarrollarse un ciclón tropical, aunque no todas evolucionan.

Para que el sistema se fortalezca necesita reunir varias condiciones, entre ellas:

Temperaturas cálidas en la superficie del océano.

Alta humedad en la atmósfera.

Baja cizalladura del viento, es decir, que los vientos no cambien bruscamente de dirección o velocidad con la altura.

Organización sostenida de las tormentas alrededor de un centro de circulación.

Si esas condiciones se mantienen, el sistema puede convertirse primero en depresión tropical, después en tormenta tropical —cuando alcanza vientos sostenidos de entre 63 y 118 kilómetros por hora— y, si continúa intensificándose, evolucionar a huracán.

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Por ahora, Elida aún no existe oficialmente como tormenta tropical. Su formación dependerá de cómo evolucione la zona de baja presión que el SMN monitorea frente a las costas del Pacífico mexicano durante los próximos días.