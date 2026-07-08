México

Alertan por posible formación de la tormenta tropical Elida: ¿afectará las costas de México?

Una zona de baja presión en el océano Pacífico incrementó su potencial de desarrollo ciclónico y es vigilada por el Servicio Meteorológico Nacional

Guardar
Google icon
Mapa satelital con nubes y masas de tierra que muestra la costa de México, Estados Unidos y Centroamérica. Una zona naranja resalta con el texto 40%.
Un mapa satelital indica la ubicación de la tormenta tropical Elida y una probabilidad del 40% de intensificación en la costa del Pacífico de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades meteorológicas mantienen bajo vigilancia una zona de baja presión ubicada frente a las costas del Pacífico mexicano, debido a que presenta condiciones favorables para evolucionar a un ciclón tropical durante los próximos días.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema registra 40% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días, por lo que, en caso de fortalecerse, se convertiría en la tormenta tropical Elida, el quinto ciclón con nombre de la temporada 2026 en el océano Pacífico.

PUBLICIDAD

Aunque por ahora no representa un impacto directo para territorio nacional, su evolución podría favorecer lluvias, oleaje elevado y rachas de viento en varios estados del occidente y sur del país, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales.

¿Dónde se podría formar la tormenta tropical Elida?

Según el reporte más reciente del SMN, la zona de baja presión se localiza frente a las costas de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, donde las condiciones del océano y de la atmósfera favorecen un desarrollo gradual del sistema.

PUBLICIDAD

Actualmente, el fenómeno continúa en fase de organización y todavía no alcanza la categoría de depresión tropical. Sin embargo, si mantiene su fortalecimiento durante los próximos días, evolucionaría primero a depresión tropical y posteriormente a tormenta tropical, momento en el que recibiría el nombre de Elida.

Hasta el momento, los modelos meteorológicos no permiten definir con precisión su trayectoria o si llegará a tocar tierra, por lo que cualquier pronóstico sobre un posible impacto directo todavía es preliminar.

¿Elida afectará las costas de México?

La respuesta, por ahora, es que aún no se puede confirmar.

Los especialistas explican que el sistema todavía se encuentra en una etapa temprana de desarrollo y su trayectoria dependerá de diversos factores atmosféricos, como la temperatura del mar, la cizalladura del viento y las corrientes de dirección.

No obstante, incluso si el centro del ciclón permanece mar adentro, su circulación podría incrementar el ingreso de humedad hacia el occidente y sur del país, favoreciendo:

  • Lluvias fuertes a muy fuertes.
  • Rachas de viento en zonas costeras.
  • Oleaje elevado en playas del Pacífico.
  • Posibles deslaves e inundaciones en regiones montañosas con precipitaciones intensas.

Por ello, Conagua y el SMN mantienen vigilancia permanente sobre el fenómeno y actualizarán su pronóstico conforme evolucione.

¿Qué estados deben mantenerse atentos?

Aunque todavía no existe una zona de impacto definida, las entidades que se mantienen bajo mayor vigilancia son:

  • Oaxaca
  • Guerrero
  • Michoacán
  • Colima

Dependiendo de la evolución del sistema, los efectos indirectos podrían extenderse hacia otros estados del Pacífico mexicano, especialmente por el incremento de lluvias derivado del aporte de humedad.

Las autoridades recomiendan consultar únicamente la información emitida por el SMN, la Conagua y los sistemas estatales de Protección Civil, ya que la trayectoria de un ciclón tropical puede modificarse significativamente en cuestión de horas.

¿Qué necesita una zona de baja presión para convertirse en tormenta tropical?

Una zona de baja presión es el primer indicio de que podría desarrollarse un ciclón tropical, aunque no todas evolucionan.

Para que el sistema se fortalezca necesita reunir varias condiciones, entre ellas:

  • Temperaturas cálidas en la superficie del océano.
  • Alta humedad en la atmósfera.
  • Baja cizalladura del viento, es decir, que los vientos no cambien bruscamente de dirección o velocidad con la altura.
  • Organización sostenida de las tormentas alrededor de un centro de circulación.

Si esas condiciones se mantienen, el sistema puede convertirse primero en depresión tropical, después en tormenta tropical —cuando alcanza vientos sostenidos de entre 63 y 118 kilómetros por hora— y, si continúa intensificándose, evolucionar a huracán.

Por ahora, Elida aún no existe oficialmente como tormenta tropical. Su formación dependerá de cómo evolucione la zona de baja presión que el SMN monitorea frente a las costas del Pacífico mexicano durante los próximos días.

Temas Relacionados

Tormenta tropicalOnda tropicalCiclonesLluviasClimaMéxicoMeteorologíamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EEUU confirma que Juan Carlos Valencia, hijastro de El Mencho, quedó como líder absoluto del CJNG

El Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos en la última actualización de la Guía Antiterrorista Internacional lo ubicó como cabeza y como subordinados a Julio Alberto Castillo Rodríguez “El Chorro” y a Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán “El Sapo”

EEUU confirma que Juan Carlos Valencia, hijastro de El Mencho, quedó como líder absoluto del CJNG

Los números de Javier Aguirre con México tras su salida de la Selección Nacional

Antes de ceder el banquillo a Rafael Márquez, Javier Aguirre se despidió con cifras que lo colocan entre los mejores entrenadores del Tricolor

Los números de Javier Aguirre con México tras su salida de la Selección Nacional

Suiza regresa a México piezas históricas: destacan alianza en patrimonio cultural

De acuerdo con la presidenta Sheinbaum estos bienes arqueológicos tienen estilos de: Queréndaro, Loma Alta, Michoacán, Chupícuaro, Ixtlán del Río, Yameca, entre otros

Suiza regresa a México piezas históricas: destacan alianza en patrimonio cultural

No pudo contener el llanto: El tierno momento de Camila Cabello con el hijo de Angélica Vale en el Mundial

La eliminación de la Selección Mexicana ante Inglaterra en el Mundial 2026 dejó un vacío enorme y lágrimas en millones de aficionados, pero ninguna escena se ha vuelto tan viral como la del nieto de Angélica María

No pudo contener el llanto: El tierno momento de Camila Cabello con el hijo de Angélica Vale en el Mundial

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 8 de julio de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 8 de julio de 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Red ferroviaria de huachicol fiscal: FGR desmantela millonario esquema de contrabando de combustible en México

Red ferroviaria de huachicol fiscal: FGR desmantela millonario esquema de contrabando de combustible en México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio: detienen a implicado en robo de esculturas y placas de Iglesia en CDMX

Reportan ataques armados y con drones en la comunidad de Guajes de Ayala, en Guerrero

Identidades falsas, mensajes ofensivos y WhatsApp: así operó el ciberacoso en México durante 2025

Cae la red familiar de “El Peto” y “El Tacho Loco”: Policía de CDMX detiene a tres mujeres por narcomenudeo en Benito Juárez e Iztapalapa

ENTRETENIMIENTO

El gesto de Camila Cabello con el hijo de Angélica Vale que conmovió en redes tras la derrota de México ante Inglaterra

El gesto de Camila Cabello con el hijo de Angélica Vale que conmovió en redes tras la derrota de México ante Inglaterra

¿Se mudará a México? Natalia Jiménez revela qué pasará con su hija tras ganar la custodia en EEUU

La verdad detrás del video donde Xavi le habría hecho un desplante a Danna durante partido de la Selección Mexicana

Uno por uno: quiénes son todos los hijos de Sergio Andrade y quiénes son sus mamás

Muere Ella Laboriel, pionera del rock mexicano y hermana de Johnny Laboriel

DEPORTES

Los números de Javier Aguirre con México tras su salida de la Selección Nacional

Los números de Javier Aguirre con México tras su salida de la Selección Nacional

No pudo contener el llanto: El tierno momento de Camila Cabello con el hijo de Angélica Vale en el Mundial

Es oficial: Rafa Márquez es el nuevo director técnico de la Selección Nacional de México tras eliminación del Mundial 2026

Chicharito Hernández revela el sueño que quiere cumplir cuando se retire del futbol

Qué les dijo Javier Aguirre a sus jugadores después de ser eliminados ante Inglaterra en el Mundial 2026