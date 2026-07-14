México vs. ICE: SRE activa demandas por muerte de mexicanos bajo custodia de autoridades de EEUU

SRE implementa medidas contra el ICE (Foto AP/Erin Hooley, Archivo)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció la implementación de una serie de medidas tras los recientes fallecimientos de 17 ciudadanos mexicanos bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

Estas demandas son una respuesta institucional que se produce luego de los anuncios realizados la semana pasada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien señaló la importancia de proteger los derechos de los connacionales en el extranjero.

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A partir del lunes 13 de julio, la dependencia puso en marcha las acciones a esclarecer los hechos y exigir mayor información sobre el caso cuentas a las autoridades estadounidenses.

Actuaciones emprendidas por la SRE ante fallecimientos en custodia de ICE

En el inicio de esta etapa, la SRE ha desplegado varias líneas de intervención para garantizar la defensa de los derechos humanos de las personas mexicanas afectadas:

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Denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos En colaboración con la Fiscalía General de la República, México prepara la presentación de una denuncia formal ante el Departamento de Justicia estadounidense. Este documento será entregado a través de la Embajada mexicana, buscando que se investiguen los incidentes y se responsabilice a los responsables.

Presentación de denuncias ante fiscalías estatales El gobierno mexicano inició procedimientos legales en diferentes fiscalías estatales de Estados Unidos, utilizando tanto la embajada como la red consular. Esta estrategia busca cubrir todas las jurisdicciones donde han ocurrido los decesos.

Acciones civiles de cese y desistimiento Se comenzaron a enviar cartas de cese y desistimiento a los centros de detención implicados en fallecimientos de mexicanos. El primer escrito oficial fue remitido al centro de Adelanto, California, donde se han registrado cuatro muertes. En estas comunicaciones se exige el cese inmediato de prácticas que hayan derivado en dichos fallecimientos, incluyendo la falta de acceso a atención médica y políticas inadecuadas. Este paso es la base para posibles demandas civiles en el futuro.

Comunicación al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos El titular de la SRE notificó a Volker Türk, responsable de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos, sobre los casos registrados. Se solicitó una investigación internacional, recomendaciones y la transmisión del expediente a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.

La SRE mantiene el acompañamiento a las familias a través de la red consular y reafirma el compromiso del Estado mexicano de actuar con determinación en defensa de sus ciudadanos, utilizando los mecanismos legales e internacionales disponibles.