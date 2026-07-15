No aparece por el Senado, pero Enrique Inzunza presume los 159 años de la restauración de la República

Enrique Inzunza reapareció este 14 de julio con un mensaje sobre la República Restaurada, mientras sigue fuera de las sesiones del Senado por un proceso penal en Estados Unidos. (X/@InzunzaCazarez)

El senador Enrique Inzunza Cázarez reapareció este 14 de julio con un mensaje sobre la República Restaurada, pero su publicación retomó de forma textual una frase pronunciada horas antes en Palacio Nacional durante la ceremonia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en un momento en que el legislador se mantiene fuera de la escena pública y sin asistir a sesiones del Senado por acusaciones penales abiertas en Estados Unidos.

En su cuenta oficial, Inzunza escribió que el 15 de julio de 1867 Benito Juárez entró de manera solemne a la capital acompañado por Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias e Ignacio Mejía, y sostuvo que esa fecha se conmemoran “159 años de la restauración de la República”.

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Inzunza publicó que el 15 de julio de 1867 Benito Juárez entró a la capital y con ello se conmemoran 159 años de la restauración de la República. Crédito: Palacio Nacional

Inzunza también reprodujo la idea de que se trató de “un acto soberano, simbólico” para la legitimidad del gobierno y la unidad del pueblo de México en torno a un proyecto republicano, federalista y democrático.

Los señalamientos contra Inzunza forman parte de una acusación presentada el pasado 29 de abril, que también incluye a servidores públicos y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos sobornos, filtración de operativos y uso de cargos públicos para favorecer al Cártel de Sinaloa. De acuerdo con la acusación, los implicados habrían facilitado el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.

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La frase de Inzunza coincidió con la intervención de Margarita Vázquez Montaño

La frase que retomó Enrique Inzunza coincidió con la intervención de la historiadora Margarita Vázquez Montaño en la ceremonia en Palacio Nacional encabezada por Claudia Sheinbaum. (Claudia Sheinbaum)

Esa reflexión fue usada en el acto “159 Aniversario de la República Restaurada. Palacio Nacional”, encabezado por Claudia Sheinbaum este 14 de julio. La frase correspondió a la historiadora Margarita Vázquez Montaño, integrante del Consejo Técnico del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, quien participó en la ceremonia.

La presidenta conmemoró la entrada de Benito Juárez a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867, después de la derrota del Segundo Imperio y el fin de la Intervención Francesa. En sus redes sociales, Sheinbaum señaló que ese episodio abrió una nueva etapa marcada por el restablecimiento del orden constitucional y la reafirmación del país como una nación libre, independiente y soberana.

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Sheinbaum también difundió el manifiesto pronunciado por Juárez tras su regreso a la capital, donde aparece la frase: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. Durante la ceremonia en Palacio Nacional se recordó que la entrada del presidente oaxaqueño simbolizó la recuperación de las instituciones republicanas después de varios años de conflicto.

La propia Vázquez Montaño sostuvo en el acto que la defensa de la soberanía nacional es uno de los principios de la construcción del Estado mexicano. Añadió que la República Restaurada consolidó la independencia del país frente a la intervención extranjera.

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La acusación en Estados Unidos incluye a funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa

La acusación en Estados Unidos menciona a Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, sin que exista aún una resolución judicial. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO COM

El nombre de Enrique Inzunza aparece en un proceso penal abierto en Estados Unidos junto con el de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro, vicefiscal general de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, “Cholo”, exjefes de la Policía de Investigación; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal; José Antonio Dionisio Hipólito, “Tornado”, mando de la Policía Estatal, y Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán.

La acusación también incluye a Juan Valenzuela Millán, “Juanito”, comandante de la Policía Municipal de Culiacán. A todos se les atribuyen distintas conductas presuntamente relacionadas con narcotráfico, protección a una organización criminal y posesión ilegal de armas de fuego.

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En el caso de Inzunza, la acusación lo señaló como presunto enlace entre la administración estatal y la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. Sobre Rocha Moya, el documento sostiene que habría permitido operaciones de la organización a cambio de apoyo político y electoral, además de colocar funcionarios afines a los intereses del grupo.