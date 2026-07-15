México

Morena acusa de “mezquinos” al PRI y al PAN por no sumarse al llamado de Sheinbaum

La presidenta de México pidió a todos los partidos políticos a cerrar filas para defender a las y los connacionales que viven en Estados Unidos

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Morena acusa de “mezquinos” al PRI y al PAN por no sumarse al llamado de Sheinbaum. (redes sociales)
Morena acusa de “mezquinos” al PRI y al PAN por no sumarse al llamado de Sheinbaum. (redes sociales)

Tras quedarse fuera del pronunciamiento en “Defensa de las mexicanas y los mexicanos ante las muertes ocurridas bajo custodia y durante operativos migratorios en los Estados Unidos”, Ariadna Montiel, dirigente de Morena, acusó que el PRI y el PAN son “mezquinos” al no atender el llamado de presidencia.

La morenista aseguró que el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum va más allá de “posturas ideológicas de los partidos políticos”, ya que la mandataria mexicana lo planteó tras la muerte de 17 connacionales en custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

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“Creo que todos en México nos indignamos cuando vemos el trato que se les da a nuestros hermanos allá en Estados Unidos. Todos tenemos o casi todos tenemos un familiar en Estados Unidos y cualquiera puede ser sujeto a este trato desgraciadamente en este momento”, destacó la presidenta del partido oficialista.

La titular del Ejecutivo solicita a la Comisión Permanente y a legisladores de todas las fuerzas presentar solicitudes de información y pronunciamientos conjuntos ante presuntas violaciones de derechos humanos en detenciones migratorias

PRI y PAN se quedan fuera de llamado a EEUU

Ante la denuncia que emprenderá el gobierno mexicano, Montiel reafirmó que es tiempo de poner “al centro de la defensa por parte de todas y todos”, sin embargo, dijo que los partidos de oposición siempre están “regateando” los acuerdos cuando de unión se trata.

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Cabe destallar que el Congreso de la Unión hizo público el posicionamiento firmado el 13 de julio, sonde se puede ver que solo Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) fueron los únicos que respaldaron la decisión del gobierno de Sheinbaum.

La decisión de la oposición se da en un contexto donde acusan “populismos” y conveniencia a “cerrar filas” tras dos años de la administración de la llamada Cuarta Transformación, a quien acusan de querer distraer con el tema migratorio para no hacer frente a las acusaciones que pesan sobre políticos como Rubén Rocha Moya, a quien Estados Unidos acusó de tener vínculos con el crimen organizado.

PRI y PAN se quedan fuera de llamado a EEUU en la Cámara de Diputados.
PRI y PAN se quedan fuera de llamado a EEUU en la Cámara de Diputados.

Así es el llamado que hizo México a Estados Unidos por tema migratorio

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer las medidas iniciadas ante las autoridades estadounidenses, las cuales consisten en lo siguiente:

  • Denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos La Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con la FGR, presentará una denuncia formal ante el Departamento de Justicia estadounidense, gestionada a través de la Embajada de México, por los fallecimientos de personas mexicanas bajo custodia o en operativos de ICE.
  • Denuncias ante fiscalías estatales El Gobierno de México inició la presentación de denuncias ante fiscalías estatales competentes en Estados Unidos, utilizando tanto la Embajada como la red consular para canalizar estos procedimientos.
  • Acciones civiles de cese y desistimiento Se enviaron escritos de “cease and desist” a los centros de detención donde han ocurrido muertes de mexicanos, iniciando con el centro de Adelanto, California. Estos documentos exigen que se detengan de inmediato las prácticas que derivaron en los fallecimientos, como la falta de atención médica, e inician el camino hacia eventuales acciones civiles.
  • Comunicación al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos El titular de la SRE notificó formalmente a Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, sobre las muertes en custodia de ICE. Solicitó que la oficina recabe información, evalúe la compatibilidad de los hechos con obligaciones internacionales y formule recomendaciones, además de remitir el caso a los mecanismos especiales del Consejo de Derechos Humanos.
Van 17 connacionales que pierden la vida en custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).
Van 17 connacionales que pierden la vida en custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

“Yo hago un llamado a todos los partidos políticos, a toda la sociedad, mexicanas y mexicanos, a que seamos solidarios con nuestros connacionales en Estados Unidos”, comentó Sheinbaum la mañana del lunes ante el anuncio de las acciones por parte de México.

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