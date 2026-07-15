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¿Quién es Flor Vigna, la octava habitante confirmada de La Casa de los Famosos México 4?

La sudamericana llega a esta edición con el objetivo de generar polémica y proclamarse campeona del reality show

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La famosa tiene historia con creadores de contenido en México.
La famosa tiene historia con creadores de contenido en México. (Jovani Pérez | Infobae México)

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México sigue calentando motores motores para su estreno de cara a agosto, y la producción ha soltado una de sus bombas internacionales más comentadas: la argentina Flor Vigna.

Tras una serie de pistas en redes sociales que apuntaban a una estrella multifacética de los formatos de competencia, se ha revelado que la actriz, bailarina, cantante y boxeadora argentina, es oficialmente la octava habitante confirmada para ingresar al reality show más visto de la televisión hispana.

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A sus 32 años, Florencia Giannina Vigna pisa tierras mexicanas respaldada por una enorme trayectoria en la televisión sudamericana y un perfil sumamente competitivo. Sin embargo, su entrada no solo promete estrategia física y mental, sino también una importante dosis de polémica y una cuenta pendiente con el público de México tras sus recientes e intensos roces en el país.

El guiño de Flor Vigna a la Selección Argentina en su sesión de fotos de Only Fans
La creadora de contenido ha seguido a su selección durante todo el Mundial. (X)

¿Quién es Flor Vigna? De reina de los realities al contenido para adultos

Nacida en Buenos Aires, Argentina, Flor Vigna saltó a la fama masiva gracias a programas de telerrealidad sumamente exigentes como Combate y Showmatch: Bailando por un sueño, certámenes donde se coronó campeona en múltiples ocasiones debido a su destreza física y el inmenso apoyo de sus fanáticos.

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Lejos de encasillarse, Vigna ha diversificado su carrera en la actuación en series de televisión y el teatro, además de lanzar su faceta como cantante independiente.

En meses recientes, la argentina ha dado mucho de qué hablar al debutar en la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, una faceta que ella misma ha impulsado activamente en sus redes sociales y que, combinada con la brutal exposición de La Casa de los Famosos México, proyecta disparar por completo su marca personal a nivel internacional.

El guiño de Flor Vigna a la Selección Argentina en su sesión de fotos de Only Fans
Recientemente inició su propia página azul. (X)

Los episodios de tensión de Flor Vigna en México y su rivalidad con Alana Flores

La relación de Flor Vigna con el público mexicano ha estado marcada por la adrenalina, los guantes de boxeo y declaraciones picantes. En el primer semestre de 2026, Vigna acaparó las portadas de los medios deportivos y de espectáculos en México tras ingresar como retadora de última hora en el evento de boxeo de influencers Supernova Génesis 2026, sustituyendo a la actriz Samadhi Zendejas.

Vigna llegó al ring retando directamente a la regiomontana Alana Flores (presidenta del equipo Raniza FC en la Kings League). La rivalidad escaló rápidamente desde la presentación oficial, donde ambas protagonizaron un tenso cruce de palabras: mientras Alana insistía en realizar una apuesta económica para el combate, Vigna la tachó de “vende humo” en redes y defendió que lo que se debía poner en juego eran los cinturones previos que ambas ostentaban en sus carreras invictas dentro del pugilismo amateur.

Este video presenta un combate de boxeo femenino entre Flor Vigna y Alana Flores. El evento, denominado Supernova Génesis, se realizó en México. (Crédito Netflix)

Finalmente, el combate sobre el cuadrilátero terminó con una victoria por nocaut para Flor Vigna sobre Alana Flores, arrebatándole el campeonato y consolidando su estatus de bicampeona en el boxeo de celebridades. Este episodio dejó cuentas pendientes con los seguidores de la influencer mexicana, quienes ahora la verán convivir o enfrentarse indirectamente a la cultura de los realities en México.

Ilustración de Flor Vigna en un ring de boxeo con cinturón de campeona, rodeada de iconos de redes sociales y gráficos informativos.
Flor Vigna celebra su victoria en boxeo ante Alana Flores en México, generando un impacto masivo en redes sociales con un millón de nuevos seguidores en Instagram. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las polémicas más fuertes de la octava habitante

El historial de Flor Vigna no está exento de controversias. En el ámbito personal, sus separaciones y romances mediáticos en el cono sur han estado bajo el ojo público de manera constante. Asimismo, su transición hacia las plataformas de contenido para adultos generó intensos debates entre sus seguidores más tradicionales de la televisión abierta.

Por otra parte, su carácter competitivo la ha llevado a protagonizar fuertes discusiones en los programas de baile en los que ha participado, donde nunca se ha guardado una opinión frente a los jueces o compañeros de elenco. Su personalidad directa y sin filtros es, precisamente, el ingrediente principal que la producción del programa busca explotar dentro del encierro de veinticuatro horas.

Con el anuncio de Flor Vigna como la octava integrante de La Casa de los Famosos México 4, el programa asegura una participante que sabe perfectamente cómo jugar bajo la presión del aislamiento, que no le teme a la confrontación y que ya conoce el sabor de ganarle a los favoritos locales en su propio territorio. Las alianzas y las rivalidades internacionales están listas para comenzar en agosto.

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