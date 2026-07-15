Capturan a “El Nico”, presunto fundador de “Los Tanzanios” en Iztapalapa

Un video oficial documenta la detención de un individuo. Tres personas son visibles: dos con chalecos de la Policía de Investigación (PDI) y uno en una camiseta blanca. Los oficiales escoltan al individuo hacia un vehículo blanco. En las imágenes se aprecian los logotipos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), PDI y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). La secuencia corresponde a una cobertura de evento oficial.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) aprehendió este martes 14 de julio de 2026 a Nicolás “N”, alias “El Nico”, señalado como fundador del grupo delictivo “Los Tanzanios”, por su probable participación en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI), con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ejecutaron la orden en la alcaldía Iztapalapa. El imputado fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

PUBLICIDAD

Quién es “El Nico” y por qué lo buscaban

Nicolás “N” es señalado por las investigaciones de la Fiscalía CDMX como el fundador de “Los Tanzanios”, uno de los grupos delictivos con mayor presencia en la zona oriente de la capital. “El Nico” habría asumido el mando de la organización tras la detención en 2005 de Juan Manuel García González, alias “El Chacal”, identificado como exintegrante del Ejército y fundador original del grupo.

Nicolás "N" es señalado por las investigaciones de la Fiscalía CDMX como el fundador de "Los Tanzanios". Crédito: SSC

Además del narcomenudeo, el imputado es investigado por su probable participación en secuestro y extorsión, de acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía CDMX.

PUBLICIDAD

No es la primera vez que “El Nico” enfrenta una detención. En diciembre de 2023, agentes de la PDI lo aprehendieron durante un cateo en la colonia Agrícola Oriental, donde le aseguraron 292 dosis de droga en polvo, además de una cantidad a granel. La orden ejecutada el 14 de julio corresponde a un proceso distinto, por el delito de narcomenudeo.

Cómo se ejecutó la aprehensión

Trabajos de investigación, inteligencia y vigilancia permitieron localizar al imputado en la alcaldía Iztapalapa. Fue ahí donde agentes de la PDI ejecutaron la orden vigente en su contra, con apoyo de personal de la SSC.

PUBLICIDAD

Una vez detenido, Nicolás “N” fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición del órgano jurisdiccional. La autoridad judicial determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Qué son “Los Tanzanios” y dónde operan

“Los Tanzanios” es un grupo delictivo con presencia en las alcaldías Iztapalapa, Cuauhtémoc e Iztacalco, así como en los municipios mexiquenses de Chalco de Díaz Covarrubias y Valle de Chalco Solidaridad. La Fiscalía CDMX los identifica como uno de los principales generadores de violencia en el oriente capitalino.

PUBLICIDAD

De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía, la organización inició sus operaciones con robos a transeúntes y asaltos en microbuses en Iztapalapa. Con el tiempo, extendió sus actividades al narcomenudeo, la extorsión a tianguistas y choferes de transporte público, el cobro de piso, el secuestro y el homicidio.

Ulises Lara, entonces vocero de la Fiscalía General de Justicia, describió al grupo en declaraciones como “una banda delictiva que después extendió sus actividades ilícitas con la venta de droga, extorsión de tianguistas y a choferes de transporte público” en Iztapalapa. Las investigaciones también documentaron nexos con “La Unión Tepito” y “Los Dukes”, vínculos que permitieron al grupo ampliar su red de distribución de narcóticos.

PUBLICIDAD

Una serie de golpes a la organización desde 2023

La detención de “El Nico” se suma a una cadena de aprehensiones que las autoridades capitalinas han ejecutado contra “Los Tanzanios” en los últimos tres años.

En mayo de 2023, cayó Irving Ricardo, alias “La Liebre”, quien dirigía la organización hasta ese momento. Semanas después, en junio de ese año, fueron detenidos Kevin Israel y César “N” en la alcaldía Iztacalco.

PUBLICIDAD

La detención de “El Nico” se suma a una cadena de aprehensiones que las autoridades capitalinas han ejecutado contra “Los Tanzanios”. Imagen ilustrativa

Durante 2024, la Fiscalía aprehendió a Osvaldo “N”, alias “El Nariz”; a María “N”, alias “La Patrona”; y a Pedro “N”, alias “El Peter”, en un cateo en la colonia La Polvorilla, Iztapalapa, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Según las investigaciones, “El Nariz” y “La Patrona” controlaban puntos de venta de droga y mantenían una red de extorsión en colonias de Iztapalapa e Iztacalco.

En septiembre de 2025, la SSC detuvo a Juan Manuel García González, alias “El Chacal”, identificado como líder de la organización, en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc. Le siguieron Adriana “N”, operadora del grupo, capturada en noviembre de ese año, y Juan Daniel Sánchez Vera, líder de una célula dedicada a la venta de narcóticos cerca de una escuela de nivel superior, detenido en enero de 2026.

PUBLICIDAD

Ese mismo mes, agentes de la SSC aprehendieron a Juan Carlos Rebollar Martínez, de 54 años, encargado del embalaje de droga en un inmueble de la colonia Agrícola Oriental, en Iztacalco. Durante el cateo se aseguraron 143 bolsas de cocaína, 139 dosis de marihuana y tres cartuchos de arma de fuego.

El marco legal de la detención

La Fiscalía CDMX informó que continuará fortaleciendo las investigaciones dirigidas a desarticular la estructura criminal de “Los Tanzanios” y a llevar ante la justicia a quienes participen en actividades delictivas que afecten la seguridad de quienes habitan y transitan en la Ciudad de México.

PUBLICIDAD