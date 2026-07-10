México

Inzunza sigue sin aparecer en el Senado pero vuelve a compartir “profunda reflexión” en medio de acusaciones de EEUU

En semanas recientes se dio a conocer que el legislador de Morena sigue recibiendo su sueldo

Guardar
Google icon
Inzunza sigue sin aparecer en el Senado pero vuelve a compartir “profunda reflexión” en medio de acusaciones de EEUU. (Foto: X/@InzunzaCazarez)
Inzunza sigue sin aparecer en el Senado pero vuelve a compartir “profunda reflexión” en medio de acusaciones de EEUU. (Foto: X/@InzunzaCazarez)

El senador Enrique Inzunza volvió a aparecer en redes sociales pese a que sigue ausente en sus labores legislativas en el Senado de la República, ya que en ninguna de las sesiones de la Comisión Permanente se ha presentado, pero hace algunos días se dio a conocer que continúa cobrando su “dieta”, la cual supera los 130 mil pesos.

El legislador se mantiene al centro de la polémica tras las acusaciones que autoridades de Estados Unidos dieron a conocer el pasado 29 de abril, quienes lo vinculan con la facción de Los Chapitos en Sinaloa, situación que lo llevó a mantenerse alejado de la vida pública, según él, para no generar mayor escandalo en el recinto legislativo.

PUBLICIDAD

En medio de señalamientos, envía mensaje a la derecha mexicana

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el legislador comenzó su mensaje afirmando: “Cada página de la historia de México es una lección de civismo". En su publicación, recordó que un día como hoy, hace 165 años, Ignacio Manuel Altamirano pronunciaba ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión su discurso “Contra la amnistía”, al que calificó como una de las piezas más destacadas de la oratoria nacional.

Inzunza destacó el origen indígena y humilde de Altamirano, comparándolo con Juárez, de quien frecuentemente discrepó, señalando que esa es la condición de los hombres de ideales firmes que no transigen. Subrayó que Altamirano, quien aprendió el castellano ya en la adolescencia, llegó a escribir, según Gutiérrez Nájera, “casi todas las obras buenas de nuestras dos últimas generaciones literarias”.

PUBLICIDAD

Añadió que Altamirano personificó tanto al hombre de ideas como al hombre de acción, desempeñándose como fiscal y magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una de sus etapas de mayor prestigio e independencia.

Inzunza sigue sin aparecer en el Senado pero vuelve a compartir “profunda reflexión” en medio de acusaciones de EEUU. (FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM)
Inzunza sigue sin aparecer en el Senado pero vuelve a compartir “profunda reflexión” en medio de acusaciones de EEUU. (FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM)

El legislador resaltó que en los dos próceres indígenas de la Reforma, Juárez y Altamirano, se cristaliza una de las promesas más valiosas del republicanismo: que desde la condición más humilde es posible alzarse por encima de los arrogantes y los poderosos, y hacer triunfar la causa del bienestar del pueblo sobre la arbitrariedad, el abuso y el dinero representado por la derecha y el conservadurismo. Enfatizó que este principio se mantiene vigente tanto entonces como ahora.

Enrique Inzunza sigue cobrando pese a la ausencia en el Senado

El senador lleva más de 60 días ausente del Pleno de la Comisión Permanente tras las acusaciones de los estadounidenses, sin embargo, eso no ha frenado el pago económico que recibe mes con mes, según trascendió en las últimas semanas.

Su ausencia no le ha costado un solo peso. Una solicitud de información con folio 350030300049326 reveló que la Tesorería del Senado le entregó 132 mil pesos en mayo: dos cheques -uno de BBVA y otro de Banorte- por 66 mil 452 pesos cada uno, emitidos el 14 y el 28 de ese mes. El mecanismo de pago en cheque le permite al Senado sortear el bloqueo de cuentas que la UIF ordenó ese mismo mes.

Imagen BC23ZIBJINAJZGGC2P4EZVL3ZQ

La Tesorería, encabezada por Melisa López López, defiende el pago con un argumento formal: la dieta de los senadores es “irrenunciable” conforme al Manual de Remuneraciones de la Cámara Alta, y no existe resolución judicial que obligue a suspenderla. La FGR abrió una investigación, pero hasta ahora no ha dado a conocer ningún avance. Inzunza es el único de los 10 señalados por Washington que conserva su cargo y el fuero constitucional que lo protege.

Temas Relacionados

Enrique InzunzaSenado de la RepúblicaSinaloaMorenaCártel de SinaloaEstados UnidosPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 10 de julio: vuelca una pipa de diésel en la autopista México–Querétaro

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 10 de julio: vuelca una pipa de diésel en la autopista México–Querétaro

Esta lista filtrada de La Casa de los Famosos México coincide en todos los habitantes revelados

El reality show está a nada de empezar y ya hay nombres de supuestos participantes que circulan por las redes

Esta lista filtrada de La Casa de los Famosos México coincide en todos los habitantes revelados

La Guelaguetza, la fiesta más popular de Oaxaca, llega al corazón de la CDMX con una presentación gratuita este sábado

El evento gratuito reúne danzas como la Flor de Piña, Jarabe del Valle y La Sandunga, ejecutadas por representantes de las ocho regiones oaxaqueñas; consulta la programación y detalles del acceso en la colonia Centro

La Guelaguetza, la fiesta más popular de Oaxaca, llega al corazón de la CDMX con una presentación gratuita este sábado

Pepillo Origel vuelve a la carga en contra de Pedro Sola por comentarios sobre envenenar perros: “Son lo más hermoso que tengo”

A través de sus redes sociales, Origel, lanzó un mensaje directo para el conductor

Pepillo Origel vuelve a la carga en contra de Pedro Sola por comentarios sobre envenenar perros: “Son lo más hermoso que tengo”

¿Qué opina Maribel Guardia del nuevo novio de Imelda Tuñón y la relación con su nieto?

La actriz y cantante espera que Imelda Tuñón haga una buena elección

¿Qué opina Maribel Guardia del nuevo novio de Imelda Tuñón y la relación con su nieto?
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de julio: Sheinbaum señaló a Calderón por proteger al Cártel de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de julio: Sheinbaum señaló a Calderón por proteger al Cártel de Sinaloa

Seis integrantes del CJNG “Delta 4” van 60 años a prisión por secuestrar y robar a motociclista en Toluca

Fiscalía de EEUU descarta acuerdo con el “Z-40” y el “Z-42”: los llevará a juicio

¿De qué delitos acusan a Alejandro Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont, tras su detención en Cancún?

Emma Coronel revive recuerdos de las fiestas de “El Chapo” Guzmán junto a acordeonista de Los Alegres del Barranco

ENTRETENIMIENTO

Esta lista filtrada de La Casa de los Famosos México coincide en todos los habitantes revelados

Esta lista filtrada de La Casa de los Famosos México coincide en todos los habitantes revelados

Pepillo Origel vuelve a la carga en contra de Pedro Sola por comentarios sobre envenenar perros: “Son lo más hermoso que tengo”

¿Qué opina Maribel Guardia del nuevo novio de Imelda Tuñón y la relación con su nieto?

Poncho de Nigris revela la cantidad que pagó para que el Pato Merlín visitara su negocio, tras intentar comprarlo

Cómo registrarse al Rocket Club de Elton John para obtener boletos de CDMX antes

DEPORTES

Gignac sorprende a la Selección de Francia con su visita al vestidor y protagoniza reencuentro con Mbappé

Gignac sorprende a la Selección de Francia con su visita al vestidor y protagoniza reencuentro con Mbappé

Afición de Cruz Azul prefiere el Estadio Ciudad de los Deportes por encima del Azteca

México vs Cabo Verde: la FMF ya habría hecho la propuesta para el debut de Rafa Márquez

¡Emotivo! Felicitan y reconocen el esfuerzo de Jesús Gallardo tras representar a México en el Mundial 2026

¿Por qué los tacos son tan populares en Noruega? La historia detrás del famoso “Viernes de Taco”