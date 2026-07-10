Inzunza sigue sin aparecer en el Senado pero vuelve a compartir “profunda reflexión” en medio de acusaciones de EEUU. (Foto: X/@InzunzaCazarez)

El senador Enrique Inzunza volvió a aparecer en redes sociales pese a que sigue ausente en sus labores legislativas en el Senado de la República, ya que en ninguna de las sesiones de la Comisión Permanente se ha presentado, pero hace algunos días se dio a conocer que continúa cobrando su “dieta”, la cual supera los 130 mil pesos.

El legislador se mantiene al centro de la polémica tras las acusaciones que autoridades de Estados Unidos dieron a conocer el pasado 29 de abril, quienes lo vinculan con la facción de Los Chapitos en Sinaloa, situación que lo llevó a mantenerse alejado de la vida pública, según él, para no generar mayor escandalo en el recinto legislativo.

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En medio de señalamientos, envía mensaje a la derecha mexicana

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el legislador comenzó su mensaje afirmando: “Cada página de la historia de México es una lección de civismo". En su publicación, recordó que un día como hoy, hace 165 años, Ignacio Manuel Altamirano pronunciaba ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión su discurso “Contra la amnistía”, al que calificó como una de las piezas más destacadas de la oratoria nacional.

Inzunza destacó el origen indígena y humilde de Altamirano, comparándolo con Juárez, de quien frecuentemente discrepó, señalando que esa es la condición de los hombres de ideales firmes que no transigen. Subrayó que Altamirano, quien aprendió el castellano ya en la adolescencia, llegó a escribir, según Gutiérrez Nájera, “casi todas las obras buenas de nuestras dos últimas generaciones literarias”.

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Añadió que Altamirano personificó tanto al hombre de ideas como al hombre de acción, desempeñándose como fiscal y magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una de sus etapas de mayor prestigio e independencia.

Inzunza sigue sin aparecer en el Senado pero vuelve a compartir “profunda reflexión” en medio de acusaciones de EEUU. (FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM)

El legislador resaltó que en los dos próceres indígenas de la Reforma, Juárez y Altamirano, se cristaliza una de las promesas más valiosas del republicanismo: que desde la condición más humilde es posible alzarse por encima de los arrogantes y los poderosos, y hacer triunfar la causa del bienestar del pueblo sobre la arbitrariedad, el abuso y el dinero representado por la derecha y el conservadurismo. Enfatizó que este principio se mantiene vigente tanto entonces como ahora.

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Enrique Inzunza sigue cobrando pese a la ausencia en el Senado

El senador lleva más de 60 días ausente del Pleno de la Comisión Permanente tras las acusaciones de los estadounidenses, sin embargo, eso no ha frenado el pago económico que recibe mes con mes, según trascendió en las últimas semanas.

Su ausencia no le ha costado un solo peso. Una solicitud de información con folio 350030300049326 reveló que la Tesorería del Senado le entregó 132 mil pesos en mayo: dos cheques -uno de BBVA y otro de Banorte- por 66 mil 452 pesos cada uno, emitidos el 14 y el 28 de ese mes. El mecanismo de pago en cheque le permite al Senado sortear el bloqueo de cuentas que la UIF ordenó ese mismo mes.

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La Tesorería, encabezada por Melisa López López, defiende el pago con un argumento formal: la dieta de los senadores es “irrenunciable” conforme al Manual de Remuneraciones de la Cámara Alta, y no existe resolución judicial que obligue a suspenderla. La FGR abrió una investigación, pero hasta ahora no ha dado a conocer ningún avance. Inzunza es el único de los 10 señalados por Washington que conserva su cargo y el fuero constitucional que lo protege.