México

El complicado romance de Flor Vigna: “Me dejó siete veces”

La participación de Flor Vigna en La Casa de los Famosos México reactiva el interés por su historia con Nicolás Occhiato

Guardar
Google icon
La cantante y el conductor reflexionaron sobre la posibilidad de ser amigo de una ex pareja, a horas del estreno del programa que harán juntos

La llegada de Flor Vigna a La Casa de los Famosos México como octava participante revive un capítulo central en su vida: la relación sentimental y profesional que mantuvo con Nicolás Occhiato.

Este vínculo, que duró siete años y terminó en 2020, se caracterizó por múltiples rupturas y una compleja convivencia emocional.

La propia Vigna reconoció en el programa televisivo PH, Podemos Hablar que la separación fue recurrente: “Me dejó siete veces”, una frase que ilustra la intensidad y las dificultades del romance.

PUBLICIDAD

El romance tuvo un ciclo de idas y vueltas, marcado por decisiones tomadas generalmente por Occhiato.

La cantante y conductora relató que él solía ser “el más decidido”, lo que llevó a varias rupturas antes de la definitiva.

La relación terminó sin traiciones ni escándalos, pero ambos admitieron que el desgaste emocional y las diferencias en la visión de la vida los llevaron a intentarlo una y otra vez, hasta que comprendieron que era necesario ponerle fin.

PUBLICIDAD

Durante su participación en el programa PH, Podemos Hablar, Vigna y Occhiato detallaron cómo fue el proceso de separación.

Él confesó: “Fui el que tomaba la decisión, pero de algo que estaba pasando y era evidente, teníamos formas distintas de percibir la vida o la pareja, pero por el amor que nos teníamos lo intentábamos”.

Ambos coincidieron en que el duelo comenzó incluso antes de separarse oficialmente, y que el afecto nunca desapareció por completo.

Flor Vigna y Nico Occhiato
Flor Vigna y Nico Occhiato en el programa "PH, Podemos Hablar", donde detallaron cómo fue el proceso de separación.

Flor Vigna y Nicolás Occhiato: siete años de relación y una ruptura sin traiciones

La relación entre Flor Vigna y Nicolás Occhiato se consolidó como una de las más visibles en los medios argentinos.

Comenzó varios años antes de su salto a la fama individual y se mantuvo sólida durante casi una década.

La pareja finalizó su vínculo en 2020, pero el proceso estuvo marcado por sucesivos intentos de retomar la relación, siempre impulsados por el cariño presente y la ausencia de grandes conflictos como infidelidad o traición.

Vigna describió a Occhiato como una figura clave en su vida. El conductor también destacó que el vínculo fue tan profundo que la separación resultó especialmente dolorosa.

“Hay algo muy fuerte que pasa cuando no existe una traición, una infidelidad, que es que Flor era mi familia, yo hablaba más con ella que con mi familia, nos confesábamos todo”, expresó Occiato durante su participación en PH, Podemos Hablar en 2022.

Ambos admitieron haber llorado y sufrido por la decisión, pero reconocieron que la relación ya no les hacía bien.

“El dolor es por terminar una relación con alguien que amas mucho y creo que eso pesó para que lo intentáramos tantas veces”, explicó Occhiato.

En su relato, Flor resaltó el proceso de superación personal posterior a la ruptura.

“Me animé a muchos sueños que no me animaba”, dijo al referirse a su crecimiento profesional y personal luego del final del romance.

El vínculo se transformó en una relación cordial y respetuosa, pese a que no mantienen una amistad en el sentido tradicional.

La relación entre Flor Vigna y Nicolás Occhiato se consolidó como una de las más visibles en los medios argentinos.
La relación entre Flor Vigna y Nicolás Occhiato se consolidó como una de las más visibles en los medios argentinos.

La convivencia profesional tras la ruptura: El último pasajero

Uno de los capítulos más llamativos tras la separación fue la decisión de trabajar juntos como conductores en el programa El último pasajero en Telefe.

La noticia sorprendió al público y generó dudas sobre la capacidad de la expareja para compartir espacio laboral. Vigna reconoció que, antes de iniciar el proyecto, sintió la necesidad de aclarar a Occhiato que no conocía previamente a Luciano Castro, su nueva pareja, para evitar posibles malentendidos.

A pesar de la cordialidad en pantalla, trascendieron conflictos en las grabaciones del programa.

Testigos y miembros del equipo señalaron momentos de tensión, discusiones y reproches. En varias ocasiones, las diferencias quedaron expuestas en vivo, con reclamos y comentarios que evidenciaban la dificultad de separar el pasado afectivo de la nueva relación profesional.

Vigna llegó a manifestar: “No sé cómo pude haberme enamorado de vos”, frase que circuló tras una fuerte discusión durante una grabación.

Durante una emisión, Flor realizó una acusación en tono de broma sobre la costumbre de Occhiato de revisar el celular de su pareja, lo que generó incomodidad en el estudio.

Estas situaciones reflejaron que, aunque habían logrado establecer una dinámica laboral, la convivencia no estaba exenta de roces ni de recuerdos del vínculo anterior.

La expareja fue sorprendida por un participante del rojo quien, bancando su pasado romance, les pidió que se besen

De la exposición mediática al desafío internacional: El salto a La Casa de los Famosos México

La actualidad de Flor Vigna muestra una transición marcada por su ingreso a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, un reality de gran audiencia en Latinoamérica.

El anuncio se hizo oficial este martes y, aunque la artista evitó confirmar el programa en sus redes, sus publicaciones y las pistas difundidas por la producción adelantan su inminente participación.

La famosa tiene historia con creadores de contenido en México.
Flor Vigna se integra a la cuarta temporada de "La Casa de los Famosos México". (Jovani Pérez | Infobae México)

El recorrido de Flor Vigna incluye momentos de superación personal y profesional.

Pasó de enfrentar una infancia con carencias económicas a convertirse en bicampeona de Showmatch: Bailando por un sueño, actriz de televisión, cantante y emprendedora.

En 2026, sumó una faceta deportiva inesperada al vencer a la streamer mexicana Alana Flores en un evento de boxeo, ampliando su proyección internacional.

El ingreso al reality mexicano representa para Vigna una nueva oportunidad de consolidar su presencia en el continente.

Temas Relacionados

Flor VignaLa Casa De Los Famosos MexicoLa Casa De Los FamososNico Occhiatomexico-entretenimientomexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pumas perdería a otro de sus jugadores clave en el inicio del Apertura 2026, partiría hacia España

El posible adiós del titular obligaría a Esteban Solari a rearmar la última línea en pleno contexto del debut contra Pachuca

Pumas perdería a otro de sus jugadores clave en el inicio del Apertura 2026, partiría hacia España

Capturan a “El Nico”, presunto fundador de “Los Tanzanios” en Iztapalapa

Desde 2023, las autoridades capitalinas han detenido a varios operadores de esa célula criminal, señalada como generadora de violencia en Iztapalapa, Iztacalco, Cuauhtémoc y municipios del Estado de México

Capturan a “El Nico”, presunto fundador de “Los Tanzanios” en Iztapalapa

Investigadores identifican por primera vez el nombre de un astrónomo maya: el científico firmaba sus fórmulas matemáticas

La identificación surgió al descifrar un pasaje de un antiguo calendario maya que, además de la fórmula, conservaba la firma intelectual de su autor

Investigadores identifican por primera vez el nombre de un astrónomo maya: el científico firmaba sus fórmulas matemáticas

¿Quién es Flor Vigna, la octava habitante confirmada de La Casa de los Famosos México 4?

La sudamericana llega a esta edición con el objetivo de generar polémica y proclamarse campeona del reality show

¿Quién es Flor Vigna, la octava habitante confirmada de La Casa de los Famosos México 4?

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy martes 14 de julio: integrantes de una comunidad indígena bloquean 20 de Noviembre, aquí la alternativa

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy martes 14 de julio: integrantes de una comunidad indígena bloquean 20 de Noviembre, aquí la alternativa
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de julio: DEA endurece discurso sobre funcionarios mexicanos y los vincula con los cárteles

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de julio: DEA endurece discurso sobre funcionarios mexicanos y los vincula con los cárteles

Regidora del municipio de Tecate y su esposo mueren tras ataque a balazos

Más policías detenidos en Michoacán: arrestan a mujer agente con arsenal de uso exclusivo de las fuerzas armadas

EEUU acusa que El Mayo Zambada gastó millones de dólares al año en sobornos para proteger al Cártel de Sinaloa

¿El Jando o El Chuki? Los dos pilotos de Los Chapitos que han sido relacionados con el traslado de El Mayo Zambada

ENTRETENIMIENTO

Héctor Parra podría salir de prisión mientras su hija Daniela aún continúa en MasterChef 24/7

Héctor Parra podría salir de prisión mientras su hija Daniela aún continúa en MasterChef 24/7

¿Quién es Flor Vigna, la octava habitante confirmada de La Casa de los Famosos México 4?

Flor Vigna da la sorpresa como la nueva habitante de La Casa de los Famosos México 4

La temporada 2 de “Nadie nos va a extrañar” tiene fecha de estreno y llega con canción de Julieta Venegas

Hermana de Julián Figueroa arremete contra Imelda Tuñón: “Que pena hablar de alguien que ya no está”

DEPORTES

Pumas perdería a otro de sus jugadores clave en el inicio del Apertura 2026, partiría hacia España

Pumas perdería a otro de sus jugadores clave en el inicio del Apertura 2026, partiría hacia España

Cruz Azul jugaría como local en el Estadio Corregidora de Querétaro

Érick Gutiérrez confiesa que Chivas le quitó “las ganas de jugar” y Toluca le regresó “la ilusión”

Diego Cocca revela que tenía contrato vigente ante su abrupta salida de Atlas

Amaury Vergara presume los colores rojiblancos en la semifinal Francia vs España del Mundial