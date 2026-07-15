El complicado romance de Flor Vigna: “Me dejó siete veces”

La cantante y el conductor reflexionaron sobre la posibilidad de ser amigo de una ex pareja, a horas del estreno del programa que harán juntos

La llegada de Flor Vigna a La Casa de los Famosos México como octava participante revive un capítulo central en su vida: la relación sentimental y profesional que mantuvo con Nicolás Occhiato.

Este vínculo, que duró siete años y terminó en 2020, se caracterizó por múltiples rupturas y una compleja convivencia emocional.

La propia Vigna reconoció en el programa televisivo PH, Podemos Hablar que la separación fue recurrente: “Me dejó siete veces”, una frase que ilustra la intensidad y las dificultades del romance.

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El romance tuvo un ciclo de idas y vueltas, marcado por decisiones tomadas generalmente por Occhiato.

La cantante y conductora relató que él solía ser “el más decidido”, lo que llevó a varias rupturas antes de la definitiva.

La relación terminó sin traiciones ni escándalos, pero ambos admitieron que el desgaste emocional y las diferencias en la visión de la vida los llevaron a intentarlo una y otra vez, hasta que comprendieron que era necesario ponerle fin.

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Durante su participación en el programa PH, Podemos Hablar, Vigna y Occhiato detallaron cómo fue el proceso de separación.

Él confesó: “Fui el que tomaba la decisión, pero de algo que estaba pasando y era evidente, teníamos formas distintas de percibir la vida o la pareja, pero por el amor que nos teníamos lo intentábamos”.

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Ambos coincidieron en que el duelo comenzó incluso antes de separarse oficialmente, y que el afecto nunca desapareció por completo.

Flor Vigna y Nico Occhiato en el programa "PH, Podemos Hablar", donde detallaron cómo fue el proceso de separación.

Flor Vigna y Nicolás Occhiato: siete años de relación y una ruptura sin traiciones

La relación entre Flor Vigna y Nicolás Occhiato se consolidó como una de las más visibles en los medios argentinos.

Comenzó varios años antes de su salto a la fama individual y se mantuvo sólida durante casi una década.

La pareja finalizó su vínculo en 2020, pero el proceso estuvo marcado por sucesivos intentos de retomar la relación, siempre impulsados por el cariño presente y la ausencia de grandes conflictos como infidelidad o traición.

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Vigna describió a Occhiato como una figura clave en su vida. El conductor también destacó que el vínculo fue tan profundo que la separación resultó especialmente dolorosa.

“Hay algo muy fuerte que pasa cuando no existe una traición, una infidelidad, que es que Flor era mi familia, yo hablaba más con ella que con mi familia, nos confesábamos todo”, expresó Occiato durante su participación en PH, Podemos Hablar en 2022.

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Ambos admitieron haber llorado y sufrido por la decisión, pero reconocieron que la relación ya no les hacía bien.

“El dolor es por terminar una relación con alguien que amas mucho y creo que eso pesó para que lo intentáramos tantas veces”, explicó Occhiato.

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En su relato, Flor resaltó el proceso de superación personal posterior a la ruptura.

“Me animé a muchos sueños que no me animaba”, dijo al referirse a su crecimiento profesional y personal luego del final del romance.

El vínculo se transformó en una relación cordial y respetuosa, pese a que no mantienen una amistad en el sentido tradicional.

La relación entre Flor Vigna y Nicolás Occhiato se consolidó como una de las más visibles en los medios argentinos.

La convivencia profesional tras la ruptura: El último pasajero

Uno de los capítulos más llamativos tras la separación fue la decisión de trabajar juntos como conductores en el programa El último pasajero en Telefe.

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La noticia sorprendió al público y generó dudas sobre la capacidad de la expareja para compartir espacio laboral. Vigna reconoció que, antes de iniciar el proyecto, sintió la necesidad de aclarar a Occhiato que no conocía previamente a Luciano Castro, su nueva pareja, para evitar posibles malentendidos.

A pesar de la cordialidad en pantalla, trascendieron conflictos en las grabaciones del programa.

Testigos y miembros del equipo señalaron momentos de tensión, discusiones y reproches. En varias ocasiones, las diferencias quedaron expuestas en vivo, con reclamos y comentarios que evidenciaban la dificultad de separar el pasado afectivo de la nueva relación profesional.

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Vigna llegó a manifestar: “No sé cómo pude haberme enamorado de vos”, frase que circuló tras una fuerte discusión durante una grabación.

Durante una emisión, Flor realizó una acusación en tono de broma sobre la costumbre de Occhiato de revisar el celular de su pareja, lo que generó incomodidad en el estudio.

Estas situaciones reflejaron que, aunque habían logrado establecer una dinámica laboral, la convivencia no estaba exenta de roces ni de recuerdos del vínculo anterior.

La expareja fue sorprendida por un participante del rojo quien, bancando su pasado romance, les pidió que se besen

De la exposición mediática al desafío internacional: El salto a La Casa de los Famosos México

La actualidad de Flor Vigna muestra una transición marcada por su ingreso a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, un reality de gran audiencia en Latinoamérica.

El anuncio se hizo oficial este martes y, aunque la artista evitó confirmar el programa en sus redes, sus publicaciones y las pistas difundidas por la producción adelantan su inminente participación.

Flor Vigna se integra a la cuarta temporada de "La Casa de los Famosos México". (Jovani Pérez | Infobae México)

El recorrido de Flor Vigna incluye momentos de superación personal y profesional.

Pasó de enfrentar una infancia con carencias económicas a convertirse en bicampeona de Showmatch: Bailando por un sueño, actriz de televisión, cantante y emprendedora.

En 2026, sumó una faceta deportiva inesperada al vencer a la streamer mexicana Alana Flores en un evento de boxeo, ampliando su proyección internacional.

El ingreso al reality mexicano representa para Vigna una nueva oportunidad de consolidar su presencia en el continente.