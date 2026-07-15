Estas son las mantequillas que no cumplen los estándares de calidad y que no deberías consumir, según la Profeco

Margarina ofrecida como alternativa vegetal a la tradicional mantequilla - (Imagen Ilustrativa Infobae).

Una vez la Procuraduría Federal del Consumidor nos alerta para saber cuáles son los mejores productos que podemos adquirir como consumidores y en este caso tocó el turno de las mantequillas.

La Profeco detectó que Gloria, Lurpak y Table Maid incumplen en su estudio de calidad sobre mantequillas y margarinas publicado en la edición de julio de 2026 de la Revista del Consumidor.

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Este resultado coloca bajo revisión productos que se venden en México como si cumplieran con la norma pese a que la legislación exige que la mantequilla contenga grasa exclusivamente de origen lácteo.

El laboratorio de la procuraduría analizó 43 productos entre mantequillas y margarinas para verificar información comercial, contenido neto y tipo de grasa. El examen se concentró en comprobar si lo que promete el empaque coincide con la composición real del alimento.

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El laboratorio de la Profeco analiza 43 productos para verificar información comercial, contenido neto y tipo de grasa contra lo que promete el empaque.

¿Qué marcas de mantequilla NO pasaron el estudio de Profeco?

El estudio realizado por Profeco y publicado en la Revista del Consumidor determinó que las siguientes son las marcas que se venden como mantequilla pero que la institución NO recomienda:

Gloria (Mantequilla reducida en grasa, sin sal): Al análisis encontró que esta marca no contenía la cantidad mínima de requerida de grasa de leche para poder ser considerada mantequilla por lo que incumple con las normas y no debería llevar la palabra “mantequilla” en su empaque.

Lurpak (Mezcla de mantequilla con aceite de canola, sin sal): Debido a su naturaleza híbrida la Profeco determinó que no era posible realizar una correcta clasificación de este producto ya que, al combinar grasa láctica con aceite vegetal, no es posible determinar si realmente se trata de mantequilla pura.

Table Maid (Margarina): Como ocurre con las marcas anteriores, esta marca no cumple con el mínimo de grasa exigido por la norma NMX-F-108-SCFI-2016 para poder hacerse llamar mantequilla.

La Profeco detecta que Gloria (mantequilla reducida en grasa, sin sal) no cumple con el mínimo de grasa de leche y no debería usar la palabra “mantequilla”. (mantequilla Gloria)

Cuáles son las mejores mantequillas y que sí recomienda consumir la Profeco

La procuraduría advirtió que la denominación del producto importa tanto como su contenido. Si en la letra pequeña del empaque aparecen expresiones como “estilo”, “mezcla” o “reducido en grasa”, el artículo no corresponde a una mantequilla pura.

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El estudio revisó 18 marcas de mantequilla sin sal. En ese grupo, Great Value y Selecto Brand fueron las únicas que sí aparecieron con sellos frontales de “EXCESO CALORÍAS” y “EXCESO GRASAS SATURADAS”, mientras la mayoría libró esas advertencias nutrimentales.

La publicación también señaló que marcas de consumo nacional como Alpura, Aguascalientes, Carranco, Chipilo y Noche Buena cumplieron con la norma y se comercializan sin sellos frontales de advertencia.

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Ese resultado las coloca como las mejores opciones para consumidores que buscan controlar sodio y calorías.

Entre las opciones mejor evaluadas, la marca Aguascalientes en presentación de 220 g destacó por un costo de $22.53 por cada 100 gramos, sin sellos de advertencia, con alto contenido de grasa butírica y cero gramos de sal. El estudio la ubicó como una de las alternativas más económicas del mercado.

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Por su parte, la marca Alpura en presentación de 90 g también sobresalió con un precio de $26.61 por cada 100 gramos. En el reporte, Noche Buena apareció como la opción nacional con mayor contenido de grasa láctea pura a un precio accesible.

Según el diario, la revisión también funcionó como guía de gasto para el consumidor al mostrar que no es indispensable pagar más por productos importados.

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Marcas europeas como Kerrygold o Isigny Ste Mère resultan más caras en supermercados, aunque ofrecen beneficios nutricionales similares a los de opciones mexicanas de alta calidad.

La procuraduría insistió en que el consumidor no debe decidir su compra solo por la publicidad o el diseño del envase. La recomendación oficial es revisar la tabla de ingredientes para detectar productos que imitan la receta original sin ajustarse por completo a la regulación.

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Marcas nacionales como Alpura, Aguascalientes, Carranco, Chipilo y Noche Buena cumplen con la norma y se venden sin sellos frontales de advertencia, según la Revista del Consumidor. (Mantequilla Aguascalientes)

El reporte de la Revista del Consumidor queda disponible como referencia oficial para el resto del año.

Hasta ahora, la autoridad no ha detallado si los productos señalados por incumplimientos normativos, entre ellos Gloria y Table Maid, recibirán sanciones económicas o si habrá retiro preventivo de lotes en puntos de venta.

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