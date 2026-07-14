Claudia Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a empresarios de Japón

Claudia Sheinbaum se reúne con integrantes de la Federación Empresarial de Japón para dialogar sobre inversiones en México. Crédito: X/@Claudiashein

La presidenta Claudia Sheinbaum recibe en Palacio Nacional al presidente del Comité Económico México-Japón, Seiji Kuraishi, junto con integrantes de la Federación Empresarial de Japón y el embajador Kozo Honsei, para platicar sobre inversiones.

Sheinbaum afirmó que en México hay 1 mil 600 empresas japonesas que generan 350 mil empleos directos.

La presidenta afirma que no hay preocupación por el ajuste de Toyota en Tijuana

El gobierno de México mantiene contacto con Toyota para revisar el proceso y buscar “la mejor condición para los trabajadores”, según la presidenta. REUTERS/Jorge Duenes

Claudia Sheinbaum afirmó que no hay “preocupación” por el anuncio de Toyota de trasladar a Estados Unidos parte de la producción de su planta en Tijuana, Baja California, y aseguró que su gobierno ya mantiene contacto con la empresa para revisar el proceso y buscar “la mejor condición para los trabajadores”, según declaraciones en su conferencia matutina retomadas por EFE.

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La Secretaría de Economía señaló en un comunicado que el ajuste ocurrirá en un “proceso gradual” que concluirá en 2030, y agregó que “Toyota continúa en análisis del futuro que tendrá la planta a partir de 2030”, de acuerdo con la dependencia.

El pasado 6 de julio, Toyota anunció una inversión de 3 mil 600 millones de dólares para ampliar su planta en San Antonio, Texas, un proyecto que incluye el traslado gradual de parte de la producción de la camioneta Tacoma desde Baja California, según EFE.

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Sheinbaum descartó que la decisión obedezca a la negativa de Washington de prorrogar el T-MEC y sostuvo que Toyota les explica que se trata de una “revisión global”. “Nosotros (queremos) garantizar el empleo y seguir con las inversiones”, afirmó, según EFE.

Economía también subrayó que la empresa mantendrá su planta en Guanajuato, que “emplea a 2,800 personas de manera directa” y genera otros miles de empleos indirectos en la región, de acuerdo con el comunicado. La dependencia añadió que en los próximos días se anunciará una inversión de más de 500 millones de dólares en México por parte de “otra empresa automotriz”, sin precisar cuál.

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Cancilleres de Japón y México acuerdan reforzar la cooperación energética ante la presión en combustibles

El Ministerio de Exteriores japonés informó que el pacto responde al impacto del conflicto en los precios del combustible. (EUROPA PRESS)

Los ministros de Exteriores de Japón y México acordaron el pasado 9 de junio reforzar la cooperación energética y económica ante la crisis por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y su efecto en los precios del combustible, según el Ministerio de Exteriores japonés.

De acuerdo con EFE, Toshimitsu Motegi y Roberto Velasco también pactaron crear un marco de diálogo sobre seguridad económica “lo antes posible” y fortalecer el diálogo bilateral de alto nivel tras una llamada telefónica.

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La conversación duró unos 20 minutos y ocurrió a las 09:00 de Japón, lo que corresponde a las 18:00 del lunes en México, según la oficina del ministerio japonés.

En esa llamada, Motegi dijo que espera llevar la relación con México a “nuevas alturas” y pidió un “entorno favorable” para las empresas japonesas en México, según el Ministerio de Exteriores japonés.

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Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, Japón —que importa alrededor de 90% de su crudo de esa región— intensificó contactos para buscar fuentes alternativas de petróleo ante la interrupción del suministro por el cierre del estrecho de Ormuz.

Claudia Sheinbaum se desmarca de la recomendación de la CNDH sobre Ayotzinapa

La recomendación de 867 páginas de la CNDH sobre Ayotzinapa descartó elementos para acusar a la Secretaría de la Defensa Nacional por la desaparición de los 43 normalistas. (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum se desmarcó del informe de la CNDH sobre el caso Ayotzinapa y dijo este lunes 13 de julio que su gobierno no sabía cuándo sería publicado, en medio de una recomendación de 867 páginas que descarta elementos para acusar a la Defensa por la desaparición de los 43 normalistas y que ahora será revisada por Segob antes de que el Ejecutivo emita una postura.

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El documento mantiene abiertas las investigaciones por violaciones graves a derechos humanos, reconoce a 79 víctimas y ordena medidas de atención, reparación y búsqueda con participación de los familiares. También planteó reforzar a las escuelas normales rurales con autonomía, presupuesto e infraestructura, además de retirar imágenes y versiones que revictimicen o criminalicen a los estudiantes.