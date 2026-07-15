EEUU sanciona a más de 50 personas, empresas y buques ligados a una red de exportación de petróleo iraní

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este martes la imposición de sanciones contra más de 50 personas, entidades y buques vinculados con una supuesta red de transporte marítimo "ilícito" y de elusión de sanciones, en aras de aumentar la presión económica sobre Teherán, en el marco de la última escalada de hostilidades que sacude a la región, especialmente en los últimos días.

Con ellas, la Oficina de Control de Activos (OFAC, por sus siglas en inglés) pretende "desarticular y debilitar" la "red de transporte marítimo ilícito y de elusión de sanciones de Mohamad Hosein Shamjani", así como "redoblar la presión económica" sobre Irán al calor de "la reanudación de sus ataques desestabilizadores en el estrecho de Ormuz".

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"El Departamento del Tesoro está desmantelando la infraestructura financiera que permite al régimen seguir amenazando la seguridad nacional de Estados Unidos y el transporte marítimo mundial", ha indicado el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en un mensaje en redes en el cual ha calificado a la "red Shamjani" de ser "uno de los motores más rentables del régimen iraní".

Esta medida que afecta a más de medio centenar de personas, entidades y embarcaciones --que, sostiene el Tesoro estadounidense, "permiten a Shamjani y al régimen iraní seguir obteniendo beneficios mientras el pueblo iraní sigue agobiado bajo el yugo económico impuesto por su Gobierno"-- eleva a más de 200 las personas, entidades y buques que operan bajo la sombra de dicha red.

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Concretamente, entre los sancionados se encuentran, entre otros, Hoseín Qorbani Zahed y Mohamad Reza Rahbar Madani, quienes ofrecían el servicio de cambio de divisas --tanto extranjeras como a sociedades ficticias; así como contra Ali Rajbarmadani, que tiene doble nacionalidad iraní y rusa, y es considerado uno de los socios comerciales más cercanos de Shamjani.

Por otra parte, destacan el Sea Lead Shipping PTE. Ltd. (Sea Lead), con sede en Singapur, y sus filiales en Dubái, las Islas Marshall y la India. Todas ellas, apunta el comunicado de la institución estadounidense, son "claves" del transporte marítimo en contenedores dentro de la red de Shamjani, y gestionan y operan una flota de buques que transportan mercancías por todo el mundo.

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Como consecuencia de la medida adoptada, todos los bienes y derechos sobre bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses "quedan bloqueados y deben notificarse a la OFAC".

A su vez, salvo que la OFAC lo autorice o se aplique una exención, se prohíben, en general, todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de (o en tránsito por) Estados Unidos que impliquen cualquier bien o derecho sobre bienes de personas designadas o bloqueadas de cualquier otra forma.

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