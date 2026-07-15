Buque Escuela ‘Cuauhtémoc’ zarpa con agenda para visitar puertos en Estados Unidos y Canadá

El Buque Escuela Velero Cuauhtémoc (BE-01) zarpó este miércoles 15 de julio del puerto de Acapulco, Guerrero, para iniciar el Crucero de Instrucción “Pacífico Norte 2026” bajo la organización de la Secretaría de Marina. Los 332 elementos de la Armada de México a bordo recorrerán puertos de Estados Unidos y Canadá durante tres meses, con retorno previsto al mismo puerto el 15 de octubre de 2026.

La ceremonia de zarpe reunió a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, al secretario de Marina y a funcionarios del sector turismo, quienes destacaron que el mando del navío corresponde al Capitán de Navío José Díaz Castillo.

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Del total de la tripulación, 144 guardiamarinas de la Heroica Escuela Naval Militar. El segundo grupo realizará la travesía para completar su formación académica y obtener el grado correspondiente.

La tripulación de esta edición incluye 45 mujeres y 99 hombres en proceso de instrucción. Su presencia a bordo del Buque Cuauhtémoc representa la práctica de navegación de altura que cierra el ciclo de estudios en la Escuela Naval.

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El senador de Morena y presidente de la Comisión de Marina, Carlos Lomelí, afirmó que los jóvenes a bordo “heredan una tradición de disciplina y de valentía”. La misión suma a la instrucción naval una función de representación diplomática de México en cada puerto de escala.

El itinerario del “Pacífico Norte 2026”: Honolulú, Seward, Victoria, San Francisco y San Diego

El Cuauhtémoc tiene previsto hacer escala en Honolulú, Hawaii; Seward, Alaska; y Victoria, Canadá, en la primera parte del recorrido. Después continuará hacia San Francisco y San Diego, ambas en California, antes de retornar a Acapulco el 15 de octubre.

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El Buque Escuela Velero Cuauhtémoc (BE-01) partió este miércoles de Acapulco, Guerrero, a bordo para el Crucero de Instrucción "Pacífico Norte 2026". Crédito: Alejandra Huitron

El dictamen aprobado por el Senado establece con precisión cada punto del itinerario. En total, el navío recorrerá puertos de dos países, Estados Unidos y Canadá, a lo largo de los tres meses de travesía.

La misión se produce a casi un año del choque del Cuauhtémoc contra el Puente de Brooklyn, en Nueva York, accidente que costó la vida a dos estudiantes. El Senado autorizó el nuevo crucero pese al antecedente, al considerar que la formación naval de los guardiamarinas no puede interrumpirse.

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El buque fue construido en Bilbao, España, en 1982, y tiene una eslora de 90.5 metros. Su diseño de tres palos y 23 velas lo convierte en uno de los veleros de instrucción más reconocibles de América Latina.

El Buque Escuela Velero Cuauhtémoc (BE-01) partió este miércoles de Acapulco, Guerrero, a bordo para el Crucero de Instrucción "Pacífico Norte 2026". Crédito: Alejandra Huitron

El navío desplaza mil 800 toneladas y alcanza una velocidad máxima de 11 nudos —poco más de 20 kilómetros por hora— con su motor auxiliar de mil 100 caballos de fuerza. Sus velas cubren una superficie total de 2,368 metros cuadrados.

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En cada escala internacional, la tripulación del Cuauhtémoc cumple también una función de representación diplomática de México. El senador Lomelí lo expresó ante el pleno: “En cada puerto al que arriba el Cuauhtémoc, México se presenta con su mejor rostro, el de una nación orgullosa de su historia, segura de su identidad y respetuosa del derecho internacional”.

La Secretaría de Marina organizó el traslado de la prensa desde la Ciudad de México hacia Acapulco para cubrir la ceremonia de zarpe. El punto de reunión fue la Base Aeronaval de la capital, ubicada en la calle Comodoro Carlos Castillo Bretón, Hangar No. 15, Zona “D” de Hangares del Aeropuerto Internacional, con salida a las 06:00 horas y retorno el mismo día.

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El Buque Escuela Velero Cuauhtémoc (BE-01) partió este miércoles de Acapulco, Guerrero, a bordo para el Crucero de Instrucción "Pacífico Norte 2026". Crédito: Ale Huitron

El crucero “Pacífico Norte 2026” es el primer viaje de instrucción internacional del Cuauhtémoc tras el accidente del año anterior. La autorización del Senado y el respaldo de 89 legisladores reflejan la decisión institucional de mantener la continuidad del programa de formación naval de México.