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Importantes marcas retiran su publicidad de Ventaneando tras polémica de Pedro Sola y comentarios sobre envenenar perros

Tras los controversiales comentarios del conductor sobre perros en televisión, las marcas optaron por retirarse y deslindarse públicamente de sus declaraciones

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Pedro Sola
Tras los controversiales comentarios del conductor sobre perros en televisión, las marcas optaron por retirarse y deslindarse públicamente de sus declaraciones. (Captura de pantalla YouTube Pedro Sola)

Marcas de dulces y chicles anunciadas en Ventaneando retiraron su pauta publicitaria del programa el lunes 14 de julio, una semana después de que el conductor Pedro Sola declarara en televisión que le daban “ganas de aventarles una carne envenenada” a los perros que encontraba en restaurantes y centros comerciales. Las firmas Panditas, Clorets, Halls y Trident emitieron un comunicado conjunto en el que reprobaron “cualquier forma de violencia, maltrato o crueldad hacia los animales”.

El comunicado de las cuatro marcas, compartido en sus redes sociales, señaló que sus productos buscan generar “momentos de alegría y conexión” y que esos momentos “deben construirse siempre sobre el respeto y la empatía”. Las firmas fueron explícitas al separarse de las declaraciones del conductor: “Las declaraciones recientes emitidas en televisión son responsabilidad exclusiva de quien las expresó y no reflejan, bajo ninguna circunstancia, los valores ni principios de nuestra marca”.

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El segmento en el que estas marcas habían aparecido fue presentado precisamente por Sola y por el conductor Ricardo Manjarrez. Con el retiro de pauta, las empresas pusieron distancia directa entre su imagen y el espacio donde el conductor hizo sus comentarios.

Marcas comunicado oficial
Las firmas Panditas, Clorets, Halls y Trident se convirtieron en las primeras marcas en retirar su publicidad de Ventaneando, mientras la polémica por los comentarios de Sola escala con denuncias penales y señalamientos legislativos. (Facebook Panditas)

Las palabras de Pedro Sola que desataron la polémica

El conflicto se originó el 6 de julio, cuando Sola expresó en Ventaneando su rechazo a la presencia de perros en espacios públicos. Durante esa emisión afirmó que le daban “ganas de aventarles una carne envenenada” a los animales que encontraba en esos lugares y, minutos después, dijo que quienes pasean a sus mascotas en carriolas le daban “ganas de darles un balazo”.

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La conductora Mónica Castañeda rechazó públicamente la idea de envenenar animales. Pati Chapoy, en cambio, respaldó parte de la conversación y fue cuestionada por sugerir que algunos dueños de mascotas requerían atención psiquiátrica.

Días después, Sola ofreció una disculpa pública en televisión. Reconoció que actuó con “falta de empatía” y aseguró que buscará informarse más sobre el bienestar animal. Hasta el momento TV Azteca no ha informado sobre sanciones internas contra el conductor y se le ha visto en las más recientes emisiones del programa. Sin embargo ese mismo día Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, respondió a través de X ante la presión de organizaciones animalistas que exigían un pronunciamiento: “Sus dichos fueron lamentables”. La frase generó reacciones divididas.

Pedro Sola
El conductor de Ventaneando Pedro Sola pidió perdón tras decir al aire que tenía ganas de aventar carne envenenada a perros en espacios públicos, pero la presión de actores, cantantes y organizaciones animalistas no cede. (Captura de pantalla YouTube Ventanenado)

La PAOT condena las expresiones y organizaciones presentan denuncias

La PAOT emitió un posicionamiento en el que condenó los comentarios de Sola y advirtió que ese tipo de expresiones pueden “propiciar y normalizar actos de violencia y maltrato animal, conductas expresamente prohibidas y sancionadas por la legislación vigente”. La dependencia recordó que los animales son reconocidos legalmente como seres sintientes e hizo un llamado a medios y figuras públicas para ejercer su influencia con responsabilidad social.

La organización Va por sus derechos presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra Sola y otros participantes de la emisión, entre ellos Pati Chapoy, por hechos que considera podrían constituir delitos relacionados con la presunta apología del maltrato animal. La asociación subrayó que su actuación es apartidista y sostuvo que “el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad”.

Pati Chapoy
Las marcas emitieron un comunicado conjunto en el que reprobaron "cualquier forma de violencia, maltrato o crueldad hacia los animales" y señalaron que las declaraciones de Sola "no reflejan los valores ni principios" de sus productos. (Captura de pantalla Ventaneando YouTube)

En el ámbito legislativo, la diputada de Morena Margarita Corro Mendoza solicitó analizar la posible aplicación del artículo 208 del Código Penal y sostuvo que una disculpa pública no necesariamente extingue eventuales responsabilidades legales.

El comunicado de las marcas cerró con una postura que resume el alcance de la decisión comercial: “Mantenemos firme nuestro compromiso con el bienestar, la inclusión y la responsabilidad en cada una de nuestras acciones”.

Internautas celebran decisión de las marcas

  • “Panditas fue la única que fue a abrazar a los perritos”
  • “Mañana me iré a comprar unas gomitas”
  • “Voy a comprar un paquete de chicles por su decisión”
  • “Ahora tienen una fan más”
  • “Excelente decisión”
  • “Así hasta dá gusto comprarles”
  • “No esperaba menos de mis dulces favoritos”

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