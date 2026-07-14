No solo la CNDH: AMLO también exculpó al Ejército del caso Ayotzinapa en 2024

En la mañanera de este lunes, la mandataria afirma que su administración no intervino en el documento que exonera a las Fuerzas Armadas y ordena a la Segob revisar a fondo su contenido

Antes de la polémica Recomendación 208VG/2026 de la CNDH, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ya había exculpado al Ejército mexicano de participación directa en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En un reporte fechado el 8 de julio de 2024 y entregado a los padres y madres de los estudiantes, AMLO sostuvo que, hasta ese momento, no se había encontrado “absolutamente nada” sobre la participación directa de militares en el crimen de Iguala.

En ese documento, el entonces mandatario:

Reconoció responsabilidad del Estado por omisión y por la fabricación de la llamada “verdad histórica”.

Afirmó que el señalamiento al Ejército sin pruebas le generaba desconfianza y sugirió que podría tratarse de un intento por debilitar a la institución.

Sostuvo, sobre el soldado Julio César López Patolzin , que este no contaba con adiestramiento en inteligencia militar ni era un infiltrado, sino un joven autorizado por su comandancia para estudiar en la normal.

Confirmó que 20 militares habían sido procesados por presunta omisión y vínculos con la delincuencia organizada.

Esta versión contrasta con los documentos oficiales de la Sedena difundidos recientemente por Alejandro Encinas, que describen a López Patolzin como un Órgano de Búsqueda de Información (OBI) con funciones de inteligencia dentro de la normal.

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El presidente aseguró que el Ejército ha obedecido su instrucción de entregar la información

Sheinbaum se deslinda de la recomendación de la CNDH

En su conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la Recomendación 208VG/2026, que exculpa al Ejército y cuestiona los informes del GIEI y la Covaj. La mandataria fue enfática al señalar que su gobierno no participó en la elaboración del documento.

“Nosotros no participamos de ninguna manera en ese informe, eso tiene que quedar muy claro. Es más, no sabíamos que lo iban a publicar”, declaró, según reportes de medios que cubrieron la conferencia.

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Sheinbaum aclaró que el hecho de no haber participado no implica coincidir o discrepar con su contenido, y instruyó a la Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, a realizar una revisión exhaustiva del informe. Sobre la participación de militares procesados, la presidenta planteó una distinción: cuestionó si esos elementos actuaron de forma individual por algún vínculo con grupos criminales, o si la responsabilidad correspondería a la institución como tal, dos escenarios que —dijo— implican consideraciones distintas.

(Presidencia)

Dos gobiernos, una misma conclusión

Con el pronunciamiento de AMLO en 2024 y la recomendación de la CNDH en 2026, la postura oficial sobre la falta de pruebas de responsabilidad institucional del Ejército se ha mantenido, aunque el gobierno actual ha tomado distancia del documento de la comisión. La solicitud de revisión a la Segob y los documentos exhibidos por Encinas mantienen abierto el debate sobre la información en poder de la Sedena, particularmente los folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia que las familias han reclamado desde hace años.

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Hasta el momento, no hay una postura oficial adicional del gobierno federal sobre las contradicciones entre el informe de AMLO, la recomendación de la CNDH y los documentos difundidos por Encinas.