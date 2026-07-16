Monzón y onda tropical le pegan a México, estas serán entidades más afectadas el jueves 16 de julio

Se prevén altas temperaturas en algunos estados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inestabilidad atmosférica se apodera de México este jueves 16 de julio, con un escenario marcado por intensas lluvias, vientos y calor extremo.

Una combinación de fenómenos, encabezada por el monzón mexicano y la onda tropical 19, mantiene en alerta a buena parte del territorio nacional ante la posibilidad de daños, inundaciones y temperaturas superiores a los 45 ℃.

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Los efectos de estos sistemas meteorológicos se dejarán sentir con mayor fuerza en el Norte y Noroeste del país. De acuerdo con los pronósticos, se esperan precipitaciones muy fuertes a intensas, acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y vientos que pueden causar estragos en la infraestructura urbana y rural.

Regiones bajo mayor impacto de lluvias y riesgos asociados

La interacción entre el monzón mexicano, sistemas de baja presión y la onda tropical 19 generará precipitaciones de 75 a 100 milímetros en el Este y Sureste de Sonora, Oeste y Suroeste de Chihuahua y Noroeste de Durango.

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El pronóstico también incluye lluvias muy fuertes, con acumulados de hasta 75 milímetros, en Sinaloa, Coahuila, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

En el Occidente y Noroeste, el peligro por tormentas se incrementa por la probabilidad de granizadas.

Mientras tanto, en otras regiones del país, los habitantes deben prepararse para la posibilidad de inundaciones repentinas, deslaves y crecidas súbitas en ríos y arroyos, especialmente en zonas con drenaje insuficiente.

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El jueves 16 de julio, México enfrentará el embate simultáneo de lluvias intensas y calor extremo por la acción conjunta del monzón y la onda tropical.

Las entidades más expuestas a estos fenómenos son Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Coahuila, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, donde se prevén tormentas, granizo y vientos peligrosos.

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La población debe extremar precauciones por riesgos de inundaciones, daños estructurales y altas temperaturas.

Se prevé que hayan deslaves. FOTO: SEMAR/CUARTOSCURO.COM

Habrá calor extremo y las condiciones marítimas serán adversas en Sonora, Baja California y Oaxaca

Mientras la lluvia azota el norte y occidente, el calor no da tregua en el Noroeste y Norte de la República, así como en la península de Yucatán y el litoral del Pacífico.

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El noreste de Baja California se perfila como el punto más crítico, con temperaturas superiores a los 45 ℃, seguido por el noroeste de Sonora y el sur de Oaxaca, donde los termómetros marcarán entre 40 y 45 ℃.

Adicionalmente, al menos catorce entidades, entre ellas Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Jalisco, experimentarán registros térmicos de 35 a 40 ℃.

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Este ambiente caluroso eleva el riesgo de golpes de calor y otros problemas de salud, por lo que se recomienda a la población evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratada.

En el ámbito marítimo, los efectos del temporal no serán menores. Se prevén oleajes de hasta 2,5 metros en el Golfo de Tehuantepec y de hasta 2 metros en las costas del Pacífico, Golfo de México y península de Yucatán.

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Las autoridades marítimas aconsejan mantener la vigilancia y acatar indicaciones, especialmente para quienes realizan actividades pesqueras o de navegación recreativa.

En cuanto a los vientos, Puebla, Guerrero y Oaxaca experimentarán rachas de 50 a 70 km/h, capaces de derribar árboles, ramas y anuncios. La recomendación principal es evitar resguardarse bajo estructuras endebles y mantenerse al tanto de los avisos oficiales ante el riesgo de inundaciones rápidas y a estar atento de los aviso de autoridades.

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Las condiciones meteorológicas de este jueves en México exigen máxima atención y preparación por parte de la ciudadanía. La combinación de lluvias intensas, granizadas, vientos fuertes y temperaturas extremas puede provocar afectaciones en infraestructura y servicios, por lo que seguir las recomendaciones de protección civil y mantenerse informados será clave para reducir riesgos y proteger la vida y el patrimonio.