¿El sueldo más bajo en La Casa de los Famosos 4? La cifra que supuestamente ganará Yahir por semana

Yahir posa de cuerpo completo con un micrófono en el escenario del programa "La Casa de los Famosos México" (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este lunes 13 de julio se confirmó a Yahir como el séptimo habitante de La Casa de los Famosos México 2026, por lo que regresará a los realities luego de 24 años de su participación en la primera generación de la Academia.

A sus 47 años de edad, Yahir se aventura en esta nueva etapa de su carrera en los realities, sumándose a al encierro de la casa más famosa de México en su cuarta temporada, en donde jugará por el premio de los 4 millones de pesos.

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Yahir, como todos los demás miembros de la casa, cobrará un sueldo semanal por su participación, aunque podría ser uno de los peor pagados de la temporada, según los sueldos filtrados hace algunas semanas.

¿Cuánto ganan los participantes de La Casa de los Famosos México?

Ya se acerca la nueva temporada de La Casa de los Famosos México (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sueldos de la Casa de los Famosos no son fijos ni establecidos, ya que dependen de las negociaciones que hace cada famoso con la producción, pero hay especulaciones de lo que ganan los habitantes dependiendo la trayectoria y años que lleven en el medio.

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Según los reportes de la temporada anterior, los sueldos del reality van desde los 70 mil pesos hasta los 630 mil pesos mexicanos.

La revista TVyNovelas reveló que en la tercera temporada figuras como Aarón Mercury y Elaine Haro recibieron un sueldo de 140 mil pesos semanales, mientras que Aldo De Nigris recibía 70 mil pesos a la semana. No obstante, otras estrellas con una larga trayectoria como Facundo y Olivia Collins tuvieron pagos de 350 y 430 mil pesos.

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El posicionamiento entre Aldo De Nigris y Facundo dejó ver que hasta las amistades más sólidas pueden tambalear cuando las estrategias y los comentarios cruzados entran en juego (Archivo)

Según la revista, la habitante mejor pagada de la tercera temporada fue Ninel Conde, quien recibió un pago semanal de 630 mil pesos durante su participación en La Casa de Los Famosos.

¿Cuánto ganará Yahir en La Casa de los Famosos? Filtran supuesta lista de sueldos

En redes sociales ha circulado una supuesta lista de sueldos filtrados de la temporada cuatro de La Casa de los Famosos México, así como los posibles participantes, y en ella aparece Yahir y el sueldo que supuestamente percibiría.

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De dicha lista, el cantante que alcanzó la fama por su participación en la Academia es el peor pagado con 110 mil pesos semanales, aunque esto no indica que realmente sea así, ya que en la lista sólo aparecen 15 nombres, y en la presente temporada habrá 18 habitantes. Además, muchos de los nombres que aparecen no han sido confirmados.

El cantante Yahir posa con el torso visible frente al logo tridimensional de La Casa de los Famosos México, sobre un fondo abstracto y colorido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista de sueldos filtrada:

Yahir: 110 mil pesos

Cynthia Klitbo: 320 mil pesos

Emiliano Aguilar: 150 mil pesos

Karina Torres: 140 mil pesos

Omar Chaparro: 440 mil pesos

Tammy Parra: 190 mil pesos

Susana Zabaleta: 350 mil pesos

Ale Ríos: 180 mil pesos

Eduardo España: 280 mil pesos

Aristeo Cázares: 220 mil pesos

Daniela Luján: 250 mil pesos

Aldo Rendón: 200 mil pesos

Cry: 150 mil pesos

Sylvia Pasquel: 300 mil pesos

Consuelo Duval: 450 mil pesos

¿Cuándo inicia la Casa de los Famosos México?

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México arranca el domingo 26 de julio de 2026 a las 20:30 (hora del centro de México). La gala de apertura se transmitió por Las Estrellas y en ViX.

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Hasta el momento, el programa confirmó a siete participantes para la edición 2026, con perfiles que cruzaron actuación, música y creación de contenido.

Declaración personal de Lalo España respecto a su participación en el programa La Casa de los Famosos México.

Los siete confirmados de La Casa de los Famosos México 4

La lista de nombres anunciados incluye a Ernesto Laguardia, Cynthia Klitbo y Ximena Herrera, todos identificados como actor y actrices.

También se sumaron Karina Torres (creadora de contenido) y Aldo Rendón (fashion stylist), además de Moisés Peñaloza (actor) y Yahir (cantante).

El cambio de formato: 18 habitantes en la casa

La edición 2026 incorporó un ajuste respecto a temporadas anteriores en México: la producción espera 18 habitantes dentro de la casa. En las temporadas previas, el rango de integrantes fue de 14 a 16.

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