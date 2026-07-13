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“No mentimos”: Pedro Sola explota contra la prensa entre gritos y desplantes tras polémica de maltrato animal

Hasta la fecha, no existe información oficial que confirme la apertura de una carpeta de investigación ni el establecimiento de responsabilidades penales contra él o Pati Chapoy

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“No mentimos”: Pedro Sola explota contra la prensa entre gritos y desplantes tras polémica de maltrato animal (RS)
“No mentimos”: Pedro Sola explota contra la prensa entre gritos y desplantes tras polémica de maltrato animal (RS)

El conductor de televisión Pedro Sola rechaza haber mentido en el programa Ventaneando y abandona un encuentro con medios entre gritos, luego de que la organización Va por sus Derechos presenta una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por presunta apología del maltrato animal.

El hecho ocurre este 12 de julio, mientras crece la presión social y política para que se sancione a los responsables por sus declaraciones emitidas en televisión nacional.

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Sin sanciones internas confirmadas y versiones sobre el futuro de Sola

Hasta la fecha, no existe información oficial que confirme la apertura de una carpeta de investigación ni el establecimiento de responsabilidades penales contra Pedro Sola o Pati ChapoyTV Azteca tampoco ha informado sobre sanciones internas contra el conductor.

En redes sociales circulan versiones sobre una posible salida de Sola de Ventaneando, pero la televisora no ha confirmado cambios en el elenco.

El 12 de julio, durante un encuentro con medios, un reportero cuestiona a Sola: “Pedrito, pero por qué mentir en el programa”. El conductor responde: “No mentimos nada”, grita y se retira sin responder más preguntas, dejando a los medios con micrófonos y luces encendidos.

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Hombre de canas con sudadera gris y manos cubriendo su rostro, con reloj y pulsera, frente al edificio de TV Azteca con su logo. Texto "CANCELADO"
Sin sanciones internas confirmadas y versiones sobre el futuro de Sola (Infobae México Especial)

La denuncia penal y el papel de las organizaciones

La denuncia presentada por Va por sus Derechos el 9 de julio ante la FGJCDMX señala a Pedro Sola y a la conductora Pati Chapoy por hechos que consideran podrían constituir delitos relacionados con la promoción del maltrato animal. La organización anuncia la acción legal a través de redes sociales, advirtiendo que “el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad”.

De acuerdo con la asociación, la denuncia responde a los comentarios realizados durante la emisión del pasado 6 de julio, donde Sola manifiesta su rechazo a la presencia de perros en espacios públicos y expresa: “Me dan ganas de aventarles una carne envenenada”. Más adelante, agrega que quienes pasean a sus mascotas en carriolas le provocan “ganas de darles un balazo”.

Reacciones en redes y respuesta de las autoridades

Las declaraciones de Pedro Sola generan una ola de críticas en redes sociales. La también conductora Mónica Castañeda rechaza públicamente la idea de envenenar animales, mientras Pati Chapoy respalda parte de la conversación y es cuestionada por sugerir que algunos dueños de mascotas requieren atención psiquiátrica.

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México emite un posicionamiento oficial condenando los comentarios del conductor. La dependencia señala que ese tipo de expresiones pueden “propiciar y normalizar actos de violencia y maltrato animal, conductas expresamente prohibidas y sancionadas por la legislación vigente”. Recuerda que los animales son reconocidos legalmente como seres sintientes y hace un llamado a medios y figuras públicas para ejercer su influencia con responsabilidad social.

Un hombre con bigote, lentes y bufanda a rayas junto a una mujer de cabello corto, frente a una pantalla de red social X con cintas de advertencia que dicen "CANCELADOS"
Pedro Sola y Pati Chapoy enfrentan la cancelación digital. (Infobae México especial)

Aumento de denuncias por maltrato animal en la capital

De acuerdo con la PAOT, las denuncias por maltrato animal en la Ciudad de México aumentan de 1,868 casos en 2019 a 3,868 en 2025. Datos del Instituto Belisario Domínguez del Senado estiman que siete de cada diez animales de compañía en México han sufrido algún tipo de maltrato.

En paralelo, una petición en Change.org exige sanciones para Pedro SolaPati Chapoy y el programa Ventaneando. La organización Va por sus Derechos insiste en que su actuación es apartidista y menciona su participación previa en medidas para proteger animales en el Mercado de Sonora.

Disculpa pública y presiones políticas

Días después de los hechos, Pedro Sola ofrece una disculpa pública en televisión, reconoce que actuó con “falta de empatía” y afirma que buscará informarse sobre bienestar animal. La organización confirma que la denuncia penal incluye a todos los conductores que participaron en la conversación, y remite a la FGJCDMX que el recurso legal es por “hechos constitutivos de probables delitos” derivados de comentarios en un medio de alcance nacional.

En el ámbito político, la diputada de Morena Margarita Corro Mendoza solicita analizar la posible aplicación del artículo 208 del Código Penal y sostiene que una disculpa pública no necesariamente extingue eventuales responsabilidades legales.

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